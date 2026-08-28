«Все это выдумано»: в Новочебоксарске опровергли вброс об аварии на химическом предприятии

Глава Новочебоксарска Александр Алексеев. Фото: Официальный канал главы Новочебоксарска Александра Алексеева в МАКС

В соцсетях появились сообщения о крупной аварии на градообразующем предприятии ПАО «Химпром» в Новочебоксарске, сопровождавшейся выбросом в атмосферу опасных ядовитых и отравляющих веществ. KP.RU выяснила, что никакого ЧП не было.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Распространяемая информация является фейком, а сама ситуация на заводе штатная. Авторы фейка использовали привычную схему манипуляции — создание поддельного ресурса-двойника. Для придания достоверности дезинформации был задействован специально сделанный телеграм-канал, мимикрирующий под личную страницу главы администрации города Новочебоксарска.

Мэр Новочебоксарска Александр Алексеев лично опроверг сообщения об аварии:

- В Интернете распространяют ложную информацию об аварии на «Химпроме» от якобы моего Telegram-канала. Это провокация! Никаких ЧП на предприятии не было. Информация полностью выдумана. Пожалуйста, не поддавайтесь на эти вбросы и доверяйте только проверенным источникам. Мы уже работаем с правоохранительными органами, чтобы найти тех, кто стоит за этой дезинформацией. Виновные обязательно понесут ответственность.

По данным МЧС, хлопков и выбросов не было зафиксировано.

Пресс-служба самого предприятия ПАО «Химпром» в официальном сообщении подчеркнула, что все производственные цеха и технологические линии функционируют в строгом соответствии с технологическим регламентом:

- Как в обозначенное время, так и на данный момент все производства предприятия работают в штатном режиме, аварий нет – жалоб или обращений жителей в надзорные органы или диспетчерам предприятия не поступало. Экологическая ситуация на предприятии находится под постоянным надзором МСЧ № 29 ФМБА России, производственный контроль предприятия не зафиксировал никаких превышений допустимых концентраций веществ. В отношении распространения недостоверных сведений о деятельности ПАО «Химпром» нами будут предприниматься все предусмотренные законодательством шаги в целях защиты деловой репутации предприятия.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории завода и на границе санитарно-защитной зоны Новочебоксарска не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) каких-либо химических веществ.