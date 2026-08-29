Россиянка вышла на улицу в Египте, а уже через несколько минут была мертва

Евгения в последнее время жила в Египте. Фото: соцсети

22 августа в Хургаде произошла трагедия, унесшая жизнь 44-летней россиянки Евгении Х. из карельского города Костомукша.

Как сообщает «КП-Петербург», женщина переходила дорогу рядом со своим домом, когда на нее совершил наезд автомобиль. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Последние полгода Евгения работала агентом по недвижимости в Хургаде, продолжая заниматься продажей жилья и в родной Костомукше По информации местных журналистов, она воспитывала сына.

Семья погибшей сейчас решает сложный вопрос о транспортировке тела в Россию. Родственникам предстоит связаться с местными властями и оформить необходимые документы. По информации дипломатических источников, подобные процедуры с учетом особенностей местного законодательства могут занимать от трех до пяти рабочих дней.

Стоит отметить, что движение в Египте уже многие годы признается одним из самых хаотичных и опасных в мире. Согласно статистике, почти 70% жертв дорожно-транспортных происшествий здесь – это пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты. Местные правила требуют от пешеходов переходить дорогу строго по специальным линиям или надземным переходам. Водители обязаны снижать скорость в людных местах, а максимальная скорость в городах не должна превышать 40 км/ч. Однако на практике эти правила соблюдаются далеко не всегда.

Жители Костомукши выражают соболезнования родным Евгении, называя ее позитивным и активным человеком:

«Глубочайшие соболезнования родным и друзьям...», «Сил и терпения пережить эту горькую утрату», «Светлая память Евгении» - пишут неравнодушные люди.