Генеральный директор фонда, член Общественной палаты России Роман Карманов. Фото: Анастасия Велытяк.

В этом году Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отмечает пятилетие. За это время поддержано почти 12 тысяч проектов на сумму более 50 миллиардов рублей. В интервью открытой студии «Радио «Комсомольская правда» на площадке Восточного экономического форума генеральный директор фонда, член Общественной палаты России Роман Карманов рассказал о формировании «новой культуры», креативном расцвете Дальнего Востока, новых музыкальных именах, спасении народных промыслов и планах возглавляемой им новой комиссии Общественной палаты по креативным индустриям.

«КУЛЬТУРА НОВОГО»

— В этом году Президентский фонд культурных инициатив отметил пять лет. За это время поддержано почти 12 тысяч проектов на сумму более 50 миллиардов рублей. Какие главные качественные изменения в творческой среде страны вы бы отметили за эти пять лет?

— Если говорить о качественных изменениях и иметь в виду всю страну, то я считаю, что все эти пять лет формируется наша новая культура. Причем по всем направлениям креативных индустрий, которых насчитывается 16. Видим изменения везде: меняется музыкальная индустрия, киноиндустрия, сериальная индустрия, мода. И я вас уверяю, что в каждой из них есть вклад проектов, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив. Многие из них носят системный характер: это фестивали, образовательные и наставнические проекты, программы по выявлению молодых талантов. Таких мероприятий очень много, и в совокупности все это дает эффект нашей новой культуры.

Мы в июне в Москве открыли в Музее современной истории зал, который называется «Культура нового». Он встроен в общую экспозицию музея. Ты идешь через зал, посвященный СВО, через зал о космонавтике, через зал о народах, населяющих Россию, и выходишь в зал нашей новой культуры. Это не отдельная экспозиция, а часть большого повествования. Мы открыли её именно в Музее современной истории, потому что считаем: в 2021 году президент принял историческое решение о создании Президентского фонда культурных инициатив. Это дало множество эффектов, некоторые из которых еще предстоит осмыслить.

МУЗЕЙ ЖИЗНИ

— Вы не раз отмечали, что дальневосточники — люди креативные. На ВЭФ-2025 отмечали, что за четыре года из регионов ДФО поступило около 6 тысяч заявок. Какую динамику вы видите в 2026 году?

— Я только что проехал по Дальнему Востоку. Начал с Благовещенска, заехал в Свободный, оттуда — в Еврейскую автономную область, в Биробиджан, затем – Хабаровск. Я вас уверяю: везде видно, что территория меняется. С одной стороны — экономически, с другой — культурно и через креативные индустрии.

Если вы давно не были в Благовещенске, приезжайте, выйдите на набережную. Как только прилетел в аэропорт, понял, что здесь происходят сразу три события: крупный гастрофестиваль, фестиваль «Русское лето» с приездом артистов и «Гайдай Фест», который, кстати, проходит в Свободном, а не в Благовещенске. При этом сама набережная колоссальная, блестящая, красивейшая — с поющими фонтанами, прекрасным интерактивным Музеем динозавров, отличной сценой и множеством гуляющих людей. Там, например, сидит музыкант, играющий на гуслях, и люди слушают его. А через реку — китайский Хэйхэ, который пытается догнать Благовещенск в том, что касается набережной. Но, похоже, пока наши впереди. Потому что создать набережную можно, а наполнить жизнью — это другое. Там всё наполнено жизнью. И это тоже результат креативных индустрий.

В Биробиджане был три года назад — и это был один город, сейчас он совершенно другой по количеству культурных событий, уровню приезжающих артистов и включенности людей. Там вот-вот откроется Музей жизни — я был на предпоказе. Это уникальное место, посвященное нашим ребятам-героям. Музей называется «Музей жизни», и ты с особенным чувством оттуда выходишь. Это сделано не зря, это то, за что действительно стоит бороться, и ты в этом абсолютно убежден. Сделан он инструментами креативных индустрий: очень современный, интерактивный с технологической точки зрения, но наполненный важнейшими смыслами. И самое главное — для нового поколения: маленькие дети, придя туда, тоже воспримут эту информацию.

Какое-то время эта энергия накапливалась, о чем мы говорили из года в год на Восточном и Питерском форумах, а теперь она начала давать отдачу. Мы видим, что многие инструменты заработали. Сегодня разговаривал с представителями Бурятии: два года назад они открыли проектный офис, запустили акселерационную программу для музыкантов, провели несколько фестивалей. Теперь к ним начали приезжать зарубежные артисты — из Монголии, Китая, даже из Южной Кореи. Музыканты стремятся в Бурятию, чтобы участвовать в международном фестивале «Голос кочевника». Это всё креативная индустрия.

Генеральный директор фонда, член Общественной палаты России Роман Карманов в открытой студии «Радио «Комсомольская правда». Фото: Анастасия Велытяк.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА

— Президентский фонд культурных инициатив активно открывает проектные офисы в регионах, в том числе и на Дальнем Востоке. Это Хабаровск, Сахалин, Биробиджан. В чем ключевая миссия этих офисов?

— Теперь к ним добавился Благовещенск. В Хабаровске у нас не проектный офис, а филиал. Казалось бы, зачем открывать проектный офис, если есть филиал? Задача филиала — образовательная. Они курсируют по всему макрорегиону, от Читы до Камчатки и Магадана. У проектного офиса более глубокая связь с регионами. Я могу приехать в Благовещенск и доехать до Свободного — это единичный случай. А сотрудники проектных офисов ездят по региону, заезжают в муниципальные образования, проводят мастер-классы и образовательные мероприятия там, куда мы просто не дотянемся. А поскольку фонд поддерживает, в том числе, муниципальные учреждения, эта работа необходима. Это очень видно по Белгородской области, где работает сразу три проектных офиса, потому что оттуда поступает очень большое количество заявок.

Проектные офисы работают в связке, в том числе с фондом «Защитники Отечества». Хабаровский филиал — тоже. Это возможность для человека прийти и поговорить лично. Потому что есть случаи, когда мы не можем оставить человека один на один с «бездушной машиной», как говорится. Заявки заявками, но очень важно, чтобы творческие люди могли встретиться.

Мы открываем проектные офисы только там, где заявка поступает от руководства региона. Это не офисы по разнарядке. Это всегда инициатива главы региона, который услышал творческую общественность и сделал так, чтобы были вложены деньги, открылось хорошее помещение, созданы рабочие места. И дальше начинается работа. Но самое главное — пойти вглубь региона.

«ЛЮДИ СЛУШАЮТ ПО-ЧЕСТНОМУ»

— Вы отмечали ранее, что с запуском музыкальных отборов в России начала формироваться новая музыкальная индустрия, появляться новые имена. Каких ярких исполнителей или проекты, получившие поддержку фонда, вы бы выделили?

— Я могу навскидку назвать Тома Космоса — яркое имя. Бурятская «Юдонма», «Шып Лий» из Марий Эл — прекрасные ребята. Есть уже вполне известные артисты. Группа «NLO», например, записала целый альбом колыбельных. Артистов много. Есть и известные: наша владивостокская девушка Bearwolf, на её песню был снят клип. Этот клип не мог бы появиться без поддержки Фонда и одной серьезной коммерческой организации, которая сочла важным сделать эту работу к 12 июня.

Действительно происходит формирование новой культуры, и мы видим, как меняется качественный состав, например, в топ-100 «Яндекс.Музыки». Ценностно ориентированные треки заходят туда наравне с музыкой, создаваемой коммерческими лейблами, и конкурируют с ней.

Может ли коммерческая музыка, ориентированная только на аудиторию и сделанная по законам рынка, конкурировать с ценностно ориентированным контентом? Может, у нас нет в этом никаких сомнений. Я уже не вижу противоречия между музыкантом, который создает музыку на основе наших традиционных духовно-нравственных ценностей, и музыкантом, который, как в старые добрые времена, поет о себе любимом и своих проблемах. Конкуренция в этом смысле очень честная. Люди слушают по-честному. Здесь просто вопрос продвижения, чтобы эта музыка действительно дошла до людей. В этом мы тоже помогаем.

— 25 августа прошло заседание комиссии Госсовета по культуре, где обсуждалось развитие традиционных ремесел. Было отмечено, что за 30 лет страна лишилась около 200 уникальных промыслов. Как фонд может помочь в решении этой проблемы? И в чем, на ваш взгляд, заключается роль национальных художественных промыслов в обеспечении национальной безопасности, как отметил секретарь Госсовета Андрей Дюмин?

— За пять лет мы поддержали порядка двух тысяч проектов, связанных с народно-художественными промыслами. Во многих случаях это как раз спасение тех промыслов, которые вот-вот уйдут, или наследия, которое могло быть потеряно. Один из примеров — Мордовия и театр «Варма», основанный на узорах, которые могли быть утеряны. Это результаты этнографических экспедиций, которые были оцифрованы. На их основе возникли модные коллекции, украшения и так далее. И всё это вылилось в театр моды, который сейчас в Мордовии успешно живет и развивается.

На Новый год в прошлом году многие получили в подарок ватные игрушки. Это тоже результат одного из проектов Президентского фонда культурных инициатив. Мы поддержали маленькую ремесленную артель, которая находилась в крошечной комнатке. Сейчас это уже фабрика, которая производит ватные игрушки, причем они делают реально произведения искусства, которые не стыдно поставить на полку, а не только на елку повесить. Таких проектов много. Самое главное, что они проникают в самые отдаленные населенные пункты, где находятся территории бытования наших народно-художественных промыслов и ремесленные артели.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

— Вы возглавили комиссию по развитию креативных индустрий Общественной палаты России. Какие планы? Чем будет заниматься комиссия?

— Планов много. Эта комиссия создана впервые, раньше её в Общественной палате не было. С новым созывом я возглавил эту комиссию. Первый заместитель у меня — Петр Лундстрем, известный скрипач. У нас не очень большая комиссия по числу постоянных членов, но большая часть Общественной палаты является ассоциированными членами. Это говорит о том, что интерес к теме огромный, и смежных интересов много. Те, кто занимается образованием, очень заинтересованы в развитии креативных индустрий. Те, кто работает с традиционной культурой, — тоже. Национальный вопрос, молодежная политика — все так или иначе вовлечены. Креативная индустрия во многом формирует культурное поле, особенно для молодежи. Наша задача — этот интерес преобразовать в реальную работу.

Впереди три года. Мы провели первое заседание и согласовали программу действий до конца этого года. Для расширенной программы нужен отдельный формат встречи. Многое делают Министерство экономического развития, Министерство культуры, Минпромторг, АСИ, АНО «Креативная экономика», Госдума. Нам бы хотелось, чтобы комиссия по развитию креативных индустрий Общественной палаты стала точкой пересечения всех этих путей. Фонд в свое время стал такой точкой — теперь мы хотим того же для Общественной палаты.

Главное сейчас — взаимодействие со всеми участниками. По линии законодательства: новый созыв Госдумы продолжит работу над законом о развитии креативных индустрий, принятым в прошлом году. Уже есть поправки, и мы хотели бы участвовать в этом обсуждении от лица общественности. До конца года должна быть принята стратегия развития креативных индустрий — мы входим в рабочую группу. Хотелось бы включить в эту работу и региональные общественные палаты. Я надеюсь, что на следующей неделе у нас состоится первая встреча с регионами. В каждом из них что-то в этой сфере происходит, и хотелось бы, чтобы возникла координация.

— Желаю вам дальнейшей плодотворной работы.