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Звезды1 сентября 2026 18:41

Кологривый о слухах про его проблемы с агрессией: "Это всё враки, посмотрите, я же в очках"видео

Кологривый назвал враками слухи, что у него есть проблемы с агрессией
Авторы (2):
Кирилл МИШИН
Сергей КУДРИН
Кологривый назвал враками слухи, что у него есть проблемы с агрессией

Кологривый назвал враками слухи, что у него есть проблемы с агрессией

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актёр Никита Кологривый, сыгравший роль в фильме "Трудно Быть Богом", побеседовал с журналистами на премьере этой кинокартины 1 сентября 2026 года. Среди вопросов, в частности, у него спросили про слухи о, якобы, "проблемах с агрессией" у артиста. Как заявил сам Кологривый, это всё "враки". И он даже нашёл шутливое объяснение.

"Про вспыльчивость - ой, это всё враки, вы что. Посмотрите на меня, я в очках. Сразу понятно, ну какой я вспыльчивый. Ни в коем разе, это всё обман", - заявил актёр, сложив руки на груди.

Кологривый ответил на вопрос об агрессии и новых отношениях

Также Кологривый отказался отвечать на вопрос о том, есть ли у него возлюбленная, и признался, в какой сфере кинематографа ему приятнее работать. По словам актёра, ему очень нравятся детское кино и комедии, и развиваться дальше пока он планирует, и хотел бы, именно в этом направлении.

Ранее KP.RU сообщил, что Сергей Безруков утвердил новую труппу МХАТ, в которую среди прочих, вошёл Никита Кологривый.

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