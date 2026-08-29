Девушка пожертвовала собой, чтобы спасти совершенно незнакомого ребенка: ее смогли похоронить только спустя месяц

Виктория не думала ни секунды - сразу бросилась в воду. Фото: КП-Уфа

В башкирском селе Иглино проводили в последний путь Викторию Галанову. Ей было всего 25. Казалось, вся жизнь впереди. Она тоже была полна планов на будущее, но во время прогулки не смогла поступить иначе – бросилась в воду, чтобы спасти десятилетнюю девочку. Тело Вики нашли только через три с половиной недели.

КРИК О ПОМОЩИ

21 июля в Башкирии стояла сильная жара. На часах был полдень. Вика пришла к берегу реки, чтобы просто посидеть у воды, подышать воздухом, побыть в тишине. Рядом на диком пляже резвились дети. Их родители были неподалеку, на суше. Сама она купаться не собиралась. Место это всегда считалось опасным: есть даже официальный запрет от МЧС. Но большинству местных жителей на него все равно.

В какой-то момент Вика заметила, что одну из девочек начинает уносить от берега. Ребенок звал на помощь. Девушка не думали ни секунды, моментально ринулась в воду, даже не снимая одежды.

Отец тонущей девочки увидел случившееся позже и тоже прыгнул. В итоге он схватил дочь, а Вика подталкивала ее сзади. Мужчина выбрался на берег с ребенком, а спасительница… пропала.

Один из очевидцев рассказывал потом, что видел только ее руку над водой. Все остальные смотрели на девочку, а про Вику как-то позабыли. Опомнились, когда уже было поздно и ее нигде не было. Несколько мужчин с пляжа попытались поискать ее, но их останавливало мощное течение. Все попытки оказались безрезультатными. Тогда вызвали полицию.

ИСКАЛА СЕБЯ И МНОГО РАБОТАЛА

На берегу остался рюкзак Виктории. Родители спасенной девочки передали его сотрудникам.

Как сообщает «КП-Уфа», последние годы девушка жила с мамой в Иглино, в частном доме, но выросла в Уфе. В школе она была на виду: участвовала в праздниках, играла на инструментах, рисовала. После одиннадцатого класса не стала поступать в вуз – искала себя, много работала, пробовала разное.

Она трудилась на складе, в охранном агентстве, во время пандемии – медсестрой по уходу за больными в инфекционке, позже – воспитателем в центре для детей с особенностями развития «Мой мир», где не только вела занятия, но и оформляла стены росписями, участвовала в утренниках.

При этом Вика всегда тянулась к творчеству: писала картины, расписывала посуду, делала открытки и сувениры на заказ. А еще – была глубоко верующей. В юности она пришла к католичеству, а в 2021 году приняла эту веру осознанно. В уфимском приходе ее знали все: она помогала в организации мероприятий, находила контакт с самыми разными людьми.

Родные говорят, что девушка мечтала вступить в конгрегацию сестёр святой Елизаветы в Саратове – это монашеский орден, который занимается обучением основам веры и социальной помощью. Ей ответили, что для этого нужно образование. И тогда она поступила в художественно-промышленный колледж. Сразу стала старостой, активисткой, душой группы. А еще побеждала в конкурсах, получала стипендию главы Башкирии. За что ни бралась – все получалось.

От планов переехать в Саратов Вика не отказывалась. И буквально за несколько дней до трагедии написала в приходской чат: хотела встретиться. Не успела.

ПРОЩАНИЕ

Надежды, что Вика жива, не было с самого начала. Водолазы обследовали дно в первые двое суток. Тело точно унесло течением. Позже поиски вели уже на поверхности.

«То останавливали, то возобновляли… Мама Вики звонила спасателям каждый день, умоляла продолжать», - рассказал журналистам ее близкий друг.

Тело нашли 13 августа. Произошло это совершенно случайно, совершенно в другом районе его заметили очевидцы с берега. Приехала полиция, тело направили на экспертизу. Маму, Светлану, пригласили на опознание. Встретивший ее сотрудник сразу сказал: лучше не смотреть, можно опознать по фотографиям. Женщина согласилась. Ей показали снимки — кольцо с крестом, часы на руке, кулон-крестик.

«Да, это моя, моя…», - только и смогла выдохнуть она.

Похороны прошли 22 августа в Уфе. Пришли десятки людей: родные, друзья, однокурсники, преподаватели, прихожане католического храма, сестры из Саратова, студенты с других курсов. Всех было не вместить.

Похоронили Вику в Иглино – уже в узком кругу. На кладбище остались только самые близкие и приход. Мама была в полном оцепенении. Она до сих пор не открыла рюкзак, в котором Вика ушла из дома в тот самый день.