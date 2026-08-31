Общежитие-лайнер и гостиница-маяк: в России строят сеть современных кампусов

Концепцию межуниверситетского кампуса в Тюмени разработал заслуженный архитектор РФ Владимир Плоткин. Фото: Департамент образования и науки Тюменской области.

В разных регионах страны по нацпроекту «Молодежь и дети» возводят студенческие кампусы – города в городах, где есть все необходимое для жизни и учебы: высокоскоростной Wi-Fi, обширные библиотеки, современные учебные корпуса, просторные общежития, кафе, спортзалы и коворкинги.

Кампусы уже открыты для МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина, объекты построены в Новосибирске, Уфе, Калининграде, Челябинске. Жилые корпуса приняли первых студентов в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде. К 2036 году число современных студенческих кампусов вырастет до 40.

МАЯК У ОЗЕРА

В Тюмени завершается первый этап строительства Межуниверситетского кампуса.

- Пространство создается как платформа для взаимодействия между вузами и индустриальными партнерами. Здесь будут реализовываться совместные научно-технологические проекты и междисциплинарные программы и исследования, - рассказали в Департаменте образования и науки региона. – Именно поэтому в структуру кампуса войдет технопарк. Также мы намерены сделать кампус частью культурной жизни города: здесь будут проходить открытые для всех жителей выставки, фестивали, спортивные соревнования.

Весь проект включает 10 объектов общей площадью более 157,7 тыс. квадратных метров. Концепцию межуниверситетского кампуса в Тюмени разработал заслуженный архитектор РФ Владимир Плоткин.

Благодаря этому проекту на берегу озера Круглого появилась гостиница, похожая на маяк. В 12-этажном здании можно разместить 120 работников университета и гостей города. В остеклённых фасадах отражаются водная гладь и сибирское небо.

- Общая готовность объекта I этапа, гостиницы для научно-педагогических работников – 95%, сейчас завершается отделка фасадов. Ввести объект в эксплуатацию планируем в этом году, - сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

С июля идет строительство других объектов – технопарка, учебно-лабораторного корпуса, конгресс-центра, физкультурно-оздоровительного комплекса, центра поддержки и развития талантливой молодежи, четырех гостиниц, которые вместе по форме напоминают лайнер и будут вмещать около пяти тысяч человек.

В НОГУ С ПРОГРЕССОМ

В 2024 году на Сахалине заработал первый в России полигон для испытаний технологий производства, хранения и транспортировки водорода. И сфера образования мгновенно отреагировала на его запуск.

- Мы ввели новые программы по водородной энергетике, готовим кадры в Передовой инженерной школе, открыли лаборатории и ведем разработку топливных элементов на водороде, - рассказал и.о. ректора СахГУ Алексей Огнев. - В 2027 году в Южно-Сахалинске начнется тестирование первого поезда на водороде, и наш университет будет готовить кадры для его эксплуатации и обслуживания, а также участвовать в создании заправочного комплекса.

В кампусе «СахалинТех» в прошлом году ввели в эксплуатацию три современных девятиэтажных корпуса студенческого городка. Фото: Сахалинский государственный университет.

Одновременно в регионе строят кампус «СахалинТех». В прошлом году ввели в эксплуатацию три современных девятиэтажных корпуса студенческого городка. Сейчас там живут 500 студентов из разных вузов, а к началу учебного года ожидается полная загрузка – 1500 человек.

- Мы создали комфортные условия: на каждые две двухместные комнаты есть санузел, душ и кухня с плитой, холодильником, микроволновкой и чайником. Внутри есть все необходимое – кровати, шкафы, столы, - отметил Алексей Огнев. - Также оборудовали 15 комнат для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

В кампусе есть столовая, прачечная, тренажерный зал, спортивные площадки, медпункт. В августе открылась Студенческая резиденция. Внутри – современный коворкинг, кафе, лекторий, игровые зоны и пространство для выступлений. В этом месте студенты могут работать, творить, общаться и отдыхать в любое время.

Строительство кампуса продолжается: в 2027 году планируют ввести в эксплуатацию научно-образовательный центр «СахалинТех» площадью более 88 тысяч квадратных метров. Внутри разместят учебные корпуса, технопарк, библиотеку, конгресс-зал, оранжерею и научно-исследовательские центры.

СТУДЕНТАМ ПРОЛОЖАТ ДОРОГУ ПО РЕКЕ

В Бурятии в этом году начинается строительство Межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал». Его части разделяла река Селенга: учебный корпус должен стоять на набережной, а общежития – на острове Студенческий. Чтобы связать объекты, власти региона решили построить искусственную косу.

- К 2030 году будут построены учебный корпус и общежития для студентов и профессорско-преподавательского состава, - рассказала аспирант БГУ, ведущий специалист дирекции кампуса Диана Доргеева.

В Бурятии в этом году начинается строительство Межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал». Фото: Байкальский государственный университет

С открытием кампуса более двух тысяч учащихся и 30 семейных пар из числа преподавателей смогут разместиться с комфортом. Студенты – в жилых блоках по 2-3 комнаты в каждом. На блок предусмотрена кухня, душевая и санузел. Для семейных студенческих пар дополнительно построят шесть однокомнатных блоков, а для маломобильных граждан – 16 двухкомнатных.

На каждом этаже общежитий – комнаты отдыха, в подъездах – места для хранения детских колясок и велосипедов. Будут открыты магазин, кафе, детская комната, прачечная и тренажерный зал.

Учебный корпус, который тоже начнут строить в этом году, рассчитан на 2614 человек. Кроме учебных аудиторий и научных пространств там будут библиотека, визитно-информационный центр, коворкинг-зоны, центр оперативной печати.

Основными резидентами кампуса станут ведущие вузы региона, но концепция предполагает открытость к сотрудничеству на всех уровнях.

- Помимо основных резидентов, в кампусе будут проходить обучение студенты федеральных и иностранных вузов. Среди программ и направлений – медицина, лингвистика, востоковедение, биоинженерия, IT, строительство, - отметила Диана Доргеева.