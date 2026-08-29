Киевляне обсуждают свержение Зеленского зимой: «Люди выйдут уже не с палками, а с боевым оружием»

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

В Киеве обсуждают тернопольский бунт против ТЦК. Тем временем «картонные» протесты ширятся под присмотром силового корпуса украинской столицы и под недоумевающими взглядами равнодушных зевак. Протестующих никто не трогает, а продавцы супермаркетов раздают картон всем желающим…

Тем временем в кулуарах политической верхушки – переполох: депутат Рады и националистка Марьяна Безуглая чуть ли не открыто призывает Зеленского уйти в отставку, угрожая переворотом военных генералов, который она проанонсировала уже осенью.

БУНТ В ТЕРНОПОЛЕ И ЛЮТАЯ СВОРА ЗЕЛЕНСКОГО

На Украине все чаще вспыхивают стихийные протесты против ТЦК. Последняя история случилась 25 августа в Тернополе. Военкомы заехали во двор многоквартирного дома, наметили и отловили жертву… но внезапно оказались в окружении местных жителей. Машину тэцэкашников буквально растащили по винтикам, «людоловы» бежали, в панике оставив в авто одного из своих. Прибывшие на место наряды полиции не справились, чтобы вытащить попавшего в переделку военкома пришлось пригонять военную технику…

Как позже сообщил Тернопольский ТЦК, его сотрудники получили многочисленные «телесные повреждения». А местные власти призвали население не препятствовать военкомам и строго соблюдать закон о мобилизации. Иными словами – не сопротивляться насилию.

- Правовое поле, это когда военком может почки отбить и слепым сделать человека из- за перцового газа и пыток? Это когда бьют до потери сознания для того. чтоб бедняга контракт подписал и пошел на ЛБС без подготовки? Лютая свора псов Зеленского потеряла разум от безнаказанности, жирных, неправедных денег, добытых бандитским путем. «Правовое поле» в реальности - это когда простые граждане должны иметь минимальные шансы на самооборону, когда могут дать отпор насильникам, своим мучителям, а этого и близко нет. У нас от перцового газа после драк с ТЦК до сотни уже инвалидов по зрению, ослепших после сильных ожогов глаз, - возмущается житель Одессы.

Историй беспредела ТЦК - все больше:

- У нас тут недавно мужика-инвалида, которому операцию на ногах делали (ему за 50) схватили ТЦК. А с ним курьез приключился: тот отбивался, отбивался, все им справки показывал свои, но они его все равно уволокли. А когда его привезли в распределитель и начальник документы проверил, то велел бедолагу отпустить. Ну мужик, ясное дело, обрадовался, что легко отделался. Домой на радостях приехал, а оказалось, что у него в сумке пропали 10 тыс гривен , которые на всякий случай держал на взятку. И ведь кроме как с военкомами он там ни с кем не общался, - делится типичным случаем еще один житель Украины.

- Лучше десять тысяч потерять, чем с отбитыми почками бумаги подписывать, чтоб попасть на фронт, - логично рассуждают украинцы, обсуждая этот эпизод.

Историй беспредела ТЦК на Украине - все больше... Фото: REUTERS.

БЕССИЛЬНАЯ ЯРОСТЬ

Ни для кого не секрет, что насилие и произвол стали массовым и обыденным явлением в стране. Но лицемерие властей зашкаливает, о проблеме пытаются не говорить, или давать бесплотные обещания «изменить систему мобилизации». Европа тоже закрывает глаза - только бы война с Россией длилась подольше. А на войне все средства хороши.

Коррупция стала тотальной, а любые разговоры о соблюдении законов вызывают у людей приступы бессильной ярости.

Жители Тернополя в своем праведном гневе отчаянно били машину военкома, осознавая, что могут быть наказаны за побоище, за мини-марш против своих мучителей, которым прошлись по городу.

Зачинщиков, скорее всего найдут и возбудят уголовные дела, изобьют, заставят извиняться на камеру – так уже не раз было после подобных бунтов. Любопытен и тот факт, что основные бунты происходят как раз на Западной Украине - колыбели Майдана. Но почему-то именно «западэнцы» и не хотят воевать больше всего.

Об их менталитете рассказал автору россиянин военный, в прошлом врач-хирург, служивший с 1987 по 1989 годы под Львовом.

- Мы с местными мало общались, обслуживали по медицине исключительно наших военных. Но уже в 1987 году видели, как местные нацисты ходили с красно-черными и жовто-блакитными флагами, с портретами Бандеры. Они уже в те годы перестали бояться, хотя львовский ОМОН их жестко разгонял. Потасовки были отчаянными. Милиционерам выбивали зубы, калечили монтировкой, заточками били по бокам и в глаза. Я, как врач, поражался звериной жестокости украинских националистов. Но тогда их было кому останавливать, а когда Украина получила независимость, все нацистские движения стали там нормой…

Быть нацистом в нынешней Украине - в порядке вещей, их шествия по Киеву свободно проходят уже много лет Фото: REUTERS.

ЗИМОЙ – МАЙДАН?

- Сейчас доведут людей до критического уровня агрессии и останется только дождаться зимы, - поясняет ситуацию еще один знакомый из Киева.

- А зимой вспыхнет Майдан, но уже не с коктейлями Молотова, а с боевым оружием в руках, - уверен еще один украинец, с мнением которого соглашается все больше и больше граждан страны

- У нас сейчас поводов для Майдана в десятки раз больше, чем было в 2014-м. Власть обнаглела до предела: за подельников Зеленского как в общаке платят из кассы (речь о залогах за арестованных по коррупционным делам НАБУ, - ред.).

- Мудрая (бывшая замглавы Офиса президента, арестованная за коррупцию) и ее партнеры цинично издеваются над нами, плюют нам всем в лицо. Для нее 20 млн гривен залога - вообще не критичная сумма. За какое государство мы должна положить жизни, терпеть произвол, издевательства, пытки? - возмущаются украинцы в социальных сетях.

В тоже время «картонные» протесты уже охватили практически весь Киев. Но это совсем не то же самое, что бунты против ТЦК – акции спонсированы Европой и США, и лишь поэтому власть пока не трогает людей с картонками.

Так и будет - как минимум до тех пор, пока Зеленский не ощутит реальную угрозу…

БУНТ ИЛИ МАЙДАН?

- Не будет никакого Майдана, пока на это дело не дадут денег и не будет поддержки США, - говорит знакомый киевлянин .- Майдан – это, по сути, политехнология. Толпа – проплачена, лозунги – выданы, над самим переворотом работают спецслужбы. Это работа извне.

А что сейчас реально творится Украине? Страна на грани нищеты. Люди по-настоящему боятся только зимы и голода. Никто уже не представляет окончания войны, его уже перестали ждать. Украинцы просто безумно устали от всего, - заканчивает мой собеседник.

И он прав: настоящих, не проплаченных бунтов хватает на один взрыв ненависти и гнева. Перевернуть машину, разгромить военкомат, а потом…домой. Никто не верит, что реальный переворот возможен без санкции Запада. И все понимают – Запад хочет продолжать воевать.

КЛУБОК ЗМЕЙ

Но реальные шансы на крайнюю политическую нестабильность все же есть. В Киеве продолжается борьба за власть, бывший министр обороны Федоров заручился поддержкой разных политических сил, и внутри страны, и в Европе, и даже в США. Ходили даже слухи, что Штаты дали ему добро на свержение Зеленского. Но пока это только слухи.

Воду мутит националистка, народный депутат Марьяна Безуглая – она открыто заявила, что Зеленскому в ближайшее время «имеет смысл позаботиться о собственной безопасности» и что «дни его во власти сочтены». Однако Безуглой прощается все.

Нардеп Марьяна Безуглая Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

- А может случиться так, что придет тот, кто будет еще хуже, чем Зеленский? И война продолжится, но еще более жестокая? - интересуюсь у киевлян.

- Вполне реалистичный сценарий. У нас нет никого, кто бы был за Россию. И, в ближайшем будущем, таких фигур даже теоретически быть не может, - говорит знакомый.

- Кстати, куда делись 290 млн гривен, которые выделили работникам ТЦК на боди-камеры? Никто не хочет рассказать людям? Никаких боди-камер нет на военкомах, как и не было ни одного толком уголовного дела за превышение теми полномочий. Ясно, что подобные бунты будут вспыхивать повсеместно, но это не Майдан, - объясняют киевляне.

УЖАС НА ФРОНТЕ

- Насильно мобилизованный, прошедший издевательства и пытки тэцэкашников никогда не будет мотивирован достойно воевать на фронте. Он просто выживает. А почему армия все еще сопротивляется – понятно. Человеку говорят: ты уже здесь, у тебя один шанс – бороться за свою жизнь. И многие борются – из последних сил. Другие – просто ищут шанса сбежать.

Тем временем на фронт посылают буквально калек: недавно немолодого мужчину с тремя ампутированными пальцами признали годным к воинской службе. Фото в сети выложила украинская военнослужащая с согласия самого инвалида.

Поэтому иногда борьба за выживание внезапно оборачивается против Украины.

- На ЛБС все больше эпизодов, когда вэсушники демонов видят в своих побратимах, стреляют в них. То ли путая с русскими, то ли пытаясь выбраться на ту сторону, - рассказывает еще один украинец, осведомленный о состоянии дел в ВСУ.

- Фронт не посыпался? Значит и наркоманы пригодятся, - парируют патриотически настроенные жители Незалежной.

- Димку нашего в Одессе, одноглазого, схватили полгода назад, - рассказывает знакомая россиянка рассказ о своем внучатом племяннике. Никакие справки не помогли. А потом одноглазого на вышку в дозор поставили дежурить.

И смешно, и грустно слушать подобные истории, за которыми стоят судьбы украино- российских семей. Но реально восстать против мучителя Украина пока оказалась просто неспособна…

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