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В мире1 сентября 2026 15:05

Сливают Зеленского: Назначение Федорова советником министра обороны Италии вызвало критику

Экс-глава Минобороны Украины Федоров стал советником итальянского министра Крозетто
Евгений СУЧКОВ
Назначение Михаила Федорова на должность советника его итальянского коллеги Гуидо Крозетто вызвало на Апеннинах заметное недоумение

Назначение Михаила Федорова на должность советника его итальянского коллеги Гуидо Крозетто вызвало на Апеннинах заметное недоумение

Фото: REUTERS.

Назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова на должность советника его итальянского коллеги Гуидо Крозетто вызвало на Апеннинах заметное недоумение.

В принципе логику Крозетто понять можно: Италии нужны беспилотники и технологии их производства, а в мире сегодня есть всего две страны, накопившие больший опыт в ведении войны «нового типа» - Россия и Украина. Вот и решили позвать украинца. При этом занятая им должность не подразумевает оплаты, а сам экс-министр продолжает жить в Киеве.

Проблема однако в том, отмечают критики Крозетто, что он пригласил не какого-то нейтрального инженера и не отставного военного, а политическую фигуру, человека, который способен стать одним из ключевых оппонентов Владимира Зеленского.

Получается что Италия привечает у себя заметного критика нынешнего украинского руководства, с которым у итальянского правительства вроде бы совет да любовь.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: Francesco Fotia/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: Francesco Fotia/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даже депутаты от правящей коалиции поинтересовались у Крозетто: приглашение Федорова — скрытое послание Зеленскому или речь действительно идет только о компетенциях?

А представители партии «Национальное будущее» и вовсе поставили вопрос ребром: может ли бывший министр государства, находящегося в состоянии войны, давать советы Италии и к каким последствиям приведут такие консультации?

Но, даже если не брать в расчет политическую и моральную стороны скандального назначения, в «деле Федорова» просматривается и прямой конфликт интересов с явно выраженным материальным оттенком. Ведь после увольнения с поста экс-министр не разорвал связи с оборонным сектором Украины. Он продвигает создание инвестфонда, который должен вкладываться в украинский ВПК и способствовать созданию новых предприятий по производству робототехники, дронов-перехватчиков и оружия с использованием ИИ.

Получается, что человек, консультирующий итальянское Минобороны, одновременно занимается привлечением западного капитала для украинских компаний. Это называется «обыкновенный лоббизм».

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