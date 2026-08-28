Красноярские Столбы: 47 тысяч гектаров тишины

Уникальные сиенитовые скалы — главное достояние «Красноярских Столбов». Фото: Наталья Варсегова.

Всего в получасе езды от шумного, делового Красноярска начинается другой мир. Здесь нет светофоров, графиков и встреч. Есть только тропа, уходящая вверх, и скалы, которые стоят на этом месте миллионы лет. Национальный парк «Красноярские Столбы» — уникальное место для эмоциональной перезагрузки. Но для нее нужно отбросить привычку бежать от цели к цели: идти не спеша, всматриваться в прожилки камня, вдыхать запах сосновой хвои, ловить момент, когда городская суета перестает быть твоей реальностью. Здесь, на Столбах, обретаешь не только красоту — обретаешь истинную, заповедную тишину. И через нее — самого себя.

ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ

Местные жители ходят на Столбы основательно. У них с собой удобная одежда, крепкая обувь, дождевик, рюкзак с перекусом. Поэтому они искренне удивляются, когда видят туристов, которые пытаются «метнуться кабанчиком» к скалам и за пару часов все успеть.

Один из обитателей нацпарка — бурундук. Фото: Наталья Варсегова.

— Подход должен быть правильным, размеренным, — говорит мне знакомая красноярка. — В нацпарке несколько входов, но большинство едет к тому, от которого до начала экотропы нужно пройти семь километров вверх. Это как подготовка к встрече с настоящей сибирской природой.

А природа здесь и правда уникальная. «Красноярские Столбы» — одна из старейших охраняемых территорий в России и первая в Красноярском крае. Почти двести скал из сиенита (магматическая горная порода, похожая на гранит) образовали живописное урочище. Идея сохранить этот уголок появилась у жителей Красноярска еще в 1919 году, а спустя 6 лет был создан заповедник «Столбы». В 2019 году его преобразовали в национальный парк.

В парке я встретилась с Татьяной Юшковой, заместителем директора по экологическому просвещению и познавательному туризму. Она работает здесь уже 27 лет.

— Я пришла сюда еще студенткой, когда писала диплом, — рассказывает Татьяна. — В те годы доступ к информации был не таким широким, и я отправилась в научную библиотеку заповедника. Тема у меня была узкая — рукокрылые, то есть летучие мыши. В научном отделе как раз работали специалисты по ним.

— И как выбрали такую необычную тему? — спрашиваю я.

— Можно сказать, она мне «досталась», — улыбается Татьяна. — У нас в группе распределяли темы, чтобы не было повторений. Мне выпали рукокрылые. Тема считалась непопулярной, многие не хотели ее брать. А я решила: «Буду изучать — и все». Диплом защитила на отлично. С тех пор «Красноярские Столбы» стали моей жизнью.

Заместитель директора нацпарка «Красноярские столбы» Татьяна Юшкова. Фото из архива национального парка.

В ПЯТЕРКЕ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ

Площадь национального парка — 47 тысяч гектаров. Это в полтора раза больше самого Красноярска. Но для туристов открыто только пять процентов территории. Есть три входа: Восточный, Каштаковский и Центральный. Все вместе они принимают больше миллиона человек в год. Сейчас нацпарк на пятом месте по посещаемости среди всех национальных парков России — после Сочинского, Кисловодского, Лосиного Острова и Куршской косы.

— У нас стоят камеры учета, так что статистика точная, — объясняет Татьяна Юшкова. — Мы смотрим, как распределяются потоки гостей. Раньше на Восточный вход приходилось 15 % посетителей, а теперь почти сорок. Там появились экотропы, скамейки, визит-центры, парковки и туалеты. Посещаемость выросла, и площадка работает круглый год.

Сейчас нацпарк заканчивает обустройство Каштаковского маршрута — старой тропы, которая была закрыта с 1918 года.

— Благодаря гранту мы скоро открываем эту тропу, — говорит замдиректора. — Она свяжет два входа. Осталось поставить стенды и навигацию.

В нацпарке все тропы оборудованы навигацией. Фото: Наталья Варсегова.

Спрашиваю, как меняется поведение туристов при наличии благоустройства, начинают ли они вести себя культурнее, больше беречь природу.

— Отчасти, — отвечает Татьяна Юшкова. — Но мы принципиально против урн в лесу. Их содержимое растащат птицы и звери, для них это опасно. Мы оборудовали четыре контейнерные площадки, куда приезжает машина.

Как пример, еще несколько лет назад скалы были сплошь раскрашены граффити. Волонтеры и сотрудники нацпарка отмывали камни специальным гелевым составом. Трудные участки чистили опытные столбисты со снаряжением. Сейчас надписи оставляют на специальном фанерном стенде «Здесь был Вася», который меняют раз в два месяца.

За 27 лет парк стал для Татьяны больше, чем работой.

— Это дом, — говорит она. — Работа и дом слились воедино. Я не чувствую грани. Это родное детище, и я причастна к его становлению. Однажды я уходила на три месяца, но руководитель позвал обратно — и я вернулась.

ОБЩИЙ ДОМ

И этот дом она обустраивает и бережет не только для себя, но для миллионов людей. Благодаря усилиям Татьяны Юшковой нацпарк получил лицензию на образовательную деятельность и поддерживает крепкую дружбу с красноярскими образовательными организациями. Сотрудники «Красноярских Столбов» реализуют программы дополнительного образования естественно-научной направленности прямо на своей территории, а также выезжают в школы, проводят для детей экологические классные часы и природоохранные уроки. Для студентов техникумов и вузов — лекции и семинары, а для преподавателей — тренинги по современным методам экологического воспитания.

Впрочем, образование — лишь одна грань. Те, кто хоть раз бывал в нацпарке, знают, насколько здесь непростой ландшафт. Однако сегодня прогулки доступны людям с разными особенностями здоровья. Всё благодаря созданию комфортных маршрутов — например, «Белой тропы» для слабовидящих и «Тропы возможностей» для людей на инвалидных колясках. Эти проекты курирует отдел Татьяны Юшковой.

Скалы Бабка и внучка. Фото: Наталья Варсегова.

Но масштабная работа по поддержанию чистоты и сопровождению маломобильных групп была бы невозможна без волонтёров. Их привлечение — тоже заслуга команды нацпарка. Здесь создано целое движение союзников в деле охраны природы, объединившее активистов разного возраста. Ежегодно в волонтёрских проектах на «Столбах» участвуют свыше двух тысяч человек.

«Любовь к природе — это у нас в крови». Именно так Татьяна сейчас может говорить о своей семье. Ее дочь Светлана уже 10 лет работает на «Красноярских Столбах» и за это время запустила множество проектов по популяризации заповедного дела, профориентации и поддержке научного потенциала молодёжи. В 2022 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» её пригласили на встречу с президентом Владимиром Путиным, где она инициировала проект «Экософия», собравший более 70 000 участников со всей страны. Светлана не только курирует корпоративное волонтёрство, но и сама участвует в акциях на других заповедных территориях.

Наш спецкор Наталья Варсегова при посещении нацпарка. Фото из личного архива.

Покидая Столбы, я думаю о том, как мало нам нужно для счастья. Всего-то полчаса от города. И вдруг оказывается, что шумный мир с его дедлайнами и встречами перестает быть главным. Остаются только небо, скалы и ты сам. Может быть, поэтому сюда и едут больше миллиона человек в год за этим простым, но таким необходимым напоминанием. Что мы — часть природы. И что тишина — это тоже диалог.

Материал подготовлен для проекта «Заповедная Россия», который АНО «Чистая страна» и Медиагруппа «Комсомольская правда» реализуют с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы.

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