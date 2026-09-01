Брижит Макрон с дочерью Тифэн Озьер. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Любовные традиции в семье Макронов, видимо, передаются по наследству. 42-летняя дочь Брижит Макрон от первого брака, Тифэн Озьер, завела роман с 22-летним Антуаном Лекомтом, студентом бизнес-школы и владельцем компании Mission Kiteboarding, которая разрабатывает оборудование для кайтсерфинга (воздушный змей-кайт тянет человека по воде на специальной доске).

Тифэн опубликовала фото с Антуаном из поездки в Амстердам: показала их путь в машине, прогулки по городу и обнимашки. Влюбленные, кажется, вполне счастливы друг с другом. И разница в возрасте в 20 лет им не мешает.

Пара познакомилась этим летом в Ле-Туке, курортном городке на северо-западном побережье Франции. Молодой человек работал там инструктором по кайтсерфингу и обучал падчерицу французского президента катанию на электрофойле - доске с электромотором и подводным крылом, которая при разгоне парит над водой.

42-летняя Тифэн Озьер завела роман с 22-летним Антуаном Лекомтом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Близкая подруга Тифэн рассказала журналу Gala, что искра между будущими любовниками «сверкнула сразу»: «У них много общего - любовь к Ле-Туке и острым ощущениям, к путешествиям и предпринимательству».

Дочь Брижит Макрон уже познакомила бойфренда с детьми - 12-летней Элизой и 10-летним Орелем.

В мае падчерица президента поставила точку в романе с телеведущим Сирилом Хануной. До этого, в январе 2025-го, она рассталась с отцом своих детей, врачом-гастроэнтерологом Антуаном Шото. Они жили в гражданском браке с 2010 года, причины разрыва раскрывать не стали. Им удалось сохранить хорошие отношения. У пары были дома и в Париже, и в Ле-Туке. Как видим, именно с этим курортом теперь связана уже совсем другая любовная история Тифэн.

«РАДА ВИДЕТЬ, КАК ДОЧЬ ЦВЕТЕТ»

Брижит Макрон старше своего мужа Эммануэля Макрона на 24 года и 8 месяцев, сейчас ей 73, супругу - 48.

Когда они познакомились, Брижит было 39 лет, она преподавала в частной школе в Амьене. В браке с банкиром Андре-Луи Озьером воспитывала троих детей. Эммануэлю тогда было всего 15. Со временем родители, узнав об отношениях сына с учительницей, перевели его в парижский лицей.

Брижит Макрон старше своего мужа Эммануэля Макрона на 24 года и 8 месяцев, сейчас ей 73, супругу - 48. Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тифен в тот момент было девять лет. Позднее она вспоминала о романе матери и будущего президента: «Они были очень увлечены друг другом, это было совершенно очевидно и очень сложно. Если мне нужно описать пример любви, то это Эммануэль и мама. Когда они вместе, то возникает ощущение, будто мира не существует».

Источник журнала Gala утверждает, что первая леди Франции в восторге от новых отношений дочки: «Для нее важно только счастье дочери, поэтому она очень рада видеть, как та цветет. Она будет рада познакомиться с Антуаном», - рассказал источник.

Кстати, первый супруг Брижит, казалось, бесследно исчез - это дало лишний повод говорить, что биография первой леди Франции - подделка. Не осталось даже их общих семейных фото, кроме свадебного. Да и его подлинность подвергается сомнению.

На самом деле, судя по обмолвкам окружения Брижит, узнав о ее романе, супруг бежал из дома и прервал все отношения с семьей. Впоследствии Озьер сошел с ума и закончил свои дни в клинике. О его смерти публике стало известно лишь через 9 месяцев после кончины, об этом журналистам рассказала Тифэн.

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