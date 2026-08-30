Молодой мужчина устроился на престижную работу, но в поездке его укусил комар, а по приезду домой он в муках скончался

Последние пять лет Сергей часто разъезжал по миру. Фото: соцсети

В Перми на 36-м году жизни скончался Сергей Индейкин, менеджер Международной шахматной федерации (FIDE). В федерации сообщили, что смерть наступила после внезапно развившейся болезни.

СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ

Как сообщает «КП-Пермь», ссылаясь на родственников погибшего, причиной трагедии стала малярия. Предположительно, Сергей завез болезнь из служебной поездки в Нигерию. Он заметил, что его укусил комар, но не думал, что все настолько опасно. Уже вернувшись в Россию, мужчина почувствовал недомогание. Это произошло еще в Москве – поднялась температура, начался жар и сильный озноб. После прилета в Пермь состояние резко ухудшилось. Мать вызвала скорую помощь.

«Мужчину госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось», - подтвердили в региональном Минздраве.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ПРИВИВАЛСЯ

Сообщается, что болезнь протекала в молниеносной форме. Примечательно, но Индейкин заранее сделал прививку от малярии. Для этого он даже специально прилетал из Пятигорска, где жил с семьей, в Москву. Как пояснил его отец, оказывается, подобная вакцина не дает стопроцентной защиты, а лишь способна облегчить течение инфекции.

Тем временем в Роспотребнадзоре напомнили, что малярия – это тяжелое паразитарное заболевание. Болезнь изнуряет организм, сопровождается лихорадочными приступами, увеличением печени и селезенки, анемией. Существует четыре формы малярии, и самая опасная из них – тропическая: при отсутствии своевременной терапии она может привести к летальному исходу в считаные дни. Инкубационный период варьируется от недели до трех лет, но при тропической форме он составляет всего 8–16 суток.

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ

Сергей Индейкин родился в Перми в 1990 году. Начинал карьеру в баскетбольном клубе «Парма», затем был PR-директором екатеринбургского БК «Урал». В FIDE он пришел в 2021 году и быстро стал ключевым организатором крупнейших шахматных турниров: матчей за мировую корону, Кубков мира, чемпионатов по рапиду и блицу, турниров претендентов. Работа ему очень нравилась. Это было фактически осуществлением мечты.

«Сергей органично влился в команду и был незаменим на всех главных стартах последних пяти лет. Мы запомним его как настоящего профессионала, надежного товарища и душевного человека, который внес огромный вклад в работу FIDE», - говорится в некрологе на сайте федерации.

У Сергея остались жена и маленькая дочь.