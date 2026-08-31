С 1 сентября вступает в силу закон о «Цифровых валютах и цифровых правах» Фото: REUTERS.

В последнюю неделю крипторынок как будто ожил. Котировки биткоина и эфириума (двух основных криптовалют) стали быстро расти. Прямо как в старые добрые. И это несмотря на то, что рынок, по сути, до сих пор теневой.

Неужели инвесторы так обрадовались, что с 1 сентября крипта в России станет почти легальной?! Вряд ли! Но у российских поклонников крипты все равно есть повод для радости. Регулирование рынка – это всегда прозрачность и меньше рисков. Во что именно можно будет вкладывать деньги?

Что регулирует закон о криптовалютах в России с 1 сентября

С 1 сентября вступает в силу закон о «Цифровых валютах и цифровых правах». Он регулирует обращение криптовалют и устанавливает требования к участникам рынка.

По сути, закон создал правовые основания для того, чтобы можно было без опаски распоряжаться криптовалютой внутри России. Но есть нюанс. Закон не делает криптовалюту средством платежа внутри страны. Рассчитываться криптой за товары и услуги нельзя. Впрочем, как и другой валютой – теми же долларами, евро или юанями. Национальная валюта России – это рубль. Платить можно только им.

Криптовалюта же будет использоваться в двух ипостасях.

Во-первых, это инвестиционный актив. В него можно будет вкладывать деньги. При этом покупать, продавать и хранить криптовалюту можно будет только через организации, включенные в реестр Центробанка.

Во-вторых, это инструмент расчетов по внешнеторговым договорам. В принципе, некоторые компании уже пользуются криптой для расчетов с иностранными партнерами. Но теперь это будет не эксперимент, а постоянная норма.

- Мы хотим из серой зоны, из нерегулируемого сегмента вычленить обращение криптовалют. Сегодня, не секрет, большое количество российских граждан и предприятий пользуются криптовалютами для того, чтобы осуществлять инвестиционные операции, переводы, международные переводы. И сегодня это не регулируется. Законопроект (а теперь уже закон, - Ред.) создает комплексную среду, в которой описываются правила обращения криптовалют на территории Российской Федерации, - пояснял еще в апреле первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

Какие именно криптовалюты смогут покупать россияне

Для частных лиц будут доступны только те криптовалюты, у которых капитализация превышает 5 трлн рублей, а среднедневной объем торгов - свыше триллиона рублей в среднем за последние два года. Под эти критерии подпадают лишь три криптовалюты: биткоин, эфириум и USDT (это валюта, привязанная к курсу американского доллара). Но в будущем ЦБ оставил за собой право расширять список.

Для экспортеров и импортеров эти ограничения не действуют. Они могут пользоваться всем ассортиментом глобального крипторынка. Но на свой страх и риск.

Национальная валюта России – это рубль. Платить можно только им. Криптовалюта же будет использоваться в двух ипостасях. Фото: REUTERS.

На каких площадках можно будет торговать криптой

Торги будут проходить на лицензированных российских криптобиржах, а также через брокеров, доверительных управляющих и цифровые депозитарии. По большей части это будут подразделения действующих финансовых организаций (в частности, той же Мосбиржи и крупных банков).

Однако список российских площадок, на которых можно будет торговать криптой, пока не готов. Когда ЦБ его утвердит, тогда и начнутся торги.

В ЦБ надеются, что со временем легализуются и традиционные участники крипторынка. Например, криптообменники. В столице они обитают в «Москва Сити». И с ними периодически происходят скандалы. Чтобы стать официальным криптообменником, российская компания должна будет иметь собственные средства не менее 15 млн рублей. И проводить хотя бы две сделки в месяц на общую сумму свыше 3,5 млн рублей. Условия вполне посильные.

Как торговля криптовалютой в России будет выглядеть технически

Как обычная торговля на бирже. В брокерских приложениях банков, предоставляющих доступ к торгам, появится еще одна опция и несколько видов новых активов (например, тот же биткоин).

Правда, чтобы получить доступ к торгам, нужно будет сдать тест от Центробанка. Это стандартная практика. При торговле сложными финансовыми инструментами такой тест приходится сдавать всем. Он состоит из нескольких вопросов. С его помощью можно проверить, разбирается ли человек в том, что покупает. Если завалил тест, пересдавать его можно сколько угодно раз – до победного.

Можно ли будет россиянам покупать и продавать крипту на иностранных биржах: Binance, Bybit, Crypto.com и других

Прямого запрета нет. Россияне могут открывать и иметь кошельки на зарубежных биржах, но при этом обязаны уведомлять об этом Федеральную налоговую службу.

Можно ли будет отправлять крипту за границу

Да, с 1 июля 2027 года можно будет из российского цифрового депозитария перекидывать деньги на свой кошелек на иностранной бирже. Правда, это будет возможно лишь в том случае, если российский посредник заключит договор с этой биржей. В условиях санкций с этим могут быть проблемы.

А можно ли покупать крипту в Телеграме, например, их монету Gram

Прямого запрета на Gram в тексте закона нет. На свой страх и риск вне российской юрисдикции можно покупать все что угодно.

Какие есть лимиты для торговли на российских площадках

Для обычных граждан — не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника, то есть брокера, криптообменник или управляющего.

Подчеркнем: лимит установлен на каждого посредника, а не на общую сумму покупок инвестора. То есть теоретически можно купить криптовалюту на 300 тысяч у одного брокера и еще на 300 тысяч - у другого. Ну если вдруг захочется.

Для квалифицированных инвесторов (у кого на бирже есть больше 24 млн рублей или годовой доход превышает 12 млн) лимиты не предусмотрены. Для участников внешнеэкономической деятельности — тоже никаких ограничений.

Что грозит за нарушение правил торговли криптой

Частным инвесторам ничего не грозит. Как и сейчас. Никто не штрафует за покупку или продажу криптовалюты. Только за уклонение от уплаты налогов или за перевод террористам. Но это единичные случаи.

Новое регулирование касается лишь участников рынка. К примеру, майнеров, которые зарабатывают на добыче биткоинов и могут при этом не платить налоги или воровать электричество. Теперь будет прописана ответственность и для организаций, которые будут незаконно (без лицензии ЦБ) обменивать крипту на рубли или нарушать другие требования закона. Штрафы – до 2,5 млн рублей, дисквалификация и даже лишение свободы.

Что даст бизнесу регулирование криптовалют

Для бизнеса, и особенно для компаний-экспортеров, регулирование открывает легальный канал для международных расчетов. Это помогает обойти санкционные ограничения.

Кроме того, закон признает криптовалюту имуществом. А значит, ее можно будет передавать друг другу, оставлять в наследство и даже делить при разводе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По примерным оценкам, те или иные активы в крипте имеют от 10 до 30 млн сограждан. А их годовой оборот, по оценкам, составляет около $400 млрд (34,4 трлн рублей по курсу на сегодня).

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