Представители банка выпустили некролог, назвав Эрин «ценным членом команды» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В центре Нью-Йорка произошла трагедия: как стало известно, 31 августа в результате нападения женщины с ножом на случайных прохожих на Таймс-сквер погибла 32-летняя Эрин Пьяченти, занимавшая пост вице-президента Bank of America. Атака случилась среди бела дня.

Видео задержания убийцы вице-президента Bank of America

КТО ТАКАЯ ЭРИН ПЬЯЧЕНТИ

Эрин Пьяченти жила в городе Честер, штат Нью-Джерси. В Bank of America она работала вице-президентом по вопросам отбора бизнеса и конфликтам интересов.

Представители банка выпустили некролог, назвав Эрин «ценным членом команды». Для женщины ее возраста карьера Эрин выглядела головокружительной.

КТО УБИЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА BANK OF AMERICA

В 16:30 по местному времени на пересечении 42-й улицы и 7-й авеню появилась возбужденная дама с красным пластиковым пакетом. Оттуда она достала два кухонных ножа (потом полиция установила, что это 49-летняя жительница района Куинс Памела Сиснерос).

Женщина подошла к 68-летнему туристу из Род-Айленда и ударила его ножом в живот. Буквально через 20 секунд Сиснерос атаковала Эрин Пьяченти, нанеся ей смертельные раны.

Полиции в районе Таймс-сквер полно, подбежавшие патрульные несколько минут вели переговоры с Памелой, призывая её бросить ножи. Она категорически отказалась подчиниться, заявив: «Я ничего не брошу, я лучше убью вас обоих» — и двинулась на офицеров.

Те применили электрошокер, это не остановило нападавшую. Стражам порядка пришлось открыть огонь на поражение, Сиснерос убили.

68-летний мужчина сейчас в больнице, его жизни ничто не угрожает.

ЗАЧЕМ СИСНЕРОС АТАКОВАЛА ПРОХОЖИХ

В полиции Нью-Йорка заявили: нападение было «случайным и неспровоцированным». У следствия нет никаких данных, указывающих на терракт или намеренный выбор жертв.

У Памелы Сиснерос были проблемы с психикой, но она раньше не фигурировала ни в каком криминале.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани на брифинге выразил соболезнования семьям погибшей и пострадавшего, а также поблагодарил офицеров полиции: если бы не их решительные действия, жертв могло бы быть больше. Тем не менее, полицейские пройдут процедуру внутреннего расследования по факту применения огнестрельного оружия.