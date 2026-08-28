Плюс ребёнок — доход растет: что показал анализ семейной ипотеки

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Банк ДОМ.РФ провёл исследование, чтобы понять, как выглядит типичный заёмщик по обновлённой программе Семейной ипотеки в зависимости от числа детей в семье. В выборку вошли свыше 5,3 тысячи кредитов, оформленных в период с февраля по июль 2026 года.

Портрет семьи с одним ребёнком складывается из следующих параметров: средний возраст заёмщика — 35 лет, медианный доход — 153 тысячи рублей ежемесячно. Такие семьи, как правило, вносят первоначальный взнос в размере 24 % от стоимости жилья. При этом их средний ежемесячный платёж по ипотеке составляет 38 тысяч рублей, а срок кредитования приближается к 29 годам.

Семьи с двумя детьми демонстрируют несколько иные показатели. Их средний возраст выше — 40 лет, а доходы — существенно больше: медианный месячный доход достигает 176 тысяч рублей. При практически идентичном размере первоначального взноса (23 %) ежемесячный платёж увеличивается лишь на тысячу рублей — до 39 тысяч. Срок кредита при этом немного сокращается и составляет 28 лет.

«Семейную ипотеку чаще всего оформляют на длительный срок и с первоначальным взносом, близким к минимальному по программе, – сообщил вице-президент по розничным рискам банка Роман Евдокимов. - Доля ипотечного платежа в доходе у заемщиков с одним ребенком составляет 28%, с двумя детьми – 25%. Низкая процентная ставка и длительный период кредита делают ежемесячный платеж комфортным. Это позволяет эффективно распределять бюджет: оплачивать жилье, закрывать текущие потребности, а свободные средства размещать на вкладах с доходностью выше, чем ставка по льготной ипотеке».