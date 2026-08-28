Отмена скоростного режима в новых регионах и приграничных районах: Разбираем «документы», которым нельзя верить

Людям пытались внушить, будто с 1 сентября Министерство внутренних дел России полностью отменяет скоростные ограничения на автомобильных дорогах в некоторых областях страны Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

На фоне угроз БПЛА на трассах ЛНР, ДНР, Запорожской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской и других областей с 1 сентября МВД отменяет скоростной режим для водителей – такие сообщения появились в соцсетях. Авторы ссылались на некие официальные документы, даже прикрепляли скриншоты. Но их достоверность сразу вызвала сомнения из-за множества ошибок. «Комсомольская правда» изучила «доказательства» и нашла все признаки подделки.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации,

Читателям пытались внушить, будто с 1 сентября Министерство внутренних дел России полностью отменяет скоростные ограничения на автомобильных дорогах в Запорожской и Херсонской областях, ДНР, ЛНР, а также в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской и ряде других приграничных областей из-за якобы возросшей угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Во всех поддельных документах делается главный акцент на информировании населения, однако ни на официальных порталах правовой информации, ни на ресурсах МВД и Госавтоинспекции подобных сообщений и приказов нет. В Запорожской области выступили с официальным опровержением.

- Этот документ не соответствует действительности. Авторы подделки использовали реальные фамилии руководителей, но допустили грубые ошибки: руководитель управления Госавтоинспекции не вправе отменять пункты федеральных ПДД, подписывать соответствующие приказы и освобождать водителей от установленной законом ответственности, - прокомментировали в ГУ МВД.

В ведомстве подчеркнули, что скоростные ограничения продолжают действовать. Водителей призывают соблюдать дорожные знаки и проверять подобную информацию только на официальных ресурсах ведомств.

Создатели подделки использовали реальные фамилии руководителей Госавтоинспекции, но проигнорировали базовые нормы законодательства. Руководитель регионального управления Госавтоинспекции юридически не вправе отменять пункты федеральных Правил дорожного движения, подписывать подобные приказы и освобождать водителей от установленной законом ответственности. Кроме того, в фейковом документе по Запорожской области некорректно дано юридическое обоснование решения через статью 2.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации о крайней необходимости. Данная статья является нормой, исключающей наступление административной ответственности в конкретном экстренном случае, и не требует для своего применения введения дополнительных оснований через отдельные распоряжения или приказы региональных органов власти для неопределенного круга водителей.

Вбросы велись через комментарии в региональные телеграм-чаты, а также через каналы, мимикрирующие под региональные паблики. Ранее эти же источники распространяли и другие фейки, в частности о том, что работников органов местной власти в обязательном порядке обучат военным профессиям. Аналогичная картина и в Луганской Народной Республике. В «документе» фальсификаторы забыли поставить подпись должностного лица, хотя на файле уже стояли дата и регистрационный номер. Авторы фейка допустили ошибки и при фабрикации текста для Воронежской области. В распространяемом файле при наличии номера и даты также полностью отсутствует подпись руководителя. Более того, в должности подписанта неправильно указано наименование территориального органа: авторы написали «УМВД», хотя правильное наименование для регионального управления Воронежской области — «ГУ МВД».

На официальных порталах правовой информации Донецкой Народной Республики и Ростовской области подобные документы вовсе отсутствуют в открытом доступе, что сразу указывает на сомнительность распространяемой информации.

Наибольшее количество абсурдных ошибок авторы допустили в фальшивке, подготовленной для Курской области. В реквизите адресата они сделали топорную опечатку, написав «МДВ» вместо «МВД». Для официального документа, который прошел правовую экспертизу, согласование и регистрацию, такая ошибка сразу выдает подделку.

Сам документ назван приказом, но в его названии само слово «приказ» отсутствует, а встречается лишь глагол «приказываю» внутри текста. На второй странице подделки обнаружена путаница в нумерации: там идут два пункта под номером пять подряд. Сначала идет пункт пять про начальников отделений информации и общественных связей, а следующей строкой снова напечатано: «5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой», хотя этот пункт должен был быть шестым.

Пункт о «приостановке фиксации» в курском фейке также составлен без учета реальных полномочий силовых ведомств. В нем начальникам подразделений Госавтоинспекции предписывается остановить работу стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации. Однако МВД России ранее официально поясняло именно применительно к Курской области, что органы МВД и его территориальные подразделения не являются балансодержателями систем автоматической фотовидеофиксации, а значит, подписывать такие распоряжения руководство УМВД не может.

Скоростные ограничения на автомобильных дорогах всех перечисленных регионов продолжают действовать в полном объеме. Водителей призывают соблюдать ПДД, ориентироваться на дорожные знаки и проверять всю информацию только на официальных ресурсах.

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