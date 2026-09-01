Сливают Зеленского: Назначение Федорова советником министра обороны Италии вызвало критику

Назначение Михаила Федорова на должность советника его итальянского коллеги Гуидо Крозетто вызвало на Апеннинах заметное недоумение Фото: REUTERS.

Назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова на должность советника его итальянского коллеги Гуидо Крозетто вызвало на Апеннинах заметное недоумение.

В принципе логику Крозетто понять можно: Италии нужны беспилотники и технологии их производства, а в мире сегодня есть всего две страны, накопившие больший опыт в ведении войны «нового типа» - Россия и Украина. Вот и решили позвать украинца. При этом занятая им должность не подразумевает оплаты, а сам экс-министр продолжает жить в Киеве.

Проблема однако в том, отмечают критики Крозетто, что он пригласил не какого-то нейтрального инженера и не отставного военного, а политическую фигуру, человека, который способен стать одним из ключевых оппонентов Владимира Зеленского.

Получается что Италия привечает у себя заметного критика нынешнего украинского руководства, с которым у итальянского правительства вроде бы совет да любовь.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: Francesco Fotia/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даже депутаты от правящей коалиции поинтересовались у Крозетто: приглашение Федорова — скрытое послание Зеленскому или речь действительно идет только о компетенциях?

А представители партии «Национальное будущее» и вовсе поставили вопрос ребром: может ли бывший министр государства, находящегося в состоянии войны, давать советы Италии и к каким последствиям приведут такие консультации?

Но, даже если не брать в расчет политическую и моральную стороны скандального назначения, в «деле Федорова» просматривается и прямой конфликт интересов с явно выраженным материальным оттенком. Ведь после увольнения с поста экс-министр не разорвал связи с оборонным сектором Украины. Он продвигает создание инвестфонда, который должен вкладываться в украинский ВПК и способствовать созданию новых предприятий по производству робототехники, дронов-перехватчиков и оружия с использованием ИИ.

Получается, что человек, консультирующий итальянское Минобороны, одновременно занимается привлечением западного капитала для украинских компаний. Это называется «обыкновенный лоббизм».

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