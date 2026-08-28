Кино, рожденное льдом, и вопрос, на который у меня нет ответа.

Фото: Личный архив Матвея Шпаро

Вчера, в День российского кино, я оказался в неожиданном месте – в Музее кино на ВДНХ, на открытии выставки «Кино, рожденное льдом и мужеством». За несколько дней до этого мне позвонил Филипп Кудряшов, известный кинопродюсер, и пригласил меня на открытие выставки "Кино, рожденное льдом и мужеством". Для меня немного неожиданно. Потом начинаю разбираться. Интересно, что Филипп помимо всех своих личных больших заслуг и успехов в современном кино, сын Владимира Кудряшова, который в свое время работал в Центрнаучфильме и снимал документальный фильм о путешествии моего отца — Дмитрия Шпаро — на лыжах от СССР через Северный полюс в Канаду в 1988 году. Эта экспедиция называлась «Полярный мост». Такие личные связи всегда делают любой визит теплее, а согласие – легче.

Фото: Личный архив Матвея Шпаро

Сама выставка оказалась маленькой, но невероятно уютной и умной. Компактное пространство, но сколько в нем жизни!

Вот из стены буквально «выплывает» ледокол «Красин». Рядом – макет палатки СП-1 и домик полярника. Самое интересное – между ними организована радиосвязь, и любой может почувствовать себя полярным радистом. Афиши, документы, отрывки из фильмов – все перемешано в единую симфонию. Прилагательные тут только такие: содержательная, живая, настоящая.

На открытии присутствовал народный артист России Юрий Назаров, он снимался в одном из наших самых известных и любимых арктических фильмов “Красная палатка”. Его выступление - это какое-то невероятно трогательное сочетание подлинной любви к России и Арктике, авторитетного мнения о кино и уникальных воспоминаний о работе со звездами мирового уровня. Он сожалеет, что Русское море было переименовано в Баренцево в 1853 году, и с теплом вспоминает, как работалось над фильмом с Шоном Коннери.

Народный артист РФ Юрий Назаров. Фото: Личный архив Матвея Шпаро

Меня тоже попросили выступить. Пересказывать всю речь не буду, выделю два главных тезиса, которые меня самого не отпускают до сих пор.

Первый: Арктика - для людей мужественных, исключительных, не для размазни. Это относится и к кино. Пусть его мало, но это фильмы со своим, особенным стержнем, с сильным характером. Второй: мало – это мягко сказано. Их почти нет.

Фото: Личный архив Матвея Шпаро

Недавно на форуме «Арктика – лед тронулся» я выступал перед волонтерами. Это молодые ребята с горящими глазами, готовые куда-то ехать и что-то полезное делать. Они свою готовность уже подтвердили вполне конкретными делами. И мне задали вопрос, который поставил меня в тупик: «Какой современный художественный фильм об Арктике вы посоветуете, чтобы мы вдохновились и загорелись?». Я НЕ ЗНАЮ. И это грустно.

Фото: Личный архив Матвея Шпаро

У нас есть «Движение вверх», есть «Легенда № 17» - про спорт. Снимают про космос, много снимают патриотических картин про Великую Отечественную войну. Но про Арктику – нет. Совсем нет современных художественных картин про богатейшую героическую историю Заполярья - тех картин, которые бы могли вдохновить и зажечь молодых людей, заинтересовать их этим далеким и прекрасным краем, заронить в них хотя бы искру желания испытать себя в Арктике.

Фото: Личный архив Матвея Шпаро

Понимаете, после фильма “Движение вверх” руки буквально чешутся взять мяч, после “Легенды” - клюшку. Когда-то давно тысячи мальчишек, просмотрев “Два капитана”, готовы были отправиться хоть на край света. Вот такого мощного вдохновляющего кино про Арктику давно нет. Более того - от некоторых фильмов о Крайнем Севере веет какой-то тоской тоской и безысходностью, режиссеры словно специально умело нагнетают полярный сумрак, делают акценты на трудностях, а не на их преодолении. Поэтому я не то чтобы развел руками, но ушел от ответа и посоветовал посмотреть фильм 1979 года «На полюс!». Он документальный, про первую в мире лыжную экспедицию на Северный полюс. Но там есть всё, чего не хватает многим блокбастерам: и драма, и лирика, и настоящая победа духа. Не поленитесь - посмотрите у меня на канале в Максе.

Матвей Шпаро на открытии выставки. Фото: Личный архив Матвея Шпаро

С прошедшим праздником российского кино, друзья! И давайте будем думать, как заполнять этот ледяной пробел в нашем кино.