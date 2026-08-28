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Общество28 августа 2026 9:24

Красноярские Столбы: 47 тысяч гектаров тишины

Журналист «Комсомолки» побывала в одном из заповедных уголков Сибири и узнала, как сделать посещение таких мест удобным для людей и безопасным для природы
Наталья ВАРСЕГОВА
Уникальные сиенитовые скалы — главное достояние «Красноярских Столбов». Фото: Наталья Варсегова.

Уникальные сиенитовые скалы — главное достояние «Красноярских Столбов». Фото: Наталья Варсегова.

Всего в получасе езды от шумного, делового Красноярска начинается другой мир. Здесь нет светофоров, графиков и встреч. Есть только тропа, уходящая вверх, и скалы, которые стоят на этом месте миллионы лет. Национальный парк «Красноярские Столбы» — уникальное место для эмоциональной перезагрузки. Но для нее нужно отбросить привычку бежать от цели к цели: идти не спеша, всматриваться в прожилки камня, вдыхать запах сосновой хвои, ловить момент, когда городская суета перестает быть твоей реальностью. Здесь, на Столбах, обретаешь не только красоту — обретаешь истинную, заповедную тишину. И через нее — самого себя.

ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ

Местные жители ходят на Столбы основательно. У них с собой удобная одежда, крепкая обувь, дождевик, рюкзак с перекусом. Поэтому они искренне удивляются, когда видят туристов, которые пытаются «метнуться кабанчиком» к скалам и за пару часов все успеть.

Один из обитателей нацпарка — бурундук. Фото: Наталья Варсегова.

Один из обитателей нацпарка — бурундук. Фото: Наталья Варсегова.

— Подход должен быть правильным, размеренным, — говорит мне знакомая красноярка. — В нацпарке несколько входов, но большинство едет к тому, от которого до начала экотропы нужно пройти семь километров вверх. Это как подготовка к встрече с настоящей сибирской природой.

А природа здесь и правда уникальная. «Красноярские Столбы» — одна из старейших охраняемых территорий в России и первая в Красноярском крае. Почти двести скал из сиенита (магматическая горная порода, похожая на гранит) образовали живописное урочище. Идея сохранить этот уголок появилась у жителей Красноярска еще в 1919 году, а спустя 6 лет был создан заповедник «Столбы». В 2019 году его преобразовали в национальный парк.

В парке я встретилась с Татьяной Юшковой, заместителем директора по экологическому просвещению и познавательному туризму. Она работает здесь уже 27 лет.

— Я пришла сюда еще студенткой, когда писала диплом, — рассказывает Татьяна. — В те годы доступ к информации был не таким широким, и я отправилась в научную библиотеку заповедника. Тема у меня была узкая — рукокрылые, то есть летучие мыши. В научном отделе как раз работали специалисты по ним.

— И как выбрали такую необычную тему? — спрашиваю я.

— Можно сказать, она мне «досталась», — улыбается Татьяна. — У нас в группе распределяли темы, чтобы не было повторений. Мне выпали рукокрылые. Тема считалась непопулярной, многие не хотели ее брать. А я решила: «Буду изучать — и все». Диплом защитила на отлично. С тех пор «Красноярские Столбы» стали моей жизнью.

Заместитель директора нацпарка «Красноярские столбы» Татьяна Юшкова. Фото из архива национального парка.

Заместитель директора нацпарка «Красноярские столбы» Татьяна Юшкова. Фото из архива национального парка.

В ПЯТЕРКЕ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ

Площадь национального парка — 47 тысяч гектаров. Это в полтора раза больше самого Красноярска. Но для туристов открыто только пять процентов территории. Есть три входа: Восточный, Каштаковский и Центральный. Все вместе они принимают больше миллиона человек в год. Сейчас нацпарк на пятом месте по посещаемости среди всех национальных парков России — после Сочинского, Кисловодского, Лосиного Острова и Куршской косы.

— У нас стоят камеры учета, так что статистика точная, — объясняет Татьяна Юшкова. — Мы смотрим, как распределяются потоки гостей. Раньше на Восточный вход приходилось 15 % посетителей, а теперь почти сорок. Там появились экотропы, скамейки, визит-центры, парковки и туалеты. Посещаемость выросла, и площадка работает круглый год.

Сейчас нацпарк заканчивает обустройство Каштаковского маршрута — старой тропы, которая была закрыта с 1918 года.

— Благодаря гранту мы скоро открываем эту тропу, — говорит замдиректора. — Она свяжет два входа. Осталось поставить стенды и навигацию.

В нацпарке все тропы оборудованы навигацией. Фото: Наталья Варсегова.

В нацпарке все тропы оборудованы навигацией. Фото: Наталья Варсегова.

Спрашиваю, как меняется поведение туристов при наличии благоустройства, начинают ли они вести себя культурнее, больше беречь природу.

— Отчасти, — отвечает Татьяна Юшкова. — Но мы принципиально против урн в лесу. Их содержимое растащат птицы и звери, для них это опасно. Мы оборудовали четыре контейнерные площадки, куда приезжает машина.

Как пример, еще несколько лет назад скалы были сплошь раскрашены граффити. Волонтеры и сотрудники нацпарка отмывали камни специальным гелевым составом. Трудные участки чистили опытные столбисты со снаряжением. Сейчас надписи оставляют на специальном фанерном стенде «Здесь был Вася», который меняют раз в два месяца.

За 27 лет парк стал для Татьяны больше, чем работой.

— Это дом, — говорит она. — Работа и дом слились воедино. Я не чувствую грани. Это родное детище, и я причастна к его становлению. Однажды я уходила на три месяца, но руководитель позвал обратно — и я вернулась.

ОБЩИЙ ДОМ

И этот дом она обустраивает и бережет не только для себя, но для миллионов людей. Благодаря усилиям Татьяны Юшковой нацпарк получил лицензию на образовательную деятельность и поддерживает крепкую дружбу с красноярскими образовательными организациями. Сотрудники «Красноярских Столбов» реализуют программы дополнительного образования естественно-научной направленности прямо на своей территории, а также выезжают в школы, проводят для детей экологические классные часы и природоохранные уроки. Для студентов техникумов и вузов — лекции и семинары, а для преподавателей — тренинги по современным методам экологического воспитания.

Впрочем, образование — лишь одна грань. Те, кто хоть раз бывал в нацпарке, знают, насколько здесь непростой ландшафт. Однако сегодня прогулки доступны людям с разными особенностями здоровья. Всё благодаря созданию комфортных маршрутов — например, «Белой тропы» для слабовидящих и «Тропы возможностей» для людей на инвалидных колясках. Эти проекты курирует отдел Татьяны Юшковой.

Скалы Бабка и внучка. Фото: Наталья Варсегова.

Скалы Бабка и внучка. Фото: Наталья Варсегова.

Но масштабная работа по поддержанию чистоты и сопровождению маломобильных групп была бы невозможна без волонтёров. Их привлечение — тоже заслуга команды нацпарка. Здесь создано целое движение союзников в деле охраны природы, объединившее активистов разного возраста. Ежегодно в волонтёрских проектах на «Столбах» участвуют свыше двух тысяч человек.

«Любовь к природе — это у нас в крови». Именно так Татьяна сейчас может говорить о своей семье. Ее дочь Светлана уже 10 лет работает на «Красноярских Столбах» и за это время запустила множество проектов по популяризации заповедного дела, профориентации и поддержке научного потенциала молодёжи. В 2022 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» её пригласили на встречу с президентом Владимиром Путиным, где она инициировала проект «Экософия», собравший более 70 000 участников со всей страны. Светлана не только курирует корпоративное волонтёрство, но и сама участвует в акциях на других заповедных территориях.

Наш спецкор Наталья Варсегова при посещении нацпарка. Фото из личного архива.

Наш спецкор Наталья Варсегова при посещении нацпарка. Фото из личного архива.

Покидая Столбы, я думаю о том, как мало нам нужно для счастья. Всего-то полчаса от города. И вдруг оказывается, что шумный мир с его дедлайнами и встречами перестает быть главным. Остаются только небо, скалы и ты сам. Может быть, поэтому сюда и едут больше миллиона человек в год за этим простым, но таким необходимым напоминанием. Что мы — часть природы. И что тишина — это тоже диалог.

Материал подготовлен для проекта «Заповедная Россия», который АНО «Чистая страна» и Медиагруппа «Комсомольская правда» реализуют с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы.

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