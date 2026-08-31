Кто в небе хозяин

Научиться управлять дронами можно с нуля. Народный фронт

Российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта разработали тренажер «Небо-22». Речь не о простой имитации полетов, а об одной из самых многофункциональных в мире полноценной системе для обучения работы с воздушными, наземными и морскими роботизированными комплексами.

Благодаря общественникам разработчики на связи с военными, находящимися на спецоперации, - знают их актуальные запросы. Испытания новых изделий мастера проводят своевременно и регулярно, подстраиваясь под ту или иную ситуацию на передовой, которая регулярно может меняться.

Руководитель проекта Иван объяснил, что цифровой полигон «Небо-22» позволяет отрабатывать навыки управления несколькими типами техники одновременно. Он включает в себя симуляционную среду для проверки алгоритмов боевого взаимодействия и децентрализованного управления.

- Есть планировщик миссий, где мы можем создавать 3D-карты, проводить аналитику, делать выводы и работать в режиме мультиплеера с разными беспилотными системами - дронами, БПЛА-самолетами, наземными робототехническими комплексами, барражирующими боеприпасами, - говорит Иван.

Виртуальный парк постоянно пополняется. В него добавляют уже работающие на СВО изделия, а также новейшие испытательные образцы.

Особое внимание создатели «Неба» уделили системе обучения. У тренажера понятный принцип «от простого к сложному», что позволяет готовить операторов при полном отсутствии начальных знаний. Пользователь пройдет последовательные этапы: от изучения устройств дрона до основ управления ими и выполнения сложных тактических задач.

- Даже не обладая знаниями о том, что такое дрон, НРТК (наземные беспилотные тележки), курсант пошагово обучается всему, - говорит разработчик.

Каждый прошедший обучающий курс сдает экзамен.

- В тренажере достаточно много модулей - FPV и коптеры, БПЛА типа «крыло», барражирующие боеприпасы, безэкипажные катера и НРТК, - говорит эксперт. - Для системы разработано программное обеспечение, имитирующее погодные условия, время суток, разную боевую часть. После 36 часов обучения человек может переходить к реальному дрону.

Создатели «Неба-22» уточнили: тренажер уже серийно поставляется в войска. К отгрузке готовы очередные 2 тысячи изделий. А «Кулибин-клуб» продолжает отбирать, тестировать и поддерживать производство лучших разработок российских умельцев.