Олег Николаев: Волгу мы используем на 20-25%. Надо развивать перевозки

Глава Чувашской Республики в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о развитии региона Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОТЕНЦИАЛ РЕКИ

- В Чебоксарах в конце июня, в начале июля прошел форум «Река», где говорили о водном транспорте, грузоперевозках. И как после него в нашем разговоре сказал министр транспорта Андрей Никитин: глава региона в инициативном порядке готов развивать у себя речные перевозки и все, что с ними связано. Олег Алексеевич, какие у вас планы по развитию речных перевозок?

- В центральной части страны река мало используется. С 2020 года мы с коллегами из Нижнего Новгорода, Татарстана постарались проделать большую работу по оживлению передвижения по реке: при поддержке председателя правительства смогли закупить три «Валдая», открыли регулярные пассажирские перевозки. И в первый же год увидели сумасшедшую востребованность - билеты невозможно было купить за две недели даже по блату. Сейчас уже включили в эту программу Марий-Эл, Ульяновск. Больших круизных лайнеров в 2020 году было около 354, в прошлом году - более 700.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы начали строить две причальные стенки в наших малых городах на Волге - Мариинский Посад и город Козловка. Видим все больше интереса со стороны туристов к ним - там развивается инфраструктура, воссоздаются музейные и другие объекты.

Надо развивать грузоперевозки, чтобы экономика реки реально работала. Сегодняшний объем мы используем до 20-25%. Мы можем его наращивать. Есть необходимость комбинировать грузоперевозки - автомобильным, железнодорожным, речным транспортом. В том числе, чтобы в летнее время максимально высвободить автомобильные дороги - привести их в порядок, разгрузить для туристов, - цитирует Олега Николаева KP.RU.

В Чебоксарах летом прошел форум «Река». Фото: пресс-служба Главы Чувашской Республики

ЧУВАШИЯ НА НЕВЕ

- 28-29 августа в Санкт-Петербурге запланированы дни Чувашской Республики. Что там будет?

- Там будет много Чувашии. Мы представим почти по всем направлениям. Прежде всего, это социальный блок - здравоохранение, образование, культура, спорт. Это не просто концерты или выставки достижений, будут серьезные круглые столы, обсуждения достижений, планы дальнейших работ.

Вот наш Центр ортопедии и эндопротезирования совместно с Научно-медицинским центром Санкт-Петербурга давно работают над разработкой новых материалов для суставов для их дальнейшей замены. Будет очередное обсуждение действующих проектов.

В Санкт-Петербурге стартовали дни Чувашской Республики. Фото: пресс-служба Главы Чувашской Республики

Будем делиться новыми практиками, в образовании. Чувашская Республика, как сказали представители Росатома, первый регион, который смог сформировать сквозную фабрику процессов по отдельным направлениям - от детского сада до вуза и работодателя. Кстати, мы первый регион, который смог реализовать образовательный процесс практически полностью на основе искусственного интеллекта. Это Singularity Hub - есть первые выпускники, которые устроились после колледжа в ведущие IT-организации.

Есть национальный вид борьбы керешу, который вокруг себя объединил уже большое количество видов национальных единоборств - тоже будем демонстрировать. Сыграют в шахматы наши гроссмейстеры.

В Санкт-Петербурге много ведущих художников – выходцев из Чувашии. Будем говорить про промышленность - у нас с Санкт-Петербургом тоже очень тесные связи - в Чувашию были эвакуированы ленинградские и харьковские электромеханические, электротехнические заводы.

Никуда не денешься от культуры. Мы очень плотно поговорим с нашими коллегами по развитию проекта «Вышитой карты» - Императорский фарфоровый завод уже начал выпускать чайные сервизы с элементами Вышитой карты для каждого региона. Поговорим о нашей дальнейшей работе с Эрмитажем.

Дни Чувашкой Республики представляют регион с самых разных сторон. Фото: пресс-служба Главы Чувашской Республики

УЧИТЕЛЬ РАСТИТ ГРАЖДАНИНА

- У вас буквально на днях вышел указ главы республики по поводу поддержки учителей.

- Мы исходим из того, что учителя, педагоги делают фундаментальную работу - растят граждан Российской Федерации, патриотов. У нас большое количество мер поддержки педагогов. У нас было 11 конкурсов для них («Учитель года Чувашской Республики», «Лучший воспитатель года детского сада» и т.д.), а станет - 13. Мы индексировали призовые за эти конкурсы. Если приз за «Учителя года» был 150 тысяч, то стал - 200. «Лучший воспитатель» - было 100, стало 150.

В августе в Чувашии прошла республиканская конференция работников образования. Фото: пресс-служба Главы Чувашской Республики

Мы поддержали учителей начальных классов - ввели доплату по 5 тысяч рублей, по аналогии с классным руководством, всем учителям начальных классов. И такую же сумму будем ежемесячно доплачивать педагогам - участникам специальной военной операции, которые пришли в школу. На сегодня у нас таких учителей 11. Но у нас 361 школа и хотелось, чтобы в каждой школе появился такой педагог - участник специальной военной операции.

Мы в два раза подняли единовременные выплаты для молодых учителей. Это поддерживает интерес ребят. Естественно, структуру заработной платы мы уже поменяли так, чтобы постоянно заработная плата была гарантированная. До конца года она у нас достигнет 70%.

Хотел бы чуть-чуть похвастаться: мы смогли добиться существенного увеличения за последние пять лет доли молодых педагогов. У нас в 2020 году доля молодых педагогов составляла 12%, а по итогам прошлого года эта цифра достигает почти 20%.

В регионе активно поддерживают учителей. Фото: пресс-служба Главы Чувашской Республики

РЕШАЮТ ЛЮДИ

- У вас в регионе действует программа инициативного бюджетирования «Ниме - Народный бюджет». «Ниме» в переводе с чувашского означает «общее дело». Что это за программа?

- Объясню на примере. Если вам надо построить дом, в деревне есть специальный человек, который созывает ниме. Человек говорит: Валентин объявил ниме для строительства дома. И каждый, кто хочет и может помочь, приходит со своим инструментом, который нужен для этого дела. А хозяин организовывает процесс. Там должны быть материалы и так далее, и так далее. И дело делается очень быстро.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Логика простая: люди собираются, определяют, какой проект надо реализовать, а дальше участвуют своими средствами - 5% от стоимости проекта. Все остальное дает муниципальный и региональный бюджет. За 6 лет мы реализовали более 7 тысяч таких проектов. В этом году - более 1800 проектов. Количество проектов из года в год растет.

- То есть не не чиновник решает, что нужно, а люди сами.

- И они не просто решают, они участвуют на каждом этапе: принимают решение, формируют бюджета, контролируют ход проекта. А дальше осуществляют приемку. Но самое главное, как мне сказал один из пожилых людей: теперь остановиться не можем, что-то еще хочется делать. Так запускается процесс постоянных изменений. И это не большие проекты - это колодец выкопать, кладбище отремонтировать, дорогу какую-то, еще что-то. Но это очень нужно и важно конкретным людям. И ценность каждого проекта огромная. Поэтому мы этот проект сильно поддерживаем.

Благоустройство двора на улице Мира,14 по программе "НИМЕ - Народный бюджет": так здесь было....

... а так стало. Фото: пресс-служба Главы Чувашской Республики

СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОРМОЙ ЖИЗНИ

- 10 августа в Чебоксарах прошел Республиканский фестиваль ГТО. Около двух тысяч человек в нем приняло участие, приезжал наш трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин (человек, который за свою жизнь проиграл только одну схватку). Почему такое пристальное внимание вы уделяете физкультуре?

- Физкультура – важная составляющая нашей жизни. Вот смотрите: если человек занимается физкультурой - он будет здоров. А если он будет здоровее, то он будет более продуктивен, будет меньше болеть, настроение у него будет лучше. Значит, он может сделать больший вклад в развитие страны.

В августе в Чебоксарах прошел Республиканский фестиваль ГТО. Фото: пресс-служба Главы Чувашской Республики

Другая сторона – это гордость. Запускается новый виток интереса к спорту - мы радуемся, что в республике за пять лет количество членов сборной России по разным видам спорта увеличилось в два с лишним раза. Было 154 человека, на 1 января этого года - уже 399 человек.

Мы построили за последние годы 110 спортивных объектов. Это и очень крупные объекты - лыжный биатлонный комплекс.

В Чувашии появился крупный лыжный и лыжероллерный биатлонный комплекс. Фото: пресс-служба Главы Чувашской Республики

ГТО, на мой взгляд, это квинтэссенция развития спорта. Потому что через ГТО люди еще раз подтверждают свои физические способности. Мы прошлый год закончили на третьем месте в стране в рейтинге ГТО. Намерены это сохранять. В это движение мы вовлекаем всех - педагогов, спортсменов, предприятия.

Мы говорили про педагогов. Так вот помимо денежных форм поддержки, мы установили для них один раз в месяц бесплатное гарантированное посещение учреждений культуры и физической культуры и спорта. Льготные посещения - любое количество раз в течение месяца. Спорт должен быть нормой жизни, тогда у нас будет все хорошо.

Чувашия приняла Всемирные игры единоборств. Фото: пресс-служба Главы Чувашской Республики

«БОЛЬШИЕ МАШИНЫ» ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

- С 8 по 10 сентября в Чувашии пройдет федеральный этап конкурса «Лучшие по профессии». Какие будут дисциплины? Как все это будет проходить?

- Последние два года сначала нам доверяли провести конкурс бульдозеристов (потому что в Чувашии производятся лучшие бульдозеры в мире). Получилось очень классное, очень полезное, очень эффектное мероприятие в формате шоу. «Шоу больших машин» его называют у нас.

В сентябре в Чувашии пройдет федеральный этап конкурса «Лучшие по профессии». Фото: пресс-служба Главы Чувашской Республики

- Это когда водитель бульдозера должен, например, яйцо почистить ковшом?

- Да. Или в баскетбол поиграть.

В прошлом году добавили бульдозеристам еще машинистов экскаваторов. А в этом году нам доверили еще мастеров строительных работ и каменщиков. И все четыре номинации будут у нас проходить с 8 по 10 сентября.

- Любой желающий зритель может прийти посмотреть?

- Очень много людей собирается. Мы выбрали полигон на берегу Волги - там такой косогор и получается амфитеатр. А когда когда соревнования заканчиваются, машины доступны для детей, чтобы по ним полазить, потрогать. Это очень большое семейное шоу.