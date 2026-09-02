Лукьяненко, Донцова и авторы «Комсомолки» ждут вас в гости: Гид по ММКЯ

Самое ожидаемое событие осени - всегда праздник для читателей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московская международная книжная ярмарка проходит в Гостином Дворе со 2 по 6 сентября. Уже в 39-й раз! Собственно, их здесь даже две: одновременно на тех же площадках проходит Московская международная детская книжная ярмарка. Так что можно приходить всей семьей, запланированы десятки мероприятий для взрослых и маленьких: встречи с известными писателями, актерами, режиссерами, дискуссии, мастер-классы. Сможете не просто пообщаться вживую со знаменитыми людьми и взять автограф, но и купить самые новые книги по приятным ценам напрямую от издателей. Самое ожидаемое событие осени - всегда праздник для читателей.

Схема Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 СЕНТЯБРЯ

12.00 - 12.45, площадка Библиотеки Москвы. Народный артист РФ Владимир Стеклов исполнит ключевые фрагменты из повести Игоря Озерского «Валькирия» 16+ о специальной военной операции. Ему помогут другие актеры. Будут объемное звуковое сопровождение и специально созданные иллюстрации, так что это практически театр.

15.00 - 15.45, площадка Союза писателей России. Писатели Екатерина Манойло и Вячеслав Ставецкий обсудят будущее литературы в эпоху искусственного интеллекта. Способен ли он воспроизводить человеческий опыт - память, интонацию, сострадание и чувство? Об этом поспорят участники с разными взглядами на проблему.

18.00 - 18.45, площадка «Молодежная литература/Комиксы». Скетч-батл - шуточное соревнование между четырьмя художниками комиксов. Они будут быстро и весело рисовать героев или ситуации по запросу гостей и жюри.

19.00 - 19.45, главная сцена. Родительское собрание со священником Павлом Островским, настоятелем Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области, автором книги «Спроси отца» 12+, телеведущим, блогером. Речь пойдет не об оценках, а о душе ребенка. О том, как с ним говорить о важных вещах и не сорваться при этом самому.

19.00 - 19.45, площадка «Дети. Лекторий». Обсудим с писателями и педагогами, как чтение развивает у детей нейронные связи и как обсуждать с ними прочитанное, чтобы формировалась эмпатия (отзывчивость).

20.00 - 20.45, площадка «У страниц нет границ». Писатель Наталья Илишкина представляет свой новый роман «Мирэ» 18+ (по-корейски это означает «будущее»). Его героиня поклоняется любым магическим силам и не понимает, зачем выбирать одну.

3 СЕНТЯБРЯ

11.00 - 12.30, главная сцена. Питчинг-шоу «Исходный код» - презентация литературных проектов для индустрии кино, сериалов, анимации. Режиссер, сценарист Владимир Грамматиков и несколько продюсеров обсудят их киносудьбу.

13.00 - 13.45, главная сцена. Писатель Павел Басинский и актриса Светлана Тома поговорят о Максиме Горьком, его героях и экранной судьбе его произведений.

16.00 - 16.45, площадка «Дети. Лекторий». Школьникам и родителям: чек-лист помощников для эффективной учебы. На интерактивном уроке учителя и авторы издательства «АСТ-Пресс школа» раскроют «метапредметный код»: как одна формула работает на уроках физики и музыки, а правило русского языка спасает на истории. А для родителей - лайфхаки и советы, как проверять домашку и контролировать учебный процесс без лишнего стресса.

17.00 - 17.45, площадка «У страниц нет границ». Винный эксперт, почетный член Союза сомелье Александр Ставцев представляет свою книгу «История виноторговли в России» 18+. Путеводитель по винной истории - от княгини Ольги до Михаила Горбачева.

18.00 - 18.45, площадка «Дети. Лекторий». Член Союза писателей России Дмитрий Емец представляет: приквел «За 1000 лет до Тани Гроттер» 12+. Действие разворачивается за тысячу лет до появления магической школы Тибидохс. Приглашаем всех поклонников этой серии.

20.00 - 20.45, площадка «У страниц нет границ». Писатели Ци Юэ и Вадим Панов обсудят сходства и различия в китайской и российской фантастике.

4 СЕНТЯБРЯ

11.00 - 11.45, площадка «У страниц нет границ». Доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников расскажет о своей книге «Оптимистическая трагедия перестройки. Государство и право (1985 - 1991)» 16+ и о том, почему реформы, задуманные как спасение, привели к краху системы.

14.00 - 14.45, главная сцена. Презентация сборника «Проза в царапинах» 16+ Влада Маленко - поэта, режиссера, актера.

16.00 - 16.45, главная сцена. «Пушкин. Фамилия. Послесловие к Тотальному диктанту». Писатель и автор биографий Алексей Варламов поговорит с гостями о роде Пушкиных, семейной истории и личной судьбе поэта. И о русском языке, который он создал.

16.00 - 16.45, площадка «Дети. Лекторий». Писатель Маша Трауб расскажет о своей серии книг про кота Тихона и о том, как они помогают ребенку строить отношения с другими.

17.00 - 17.45, главная сцена. Захар Прилепин представит свою новую книгу «Азбука интервенции» 16+ и поговорит с гостями об истории России.

19.00 - 19.45, главная сцена. Депутат Госдумы, телеведущий Вячеслав Никонов представит очередной том «Истории российской» 12+: правление Николая II, Серебряный век, Русско-японская и Первая мировая войны.

20.00 - 20.45, главная сцена. Писатель Евгений Водолазкин и его новый роман «Последнее дело майора Чистова» 16+, который лишь на первый взгляд кажется детективом.

5 СЕНТЯБРЯ

11.00 - 11.45, главная сцена. Дискуссия по книге «Лобачевский и его время» 12+, изданной по мотивам межпредметной онлайн-викторины «Россия решает!».

11.00 - 11.45, площадка «У страниц нет границ». Один из самых популярных российских фантастов Вадим Панов представляет роман «Искусственный завет» 18+: новый мир, где управляют нейросети.

12.00 - 12.45, главная сцена. Встреча с оперной певицей Любовью Казарновской и ее новой книгой «Моих раздумий зеркала и звуки» 16+.

12.00 - 12.45, площадка «Дети. Лекторий». Интерактивная лекция и мастер-класс по китайскому языку от Елены Макк, автора пособий и тренажеров по написанию иероглифов, основателя Академии китайского языка. Напишете свои первые иероглифы!

13.00 - 13.45, главная сцена. Нейробиолог Константин Анохин и нейролингвист Татьяна Черниговская презентуют свою книгу «Мозг и его «Я» 16+.

14.00 - 14.45, главная сцена. Писатель Олег Рой, политик Сергей Степашин и другие именитые участники поговорят с гостями о героях СВО и патриотических книжных проектах.

15.00 - 15.45, главная сцена. Встреча с Дарьей Донцовой и честный разговор «Никогда не сдавайся» - писательница поделится жизненной мудростью, которая помогает подняться даже после самых трудных ударов судьбы.

15.00 - 15.45, площадка «Дети. Лекторий». «Умная собачка Соня собирает друзей»: поэт и писатель Андрей Усачев и художник Евгений Антоненков расскажут о ее новых приключениях и покажут иллюстрации, которых пока никто не видел. Про Соню скоро выйдет еще одна книга!

17.00 - 17.45, площадка «Дети. Лекторий». За кулисами космоса: из чего состоит путь ракеты, объяснит специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников. Разберем ракету по деталям!

17.00 - 17.45, площадка «У страниц нет границ». О своем новом романе «Люди за спиной» 16+ расскажет Александра Маринина.

18.00 - 19.00, площадка «Молодежная литература/Комиксы». Поговорим о новом литературном феномене - темной романтике с писателями Алисой Джукич, Леной Сокол, Софи Баунт и Джулией Вольмут.

18.00 - 18.45, главная сцена. Встреча с писателем Олегом Роем, который расскажет о проекте «Щит и меч Отчизны. Рассекреченные архивы ГРУ» 16+.

19.00 - 19.45, площадка «Дети. Лекторий». Заслуженный учитель Игорь Шидловский станет гидом по России для детей и взрослых. Узнаете, где в нашей стране прячутся каменные великаны выше 15-этажного дома и цветут лотосы посреди северных широт.

6 СЕНТЯБРЯ

12.00 - 12.45, главная сцена. На встрече с известнейшим фантастом Сергеем Лукьяненко поговорим о будущем цивилизации, искусственном интеллекте, освоении космоса и вере.

13.00 - 13.45, главная сцена. Историк и богослов Александр Журавский представляет свой роман «Альтернатива» 18+. 2034 год, Россия созывает Вторую Ялтинскую конференцию...

14.00 - 14.45, главная сцена. Востоковед Михаил Пиотровский и журналист Ирина Кленская обсудят, почему интерес к Китаю сегодня выходит далеко за рамки экономики и политики.

14.00 - 14.45, площадка «У страниц нет границ». Круглый стол с врачами и нутрициологами «Еда с первого дня: истоки пищевых привычек».

16.00 - 18.00, главная сцена. Всероссийский литературный конкурс «Класс!»: награждение лучших юных писателей России и стран СНГ.

17.00 - 17.45, площадка Союза писателей России. Писатель Андрей Рубанов рассказывает о своем новом романе «Мороз по жести» 18+.

18.00 - 18.45, главная сцена. Захар Прилепин презентует новые издания написанных им биографий Михаила Шолохова и Сергея Есенина.

ЦИФРА

80% книг от издательства «Комсомольская правда» - бестселлеры.

КСТАТИ

Помимо Китая (это почетный гость) в ММКЯ-2026 принимают участие еще 9 зарубежных участников: Беларусь, Индия, Иран, Катар (приехал в первый раз), КНДР, Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби и Шарджа), Оман, Саудовская Аравия, Турция.

СПРАВКА «КП»

2 - 5 сентября ярмарка работает с 10.00 до 21.00,

6 сентября - с 10.00 до 20.00.

Билеты: разовый - 400 рублей, льготный - 250. Единый на все дни - 1200 рублей.

Приобрести их можно на сайте mibf.info, там же все подробности о ярмарке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По нашей книге сняли кино и сериал

Фильм «Романовы: Преданность и предательство» 12+, снятый по одноименной книге, выйдет в прокат 24 сентября. Фото: Кадр из фильма «Романовы: Преданность и предательство», 2026

С «Комсомольской правдой» за 101 год ее существования сотрудничали масса известных писателей, от Маяковского и Шолохова до Евтушенко и Солженицына. А сегодня у нас есть собственное книжное издательство, где выходит много всего интересного: документальные издания, художественные, исторические, прикладные и полезные. Мы выпускаем также календари и метафорические карты (игра-поддержка в любой непонятной жизненной ситуации). Подходите к нашему стенду G9 - там вас ждут большой выбор, скидки до 50% и подарки.

А вот на какие встречи и презентации интересных книг наших авторов советуем заглянуть.

4 СЕНТЯБРЯ

15.00, площадка Союза писателей России. Презентация проекта «Романовы. Преданность и предательство» 16+. Так называется книга нашего автора, историка из Тюмени Сергея Козлова, который, пока ее писал, перелопатил много архивных документов, касающихся Николая II, его семьи и окружения. И под таким же названием выходит в прокат этой осенью фильм, созданный по книге при участии Первого канала. А позже нам обещают еще и сериал из 12 частей. О том, как этот документально-шпионский роман превращался в кино, и пойдет речь на встрече с автором Сергеем Козловым. И об исторических фактах, конечно же. Во встрече также участвуют актеры фильма и его продюсер Олег Урушев.

18.00 - 18.45, площадка «Чтение. Познание». Кинообозреватель «КП» Денис Корсаков расскажет о своей книге «Сильный. Слабый. Маяковский» 16+. И порассуждает о поэте и его женщинах с соавтором сценария фильма «Лиля» Марией Сапрыкиной и снявшимися там актерами. Этот фильм также создан при участии Первого канала, история в первую очередь о Лиле Брик, ставшей роковой для поэта, но не только. Он всякий раз влюблялся насмерть - и в Татьяну Яковлеву, и в Элли Джонс, которая родила от него дочь...

5 СЕНТЯБРЯ

19.00, главная сцена Атриум. Разговор с писателями, работающими в очень популярном сегодня жанре тру-крайм - авторская версия документальных событий. Паблик-ток «От дуэли Пушкина до файлов Эпштейна: когда преступление становится историей» - совместное мероприятие с издательством «Альпина».

Речь пойдет о самых резонансных преступлениях и уголовных делах. Участвуют: Александр Рогоза, спецкор «Комсомольской правды», автор бестселлеров о маньяках «Фишер. По следу зверя» 18+ и «Спесивцев. Мама знает» 18+; Андрей Абрамов, журналист «Комсомолки», автор книги «Эпштейн. Империя монстра» 18+; Ева Меркачева, журналист, писатель и правозащитник, автор книги «Преступления, в которые трудно поверить: резонансные дела из архивов судов и спецслужб» 18+; Александр Чучаев, профессор, ведущий ученый в области уголовного права и уголовной политики; Василий Бейнарович, тру-крайм-эксперт, автор канала Faust21century.

6 СЕНТЯБРЯ

13.00 - 13.45, площадка «Чтение. Познание». Художник и реставратор Елена Пензина расскажет о своей книге «Снести или спасти: когда ремонт - повод для любви, а не для развода» 16+ и поделится секретами, как преобразить квартиру, дачу и старые вещи.

НА ЗАМЕТКУ

Книги и кофе - отличное сочетание!

На нашем стенде G9 можно приобрести отличный зерновой или молотый кофе из Африки, который выпускается под брендом «Комсомольской правды». Прямиком с плантаций Уганды, урожай этого года.