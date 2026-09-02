У партии Ле Пен (в белом) в нижней палате парламента Франции 122 места из 577. А теперь Марин светит президентство. Фото: Telmo Pinto/NurPhoto/Getty Images

Евросоюз перенял худшие черты позднего Советского Союза. Правящие политики и брюссельские бюрократы превратились в «руководящую и направляющую силу» а-ля КПСС. И делают все, чтобы противники их курса не оказались у власти.

6 сентября в немецкой земле Саксония-Анхальт пройдут выборы. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии», желающая восстановить отношения с Россией, впервые имеет реальный шанс сформировать местное правительство. Это уже называют переворотом в германской политике.

А Франция готовится к президентским выборам в будущем году. И опросы отводят победу лидеру «Национального объединения» Марин Ле Пен, которую соперники тоже именуют «пророссийской».

О грязных приемах против альтернативных сил KP.RU рассказали эксперты.

ПРОСЛУШКИ И ЧИСТКИ

В немецкие законы вносят изменения, чтобы объявить «Альтернативу для Германии» экстремистской, объясняет германист Александр Камкин.

Отчасти это уже удалось: некоторые отделения АдГ получили подобный статус. На основании доклада контрразведки Федеральное ведомство по охране конституции вообще объявило, что вся партия - «достоверно правоэкстремистская».

Это позволило бы спецслужбам вести прослушку членов «Альтернативы», внедрять туда информаторов, проводить чистки партийцев в чиновничьей и военной среде.

Суд временно подвесил это решение (слишком много документов надо исследовать), разбирательства продолжаются.

Крамолу увидели в критике тепличных условий для мигрантов. А еще - в… подрыве демократических институтов, поскольку в АдГ называют правящие партии «врагами народа».

В Германии обсуждают и так называемое федеральное принуждение, замечает Камкин. Если «Альтернатива» придет к власти в Саксонии-Анхальт и будет якобы нарушать конституцию (скажем, депортировать мигрантов и отказываться принимать новых), Берлин может ввести в земле свое прямое управление.

ПОМОГАЕШЬ ДОНБАССУ? ПРЕСТУПНИК!

На последних выборах в Европарламент АдГ получила 15 мест. И с единомышленниками из других стран создала фракцию «Европа суверенных наций» в 27 человек. Против всех Брюссель тоже затеял расследование!

Если их признают виновными в «нарушении ценностей Евросоюза», лишат финансирования на 3 млн евро. Нарушения же видят в том, что депутаты голосуют против помощи Украине.

Александр Камкин напоминает и о репрессиях в Германии против общественников: «В 2015 году там была создана благотворительная организация «Мост мира», которая оказывала гуманитарную помощь населению Донбасса.

В 2022-м ФРГ стала единственной страной, не считая Украины, объявившей ДНР и ЛНР террористическими организациями. И против активистов «Моста мира» заведены уголовные дела за пособничество террористам».

СВЯЗАТЬ МАРИН ЛЕ ПЕН

- В Евросоюзе царит небывалая цензура, во Франции все российские СМИ просто запретили, - говорит ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. - При правительстве создали специальное управление: если оно посчитает чей-то контент «вредным», радиостанция или сайт объявляются «недемократичными», у них могут отозвать лицензию.

Между тем, Марин Ле Пен, по опросам, опередит любого соперника во втором туре президентских выборов. Победив, она собирается сократить взносы в Евросоюз, прекратить финансирование Украины и даже выйти из военной структуры НАТО.

Это вызывает столь сильный страх в Брюсселе, что глава Евросовета Антониу Кошта призвал срочно согласовать новый семилетний бюджет ЕС.

Ведь иначе уже согласованные расходы, включая €100 млрд на помощь незалежной, могут не получить одобрения Франции при Ле Пен-пре зиденте. Поэтому надо все принять сейчас и поставить ее перед фактом, связав ей руки. Нравится, не нравится - пусть выполняет…

Ее осудили на 2 года условно и год с электронным браслетом на ноге за якобы нецелевые траты средств Евросоюза. Но суд отменил вердикт первой инстанции о пятилетнем запрете избираться. Макрон и Ко осознали: иначе возмущение сторонников Марин зашкалит, к тому же у нее есть запасной вариант - молодой номинальный глава партии Жордан Барделла.

- Вся либеральная Франция бьется и за то, чтобы не допустить выхода во второй тур крайне левого Жан-Люка Меланшона. Он уже сравнялся по рейтингам с Эдуаром Филиппом, представляющим макронистов, - замечает Федоров. - Избиратели будут голосовать по принципу наименьшего зла. А большим, чем Ле Пен, злом считают именно Меланшона - сторонника открытия ворот для мигрантов и выхода из НАТО. Он начинал как троцкист, поэтому можно представить его взгляды.

Партию Меланшона «Непокоренная Франция» тоже пытались засудить «по схеме Ле Пен», но не хватило доказательств...

Кстати, Марин Ле Пен еще в 2012 году признала в интервью «КП»: «Что такое Евросоюз? Это СССР в европейском масштабе! И так же, как СССР, проект ЕС потерпел политический и экономический крах».

КСТАТИ

Чины ЕС всерьез рассматривают вариант победы Ле Пен и АдГ на национальных выборах. Тогда неугодные получат места в Совете Европы и смогут, используя право вето, блокировать общеевропейские решения.

Поэтому Берлин и Париж при полном одобрям-с главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят отмену принципа единогласия по вопросам внешней политики, расширения Евросоюза и бюджета. В группе «революционеров» - Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Румыния, Словения, Дания, Финляндия.

НУ И НУ

А что стало с Джорджеску?

Джорджеску даже под «прессом» ЕС не унывает. Фото: Lucian Alecu/IMAGO/globallookpress.com

Ошельмованный за «иностранное вмешательство» кандидат в президенты Румынии оказался не виноват.

Самым ярким примером борьбы с неугодными стали выборы президента Румынии. В ноябре 2024 года первый тур выиграл Кэлин Джорджеску. И его сровняли с землей.

Независимый ультраправый политик, бывший агроном и сотрудник ООН, называл Украину «выдуманным государством», а Президента России Владимира Путина - человеком, который любит свою страну.

На выборы Джорджеску шел под лозунгом «Румыния для румын» и стоял за традиционные ценности. Но по указке из Брюсселя местный Конституционный суд отменил результаты первого тура. Затем Джорджеску запретили избираться и подвели под уголовные дела. В итоге победил его антипод, прозападный Никушор Дан.

Тогда многих потрясла наглость, с которой Джорджеску убрали с политической сцены. Но не менее потрясающими выглядят результаты дальнейшего расследования.

Для отмены выборных итогов хватило заявлений румынских спецслужб о том, что Россия раскручивала кандидата в соцсетях и тайно его финансировала.

Однако уже после снятия политика с дистанции, когда было поздно пить боржоми, Налоговая служба Румынии провела аудит и установила: аномальная активность в соцсетях действительно была. Однако ее оплатили… конкуренты Джорджеску из проевропейской Национально-либеральной партии.

Желая пропиарить своего кандидата, генерала Николае Чукэ, они закупили массу онлайн-трафика и заплатили блогерам - те должны были призывать к голосованию за «независимого лидера с сильной вертикалью», не называя имени. Но пользователи массово решили, что речь вовсе не о Чукэ, а о Джорджеску.

Эту психоделическую схему подтвердила и в администрации платформы TikTok, не найдя никакого «русского следа».

Однако над Джорджеску продолжают висеть уголовные дела: за экстремизм и попытку госпереворота, который якобы хотел осуществить охранник кандидата. Сам он утверждает: все улики сфабрикованы.

Приговоры ожидаются в конце этого - начале следующего года.

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