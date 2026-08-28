Власти Омской области опровергли сообщения о новом повышении цен на продукты из-за топливного кризиса

В Омской области повышают цены на социально значимые товары на 70% от оптовой стоимости из-за роста цен на топливо – такие сообщения появились в соцсетях. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области повышают цены на социально значимые товары на 70% от оптовой стоимости из-за роста цен на топливо – такие сообщения появились в соцсетях. В качестве доказательства авторы постов приложили скриншот «постановления» регионального правительства. Однако, как выяснил KP.RU, - это фальшивка, созданная для создания искусственного ажиотажа и паники.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Власти Омской области выступили с опровержением подлинности нормативного акта. Как заявила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, документ за № 337-П, датированный 27 августа 2026 года и якобы подписанный главой региона, не имеет никакой юридической силы — Виталий Хоценко не утверждал и не подписывал данный акт.

Разоблачить фальшивку помогает простая проверка на официальном портале правовой информации Омской области. Документ под номером 337-П от 27 августа 2026 года в электронном реестре действительно существует, но его реальное содержание не имеет абсолютно ничего общего с продовольственным рынком, розничными надбавками или топливом. Подлинное постановление № 337-П касается изменения порядка определения вида использования зданий. Авторы вброса банально взяли существующие данные настоящего документа и вписали поверх них фейковый текст.

Кроме того, фейковые тезисы о «топливном кризисе» и «взрывном подорожании» напрямую противоречат фактическим экономическим показателям региона. Согласно официальным данным территориального органа Госкомстата, реальный рост потребительских цен в Омской области заметно замедлился и зафиксирован на минимальной отметке всего в 0,1%. На продовольственном рынке региона сохраняется ценовая стабильность, а объемы поставок базовых социально значимых продуктов полностью закрывают потребности жителей.

Правительство Омской области призывает жителей региона соблюдать информационную гигиену, не пересылать сомнительные сообщения из социальных сетей и ориентироваться на официальные ресурсы.