Стало известно, сколько россиян поддерживают отношения с одноклассниками

Каждый из нас вспоминает свою первую линейку, школьных друзей и школьные годы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня вся страна отмечает День знаний. 1 сентября праздник не только для детей и учителей, каждый из нас вспоминает свою первую линейку, школьных друзей и школьные годы. При этом многие россияне признаются, что до сих пор поддерживают отношения с одноклассниками. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

23% респондентов рассказывают, что как раз своего лучшего друга они встретили именно в школе и вот уже спустя много лет, дружба сохраняется и только крепнет. Более того, некоторые добавили, что в школе встретили не только лучших друзей, но и любовь всей своей жизни.

«Муж – мой одноклассник, вот с кем сохранила отношения, а больше ни с кем», - делится участница опроса.

33% россиян добавили, что общаются с никоторыми одноклассниками, не слишком тесно, но регулярно.

«Нас четверо одноклассниц. Живем в разных городах, но все равно собираемся каждое лето все вместе. Школу окончили 48 лет назад», - говорит респондентка.

«Мы, около 15 одноклассников, сохранили общение, болтаем в чате, иногда созваниваемся. Периодически встречаемся в кафе, звоним по видео тем, кто разъехался по разным странам», - делится другая.

3% сообщили, что на постоянной основе не общаются с одноклассниками, зато всегда посещают выпускные вечера, которые организуются от школы.

2% выбрали вариант «другое». Кто-то сказал, что поддерживал отношения первые годы после школы, но потом время и расстояния разрушили дружбу, другие, напротив, отметили, что не общались долгое время, но были рады встретить старых друзей спустя много лет.

А вот оставшиеся 39% россиян заявили, что ни с кем не поддерживают отношения, интересы разошлись и смысла в дальнейшем общении не стало.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 3,1 тысячи человек.