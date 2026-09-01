«Сегодня энергия страны – на Дальнем Востоке»

Дальний Восток развивается. И экономически, и по-человечески. Появляются новые предприятия. Становятся комфортнее города. Это результат больших усилий, которые уже больше десяти лет прикладывает правительство, профильные министерства и ведомства, а также региональные власти. Опережающий рост регионов Дальнего Востока и Арктики наглядно показывают цифры. Но еще лучше это проиллюстрируют те, кто воспользовался мерами поддержки и лично приложил руку к развитию макрорегиона. А также те, кто курирует их реализацию, тонкую настройку под конкретные запросы людей. В преддверии ВЭФ-2026 «Комсомолка» поговорила с представителями разных сфер, причастных к преображению Дальнего Востока и Арктики.
Елена Харисова, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский»:
- Для нас в приоритете те технологические проекты, в которых виден будущий продукт производства и реальный заказчик. Научная идея очень важна. Но наша задача - помочь ей пройти весь путь до конкретного практического результата. В первую очередь, мы специализируемся на следующих направлениям: биомедицина, фармацевтика, медицинские изделия, новые материалы, морская инженерия. Например, оригинальные препараты из морских организмов, цифровые решения для судоходства и портов. Особенно важна тема глубокой переработки водных ресурсов Дальнего Востока. Мы должны не только добывать сырье, но и создавать новые продукты. В этом одно из ключевых направлений нашего развития.
Есть отдельный проект – 100 научных и инженерных команд. Наша задача - найти им сильных инженеров, ученых. И не только поддержать исследования, но и создать вокруг них команды, которые могут добиться практического результата. Мы собираем эти команды со всей России, чтобы они могли вывести продукт на рынок. И что очень важно - мы им не просто делаем предложение о работе. Им важен масштаб самой задачи, какая среда вокруг будет создана, какая инфраструктура есть у резидента, есть ли партнер от бизнеса. И самое главное - возможность увидеть реализацию продукта.
К примеру, у нас есть семейная пара ученых, которые сейчас возвращаются в Россию из Китая. Они 30 лет назад уехали. А сейчас возвращаются, чтобы передать свои знания новому поколению. Оба работают в направлении фармогенетика. И придумали лекарство от миопии (близорукости. – Ред.). Мы для них нашли компанию-резидента, которая будет его разрабатывать.
Всего у нас 20 технологических компаний – резидентов ИНТЦ. Наши компании находятся на разных стадиях разработки продукта и его коммерциализации. Между сильной идеей и продуктом лежит очень большой путь. Нужно провести испытания, проверить технологию. Наша задача – сократить этот путь для компании максимально. Для нас принципиально соединить эти два мира – науки и производства. Ученый должен понимать, для кого и зачем продукт создается.
ЦИФРА
7 430 м2 составляет площадь пилотной площадки инновационного научно-технологического центра на о. Русский. Ведется строительство двух научно-образовательных кластеров – ИТ-Парк и Биотехнологии, общая площадью более 50 тысяч кв. метров.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
КСТАТИ
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (государственный институт развития, подведомственный Минвостокразвития России), площадь пилотного корпуса инновационного научно-технологического центра на о. Русский составляет 7,4 тысяч квадратных метров. Ведется строительство двух научно-образовательных комплексов ИТ-Парк и Биотехнологии. Их общая площадь составит более 50 тысяч кв. метров.
Дария Неустроева, основатель этнокомплекса «Одо» в Якутии:
- Я хотела взять землю и сделать нечто большее, чем просто ходить на работу пять дней в неделю. Обрести мечту. Эта цель появилась у меня, когда стартовала программа «Гектар». Я всегда любила горы и обратила внимание, что почти все мои знакомые ездят на Кавказ, даже не представляя, какая красота есть рядом. Мы начали сложные поиски того самого, идеального участка, который станет нашим домом и нашим делом. В 2023 году такое место нашлось – прямо у федеральной трассы на Магадан, неподалеку от реки Восточная Хандыга. Вместе с братом и семьей мы оформили 5 «дальневосточных гектаров» в Томпонском районе и построили туристическую базу – этнокомплекс «Одо».
К строительству приступили сразу: удалось быстро получить льготный заем от республиканского Фонда развития предпринимательства. Буквально в чистом поле у нас появились гостевые дома-шалаши, хостел, кафе и дом для хозяев. Здесь же установили солнечную электростанцию, дизель-генераторы и котельную.
Как только я получила здесь «гектары», сама земля начала меня как будто вести, помогать в трудностях. Почти каждую ночь снились удивительные сны, которые потом становились явью. Появлялись люди, готовые помочь, когда требовалась поддержка. Так и родилось название – «Одо». Это место силы наших предков: к нам приезжают загадать желание, пообщаться с природой и ее силой.
Уже в первый год работы нас посетило более двух тысяч человек, не считая тех, кто просто заезжает в кафе. У нас можно не просто отдохнуть, но и посетить водопады, изучить девственную природу, обрести внутренний баланс. Для гостей организуем пешие походы, катание на оленях, путешествия на снегоходах и квадроциклах, сплав по реке и рыбалку.
Программа «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике
- Доступно более 174 млн гектаров на Дальнем Востоке и в Арктике;
- Получили участки почти 180 тысяч граждан России;
- Оформили в собственность или аренду 40 тысяч человек;
- Чаще всего гектар используют для строительства дома (53%), сельского хозяйства (28%) и туризма (19%).
По данным КРДВ.
Вячеслав Сергеев, соучредитель ООО «Кунашир-Тур», резидент КОРФ:
- В начале запуска проекта все относились скептически к идее, что мы сможем создать такой туристический комплекс на Курилах. А когда поняли, что у нас серьезные намерения, есть техника, участок, что наш проект осязаемый, стали оказывать всю необходимую помощь. Сопротивлений и препятствий мы нигде не встретили. Это очень большой плюс.
Предпринимателям можно смело договариваться о проектах в Сахалинской области. Не будет такого, что ты останешься один на один с проблемой. Тебя везде встретят с открытыми дверьми и помогут как минимум консультационно.
Сейчас мы находимся на этапе стартапа, и льготный режим КОРФ — это очень хорошая поддержка. Если бы мы несли налоговую нагрузку, то, возможно, не сделали бы настолько сильный объект.
Наши гости - это осознанные туристы, которые приезжают посмотреть именно Курилы. Они хотят увидеть что-то необычное, но при этом получить высокий уровень сервиса. У нас 25 гостевых домов премиум-класса и 7 сафари-тентов - итого 32 объекта для комфортного размещения более 50 человек. И ресторан под стеклянным куполом. На нашей территории непередаваемая энергетика: вокруг тисы, магнолии, бамбучник, ели Глена, открытые вулканические геотермальные ванны. Есть аренда транспорта — джипов и вездеходов, которые проедут по самым труднодоступным местам в любое время года. Можно посмотреть на мыс Столбчатый, озеро Кипящее и Головнинский клиф. Путь до любой выбранной локации займет около 30 минут.
КСТАТИ
На Курильских островах в 2022 году введен беспрецедентный режим для новых проектов, обеспечивая им льготные налоговые условия на 20 лет. Количество проектов выросло до 71: за 2026 год зарегистрировано уже 34 участника, при том, что до 2025 это значение не превышало 9 в год. В 2025 году турпоток на Курилы составил более 63 тысяч человек. С 2022 года уверенный рост на 10 - 15% в год.
Денис Грось, серийный предприниматель, председатель Союза резидентов преференциальных режимов:
- Дальний Восток - край возможностей. Здесь относительно небольшая конкуренция. Почти в любом направлении, которым рынок насыщен на западе страны, здесь можно развиваться. Тем более что в регионе работает сразу несколько преференциальных режимов. Есть налоговые льготы, готовая инфраструктура в ТОР (инженерные коммуникации, дороги), административная поддержка. Все не на бумаге, а реально.
Со следующего года разрозненные режимы должны объединиться в Единую территорию опережающего развития, которая протянется от Байкала до Курил. Любой инвестиционный проект на территории ДФО сможет получить статус резидента этого режима.
Если говорить про конкретные ниши, то для малого и среднего бизнеса самая перспективная, на мой взгляд, – это экспорт услуг. Например, туристических и медицинских. С точки зрения туризма здесь неизведанный, чистый край. Этот природный потенциал еще недораскрыт. Особенно в сфере премиального отдыха. А по медицине. В регионе достойное сочетание цены и качества. Обеспечив сервис (языковой и привычный для иностранцев), можно привлекать туристов. Уже сейчас это может быть репродуктивное или офтальмологическое направление. В ближайшей перспективе - превентивная медицина и, более широко, индустрия холистического здоровья (диагностика, естественное оздоровление, БАДы из дальневосточных эндемиков, правильное питание и нагрузки, туры для эмоционального и духовного баланса).
Чего не хватает для развития больше всего, так это льготного финансирования. Из-за высокой ключевой ставки некоторые проекты вынужденно затормозились.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Инвестиционные проекты
- Количество проектов, реализуемых резидентами по соглашениям с КРДВ на Дальнем Востоке и в Арктике, - более 4000;
- Обязательства инвесторов по этим проектам - 15 трлн рублей, вложено 6,8 трлн;
- Реализовано почти 1 400 проектов;
- Для реализации проектов предоставлено 62 тыс. га земельных участков, обеспечено подключение 300 МВт электрической мощности (в процессе присоединения еще 500 МВт).
По данным КРДВ.
Ольга Суворова, начальник службы по работе с персоналом Находкинского завода минеральных удобрений (резидент ТОР «Находка):
- Мы крупнейший работодатель в Приморье для специалистов химической отрасли. До сих пор в регионе не было большой потребности в химиках-производственниках, поэтому найти подготовленных специалистов в этой сфере, с том числе с опытом работы, было затруднительно. Мы провели большую работу по привлечению компетентных работников из других регионов, ведем масштабную кампанию по подготовке будущих членов команды из числа местных жителей. Приоритет в трудоустройстве жителей Приморья – основа нашей кадровой политики. Три четверти коллектива НЗМУ – местные специалисты. У нас есть примеры, когда переехавшие из Находки много лет назад, возвращаются, чтобы работать в НЗМУ и жить в родном городе.
Заранее готовим себе кадровый резерв. В рамках «Дней карьеры» проводим встречи со школьниками. Предоставляем возможность студентам подписывать с нами договоры о целевом обучении и обеспечиваем их дополнительной стипендией, практикой, а после завершения подготовки — стопроцентным трудоустройством на завод. На базе ДВФУ и Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа открыли свои направления и начали готовить специалистов-производственников. Студенты изучают не только основы химии, но и химические технологии. Учебные планы актуализированы с учетом оборудования и технологий, которые используются на предприятии, чтобы выпускники приходили на работу уже с необходимыми компетенциями. Это комплексная подготовка кадров под конкретные производственные задачи.
Помимо зарплаты и ежегодной премии, у нас большой социальный пакет. Компания дает возможность проходить обучение и повышать квалификацию. После запуска производства планируем реализовывать жилищную программу и помогать сотрудникам в приобретении собственного жилья. А сейчас предоставляем иногородним членам команды служебное жилье, либо компенсируем самостоятельный найм. Помогаем им с переездом и адаптацией.
Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора КРДВ по социальному развитию:
- У всей страны на слуху те большие позитивные перемены, которые происходят на Дальнем Востоке. Запускаются инвестиционные проекты, новая социальная инфраструктура, меняется облик городов. Фиксируем большой интерес к макрорегиону. Студенты со всей страны едут учиться в дальневосточные университеты и колледжи, работники едут на крупные предприятия, увеличивается турпоток.
К примеру, в четыре раза выросло число абитуриентов с других регионов по сравнению с 2021 годом. Едут за качественным образованием, которое тесно связано с практикой, а значит с гарантированным трудоустройством после выпуска.
Новые предприятия в ключевых отраслях экономики готовы обеспечить работой и мерами поддержки. Логистика, добывающая промышленность, транспорт, энергетика, IT, креативная экономика. Везде нужны люди.
Заработная плата у резидентов преференциальных режимов более чем на 50% выше, чем средняя по РФ. Сами предприятия – новые, современные, высокотехнологические.
Большое количество дополнительных мер поддержки, в том числе жилья – дальневосточная ипотека, льготное арендное жилье. Для молодых специалистов – быстрый карьерный рост, в связи с не такой большой конкуренцией, как в центральной части нашей страны. Ну и быть лично причастным к реализации масштабных проектов — это тоже важный профессиональный и жизненный опыт. Строить Космодром, огромный газоперерабатывающий завод, судостроительный кластер или быть резидентом центра биотехнологий – это точно то, о чем можно будет с гордостью рассказывать внукам.
Уникальные проекты и меры поддержки, которые есть только на Дальнем Востока – дальневосточная ипотека, дальневосточный гектар, поддержка бизнеса и другие. Безусловно, меняются и города Дальнего Востока. Выходя с современного предприятия, человек должен идти домой по комфортному городу. На этот вызов отвечает программа мастер-планов городов Дальнего Востока.
Сегодня энергия развития страны на Дальнем Востоке. В совокупности с потрясающей природой это становится важным стимулом приехать и остаться жить и работать.
Мастер-планы городов
- В 2023 году стартовала реализация мастер-планов 25 дальневосточных городов;
- В них предусмотрено более 1 000 инфраструктурных объектов;
- Сегодня 233 объекта завершены, почти 400 в стадии строительства;
- По данным ВЦИОМ, 84% жителей считают программу реновации городов полезной, а 65% уже заметили положительные изменения за последние 1 – 2 года.
По данным КРДВ.