«Сегодня энергия страны – на Дальнем Востоке»

Городской центр «Трибуна-Холл» в Благовещенске, созданный в рамках мастер-плана города, принял первых посетителей в конце 2025 года. Фото предоставлено Пресс-службой КРДВ.

Дальний Восток развивается. И экономически, и по-человечески. Появляются новые предприятия. Становятся комфортнее города. Это результат больших усилий, которые уже больше десяти лет прикладывает правительство, профильные министерства и ведомства, а также региональные власти. Опережающий рост регионов Дальнего Востока и Арктики наглядно показывают цифры. Но еще лучше это проиллюстрируют те, кто воспользовался мерами поддержки и лично приложил руку к развитию макрорегиона. А также те, кто курирует их реализацию, тонкую настройку под конкретные запросы людей. В преддверии ВЭФ-2026 «Комсомолка» поговорила с представителями разных сфер, причастных к преображению Дальнего Востока и Арктики.

«Между сильной идеей и продуктом лежит большой путь»

Елена Харисова, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский»:

- Для нас в приоритете те технологические проекты, в которых виден будущий продукт производства и реальный заказчик. Научная идея очень важна. Но наша задача - помочь ей пройти весь путь до конкретного практического результата. В первую очередь, мы специализируемся на следующих направлениям: биомедицина, фармацевтика, медицинские изделия, новые материалы, морская инженерия. Например, оригинальные препараты из морских организмов, цифровые решения для судоходства и портов. Особенно важна тема глубокой переработки водных ресурсов Дальнего Востока. Мы должны не только добывать сырье, но и создавать новые продукты. В этом одно из ключевых направлений нашего развития.

Есть отдельный проект – 100 научных и инженерных команд. Наша задача - найти им сильных инженеров, ученых. И не только поддержать исследования, но и создать вокруг них команды, которые могут добиться практического результата. Мы собираем эти команды со всей России, чтобы они могли вывести продукт на рынок. И что очень важно - мы им не просто делаем предложение о работе. Им важен масштаб самой задачи, какая среда вокруг будет создана, какая инфраструктура есть у резидента, есть ли партнер от бизнеса. И самое главное - возможность увидеть реализацию продукта.

К примеру, у нас есть семейная пара ученых, которые сейчас возвращаются в Россию из Китая. Они 30 лет назад уехали. А сейчас возвращаются, чтобы передать свои знания новому поколению. Оба работают в направлении фармогенетика. И придумали лекарство от миопии (близорукости. – Ред.). Мы для них нашли компанию-резидента, которая будет его разрабатывать.

Всего у нас 20 технологических компаний – резидентов ИНТЦ. Наши компании находятся на разных стадиях разработки продукта и его коммерциализации. Между сильной идеей и продуктом лежит очень большой путь. Нужно провести испытания, проверить технологию. Наша задача – сократить этот путь для компании максимально. Для нас принципиально соединить эти два мира – науки и производства. Ученый должен понимать, для кого и зачем продукт создается.

ЦИФРА

7 430 м2 составляет площадь пилотной площадки инновационного научно-технологического центра на о. Русский. Ведется строительство двух научно-образовательных кластеров – ИТ-Парк и Биотехнологии, общая площадью более 50 тысяч кв. метров.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Фото предоставлено Пресс-службой КРДВ.

КСТАТИ

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (государственный институт развития, подведомственный Минвостокразвития России), площадь пилотного корпуса инновационного научно-технологического центра на о. Русский составляет 7,4 тысяч квадратных метров. Ведется строительство двух научно-образовательных комплексов ИТ-Парк и Биотехнологии. Их общая площадь составит более 50 тысяч кв. метров.

«К нам приезжают загадать желание»

Дария Неустроева, основатель этнокомплекса «Одо» в Якутии:

- Я хотела взять землю и сделать нечто большее, чем просто ходить на работу пять дней в неделю. Обрести мечту. Эта цель появилась у меня, когда стартовала программа «Гектар». Я всегда любила горы и обратила внимание, что почти все мои знакомые ездят на Кавказ, даже не представляя, какая красота есть рядом. Мы начали сложные поиски того самого, идеального участка, который станет нашим домом и нашим делом. В 2023 году такое место нашлось – прямо у федеральной трассы на Магадан, неподалеку от реки Восточная Хандыга. Вместе с братом и семьей мы оформили 5 «дальневосточных гектаров» в Томпонском районе и построили туристическую базу – этнокомплекс «Одо».

Фото предоставлено этноцентром «ОДО»

К строительству приступили сразу: удалось быстро получить льготный заем от республиканского Фонда развития предпринимательства. Буквально в чистом поле у нас появились гостевые дома-шалаши, хостел, кафе и дом для хозяев. Здесь же установили солнечную электростанцию, дизель-генераторы и котельную.

Как только я получила здесь «гектары», сама земля начала меня как будто вести, помогать в трудностях. Почти каждую ночь снились удивительные сны, которые потом становились явью. Появлялись люди, готовые помочь, когда требовалась поддержка. Так и родилось название – «Одо». Это место силы наших предков: к нам приезжают загадать желание, пообщаться с природой и ее силой.

Уже в первый год работы нас посетило более двух тысяч человек, не считая тех, кто просто заезжает в кафе. У нас можно не просто отдохнуть, но и посетить водопады, изучить девственную природу, обрести внутренний баланс. Для гостей организуем пешие походы, катание на оленях, путешествия на снегоходах и квадроциклах, сплав по реке и рыбалку.

Фото предоставлено этноцентром «ОДО»

Программа «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике

- Доступно более 174 млн гектаров на Дальнем Востоке и в Арктике;

- Получили участки почти 180 тысяч граждан России;

- Оформили в собственность или аренду 40 тысяч человек;

- Чаще всего гектар используют для строительства дома (53%), сельского хозяйства (28%) и туризма (19%).

По данным КРДВ.

«Сопротивлений и препятствий нигде не встретили»

Вячеслав Сергеев, соучредитель ООО «Кунашир-Тур», резидент КОРФ:

- В начале запуска проекта все относились скептически к идее, что мы сможем создать такой туристический комплекс на Курилах. А когда поняли, что у нас серьезные намерения, есть техника, участок, что наш проект осязаемый, стали оказывать всю необходимую помощь. Сопротивлений и препятствий мы нигде не встретили. Это очень большой плюс.

Фото предоставлено ООО «Кунашир-Тур»

Предпринимателям можно смело договариваться о проектах в Сахалинской области. Не будет такого, что ты останешься один на один с проблемой. Тебя везде встретят с открытыми дверьми и помогут как минимум консультационно.

Сейчас мы находимся на этапе стартапа, и льготный режим КОРФ — это очень хорошая поддержка. Если бы мы несли налоговую нагрузку, то, возможно, не сделали бы настолько сильный объект.

Наши гости - это осознанные туристы, которые приезжают посмотреть именно Курилы. Они хотят увидеть что-то необычное, но при этом получить высокий уровень сервиса. У нас 25 гостевых домов премиум-класса и 7 сафари-тентов - итого 32 объекта для комфортного размещения более 50 человек. И ресторан под стеклянным куполом. На нашей территории непередаваемая энергетика: вокруг тисы, магнолии, бамбучник, ели Глена, открытые вулканические геотермальные ванны. Есть аренда транспорта — джипов и вездеходов, которые проедут по самым труднодоступным местам в любое время года. Можно посмотреть на мыс Столбчатый, озеро Кипящее и Головнинский клиф. Путь до любой выбранной локации займет около 30 минут.

КСТАТИ

На Курильских островах в 2022 году введен беспрецедентный режим для новых проектов, обеспечивая им льготные налоговые условия на 20 лет. Количество проектов выросло до 71: за 2026 год зарегистрировано уже 34 участника, при том, что до 2025 это значение не превышало 9 в год. В 2025 году турпоток на Курилы составил более 63 тысяч человек. С 2022 года уверенный рост на 10 - 15% в год.

Фото предоставлено ООО «Кунашир-Тур»

«Здесь можно развиваться почти в любом направлении»

Денис Грось, серийный предприниматель, председатель Союза резидентов преференциальных режимов:

- Дальний Восток - край возможностей. Здесь относительно небольшая конкуренция. Почти в любом направлении, которым рынок насыщен на западе страны, здесь можно развиваться. Тем более что в регионе работает сразу несколько преференциальных режимов. Есть налоговые льготы, готовая инфраструктура в ТОР (инженерные коммуникации, дороги), административная поддержка. Все не на бумаге, а реально.

Со следующего года разрозненные режимы должны объединиться в Единую территорию опережающего развития, которая протянется от Байкала до Курил. Любой инвестиционный проект на территории ДФО сможет получить статус резидента этого режима.

Если говорить про конкретные ниши, то для малого и среднего бизнеса самая перспективная, на мой взгляд, – это экспорт услуг. Например, туристических и медицинских. С точки зрения туризма здесь неизведанный, чистый край. Этот природный потенциал еще недораскрыт. Особенно в сфере премиального отдыха. А по медицине. В регионе достойное сочетание цены и качества. Обеспечив сервис (языковой и привычный для иностранцев), можно привлекать туристов. Уже сейчас это может быть репродуктивное или офтальмологическое направление. В ближайшей перспективе - превентивная медицина и, более широко, индустрия холистического здоровья (диагностика, естественное оздоровление, БАДы из дальневосточных эндемиков, правильное питание и нагрузки, туры для эмоционального и духовного баланса).

Чего не хватает для развития больше всего, так это льготного финансирования. Из-за высокой ключевой ставки некоторые проекты вынужденно затормозились.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Инвестиционные проекты

- Количество проектов, реализуемых резидентами по соглашениям с КРДВ на Дальнем Востоке и в Арктике, - более 4000;

- Обязательства инвесторов по этим проектам - 15 трлн рублей, вложено 6,8 трлн;

- Реализовано почти 1 400 проектов;

- Для реализации проектов предоставлено 62 тыс. га земельных участков, обеспечено подключение 300 МВт электрической мощности (в процессе присоединения еще 500 МВт).

По данным КРДВ.

«Заранее готовим себе кадровый резерв»

Ольга Суворова, начальник службы по работе с персоналом Находкинского завода минеральных удобрений (резидент ТОР «Находка):

- Мы крупнейший работодатель в Приморье для специалистов химической отрасли. До сих пор в регионе не было большой потребности в химиках-производственниках, поэтому найти подготовленных специалистов в этой сфере, с том числе с опытом работы, было затруднительно. Мы провели большую работу по привлечению компетентных работников из других регионов, ведем масштабную кампанию по подготовке будущих членов команды из числа местных жителей. Приоритет в трудоустройстве жителей Приморья – основа нашей кадровой политики. Три четверти коллектива НЗМУ – местные специалисты. У нас есть примеры, когда переехавшие из Находки много лет назад, возвращаются, чтобы работать в НЗМУ и жить в родном городе.

Заранее готовим себе кадровый резерв. В рамках «Дней карьеры» проводим встречи со школьниками. Предоставляем возможность студентам подписывать с нами договоры о целевом обучении и обеспечиваем их дополнительной стипендией, практикой, а после завершения подготовки — стопроцентным трудоустройством на завод. На базе ДВФУ и Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа открыли свои направления и начали готовить специалистов-производственников. Студенты изучают не только основы химии, но и химические технологии. Учебные планы актуализированы с учетом оборудования и технологий, которые используются на предприятии, чтобы выпускники приходили на работу уже с необходимыми компетенциями. Это комплексная подготовка кадров под конкретные производственные задачи.

Помимо зарплаты и ежегодной премии, у нас большой социальный пакет. Компания дает возможность проходить обучение и повышать квалификацию. После запуска производства планируем реализовывать жилищную программу и помогать сотрудникам в приобретении собственного жилья. А сейчас предоставляем иногородним членам команды служебное жилье, либо компенсируем самостоятельный найм. Помогаем им с переездом и адаптацией.

«Фиксируем большой интерес к макрорегиону»

Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора КРДВ по социальному развитию:

- У всей страны на слуху те большие позитивные перемены, которые происходят на Дальнем Востоке. Запускаются инвестиционные проекты, новая социальная инфраструктура, меняется облик городов. Фиксируем большой интерес к макрорегиону. Студенты со всей страны едут учиться в дальневосточные университеты и колледжи, работники едут на крупные предприятия, увеличивается турпоток.

К примеру, в четыре раза выросло число абитуриентов с других регионов по сравнению с 2021 годом. Едут за качественным образованием, которое тесно связано с практикой, а значит с гарантированным трудоустройством после выпуска.

Новые предприятия в ключевых отраслях экономики готовы обеспечить работой и мерами поддержки. Логистика, добывающая промышленность, транспорт, энергетика, IT, креативная экономика. Везде нужны люди.

Заработная плата у резидентов преференциальных режимов более чем на 50% выше, чем средняя по РФ. Сами предприятия – новые, современные, высокотехнологические.

Большое количество дополнительных мер поддержки, в том числе жилья – дальневосточная ипотека, льготное арендное жилье. Для молодых специалистов – быстрый карьерный рост, в связи с не такой большой конкуренцией, как в центральной части нашей страны. Ну и быть лично причастным к реализации масштабных проектов — это тоже важный профессиональный и жизненный опыт. Строить Космодром, огромный газоперерабатывающий завод, судостроительный кластер или быть резидентом центра биотехнологий – это точно то, о чем можно будет с гордостью рассказывать внукам.

Уникальные проекты и меры поддержки, которые есть только на Дальнем Востока – дальневосточная ипотека, дальневосточный гектар, поддержка бизнеса и другие. Безусловно, меняются и города Дальнего Востока. Выходя с современного предприятия, человек должен идти домой по комфортному городу. На этот вызов отвечает программа мастер-планов городов Дальнего Востока.

Сегодня энергия развития страны на Дальнем Востоке. В совокупности с потрясающей природой это становится важным стимулом приехать и остаться жить и работать.

Фото предоставлено Пресс-службой КРДВ.

Мастер-планы городов

- В 2023 году стартовала реализация мастер-планов 25 дальневосточных городов;

- В них предусмотрено более 1 000 инфраструктурных объектов;

- Сегодня 233 объекта завершены, почти 400 в стадии строительства;

- По данным ВЦИОМ, 84% жителей считают программу реновации городов полезной, а 65% уже заметили положительные изменения за последние 1 – 2 года.

По данным КРДВ.