Федор Бондарчук Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Виктория Исакова решили подогреть слухи о своем романе. На премьере сериала «Трудно быть богом» Бондарчук проводил артистку к сцене, держа за руку и помогая подняться.

Ранее KP.RU сообщал, что блогер Божена Рынска подтвердила роман Исаковой и Бондарчука. Как отметила журналистка, пара ходит вместе в гости, а их отношения развиваются.

Федор Бондарчук и Виктория Исакова подогрели слухи о романе

При этом Рынска намекнула на возможную причину расставания Бондарчука с Паулиной Андреевой, выразив надежду, что режиссер «не изменит и не испортит все».

Напомним, что несколько месяцев назад появились слухи о том, что после развода Федор Бондарчук вновь счастлив в отношениях с новой избранницей.

В мае этого года режиссер официально оформил развод с Паулиной Андреевой. Супруги долго тянули с расставанием, но все-таки поставили точку в своих отношениях. Они также совместно воспитывают общего пятилетнего сына Ивана.

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