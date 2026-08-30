Женщина спешила на работу, сократила дорогу через лесополосу и вдруг под деревьями увидела пропавшую двухлетнюю девочку

Анна не могла пройти мимо чужой беды. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Неравнодушие обычной женщины, которая спешила на работу, но, заметив нечто странное, решила остановиться, помогло спасти маленькую девочку. В итоге все ограничилось испугом, страшной трагедии удалось избежать.

ЧТО-ТО ПОД ДЕРЕВЬЯМИ

Обычное утро Анны Мирошниковой из Черемхово Иркутской области начиналось как тысяча других: чашка крепкого кофе и спешка на работу. Торопясь, она привычно сократила путь через знакомую лесополосу. Вдруг ее внимание привлек странный силуэт среди стволов берез. Сначала Анна подумала, что это чей-то забытый пакет или игрушка, но, приглядевшись, она замерла от неожиданности – там находилась босая и растерянная крошечная девочка около двух лет. Светлые волосы растрепаны, на лице испуг, а вокруг никого.

Анна сразу рванулась к ребенку. Только потом сибирячка вовремя остановила себя, ведь резкое движение могло напугать малышку до слез и заставить ее бежать вглубь леса. Женщина решила действовать осторожно: заговорила спокойным голосом и одновременно набрала номер экстренных служб. Далее не сводила глаз с девочки.

РОДИТЕЛИ УЖЕ НАЧИНАЛИ ПАНИКОВАТЬ

Как сообщает «КП-Иркутск», прибывшие на место полицейские уже через час восстановили цепочку событий. Оказалось, что семья потерявшейся живет всего в десяти минутах неспешной ходьбы от того самого места, где ее нашла Анна. Пока родители на мгновение отвлеклись на бытовые хлопоты, любопытная дочурка бесшумно выскользнула за калитку и побрела туда, куда манили птицы и солнце.

Взрослые, спохватившись, подняли тревогу, обыскали двор и соседние улицы, но осматривать лесополосу не стали – они попросту не думали, что малышка способна уйти так далеко. Их поиски уже начали переходить в панику, когда им вдруг сообщили, что дочь жива и невредима.

Девочку передали родителям с рук на руки. С взрослыми сотрудники полиции провели обстоятельную беседу, напомнив к чему может привести такая секундная забывчивость.

После случившегося Анну Мирошникову пригласили в отдел полиции, где начальник межмуниципального отдела Сергей Линский лично пожал ей руку. Он вручил благодарственное письмо и памятный подарок, подчеркнув, что ее поступок – пример гражданской ответственности, когда человеческое участие оказывается сильнее равнодушия.

Анна же, скромно улыбнувшись, обронила лишь одну фразу: «Я просто не могла пройти мимо чужой беды».