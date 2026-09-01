Актер Леонид Ярмольник Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер и актёр Леонид Ярмольник чуть не угодил в скандал на премьере фильма "Трудно Быть Богом", прервав интервью с журналисткой не просто грубостью или игнорированием, а ироничной шуткой. Девушка спросила у него, обладает ли артист "даром предвидения". Услышав такой вопрос Ярмольник, видимо, просто не смог удержаться.

Во время премьеры Ярмольника, как и многих других известных людей, "поймали" журналисты, и одна из них начала задавать ему вопросы о братьях Стругацких и том, как в творчестве порой находят отражение события из реальной жизни. В итоге девушка поинтересовалась: "вы в себе замечали дар предвидения?"

Ярмольник иронично отшил журналистку

"Конечно, могу предсказать. Я могу предсказать, что наше интервью закончено", - заявил продюсер. После этого он с улыбкой попрощался с журналистами и ушёл.

Ранее KP.RU сообщил, что Ярмольник рассказал, как проводит время со своими внуками. 10-ти и 8-летние ребята, например, любят играть с дедушкой в бильярд.

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