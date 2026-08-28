Мария Голубкина объяснила, как Анна Пересильд поступила в театральный: «Девка симпатичная. И снимается в 3-5 фильмах»

Актриса Мария Голубкина прокомментировала скандал вокруг поступления Анны Пересильд в Московскую школу кино. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Мария Голубкина прокомментировала скандал вокруг поступления Анны Пересильд в Московскую школу кино. Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя якобы пропустила итоговый конкурс, но была зачислена на курс Дарьи Мороз, что вызвало вопросы у публики. Сама Мороз заявляла, что у девушки не было никаких привилегий, а пропуск испытания заранее согласовали из-за съемок. Позже ее позицию раскритиковали, а Юлия Пересильд призвала не искать социальную несправедливость в истории ее дочери.

Голубкина, которая сама преподает в Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона в Москве, решила посмотреть на ситуацию с профессиональной стороны. По ее словам, у Пересильд-младшей уже есть опыт работы в кино, поэтому ее нельзя не взять.

«Во-первых, девка симпатичная. Во-вторых, вообще у нее парень Ваня Дмитриенко. Нет, а все хотят, чтобы у них парень был Ваня Дмитриенко. Вообще все хотят. Кроме меня. Я педагог. Человек уже снимается в трех-пяти фильмах, шести и так далее. Как можно ее не взять? Ну, то есть она уже профессионал, да? И теперь ей надо, как бы сказать, еще и базу добрать, получить диплом и ходить с этим диплом всем показывать», — заявила Голубкина.

Голубкина, которая сама преподает в Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона в Москве, решила посмотреть на ситуацию с профессиональной стороны. Фото: социальные сети.

При этом актриса вспомнила и о собственном опыте, связанном с поступлением детей известных людей. По ее словам, однажды она сама согласилась принять дочь актера, рассчитывая, что девушка будет серьезно относиться к учебе. Однако ожидания Голубкиной не оправдались.

«По поводу блатных. Один актер попросил меня взять его дочь. Я ее взяла без конкурса, вообще не глядя. Просто исключительно исходя из того, что актерские дети, я сама актерский ребенок, и я думала, что все актерские дети имеют совесть. Оказывается, нет. Его дочь отсиживалась весь первый курс, не делала нифига. Два этюда показала. Думаю, ладно, будет перестановки делать, ей поставлю четверку. А он мне звонит и говорит: «Почему у моей дочери нет этюдов?» Я говорю: «А я здесь при чем?» Пошла к ректору, я говорю: «Дмитрий Валентинович, что делать?» Он говорит: «Ставь два». Я говорю: «А потом что?» Он говорит: «Пусть осенью пересдает». Я два поставила, они обиделись, ушли к Воронину. На бюджет взял ее. Потому что она подружка подружки», — рассказала актриса.

При этом актриса отдельно высказалась о возможной учебе самого Дмитриенко. Несмотря на шутку о популярности молодого артиста среди девушек, брать его к себе в ученики Голубкина не захотела.

«А он бы не ходил, нафиг он мне нужен?» — сказала актриса.

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