«Трампу нужен козырь»: полковник СВР объяснил, зачем глава ЦРУ прилетал в Москву

В Россию с необъявленным визитом прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Фото: REUTERS.

В пятницу, 28 августа, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла очередная программа из цикла «Русский дозор с Бутом и Гамовым».

Предлагаем вниманию посетителям нашего сайта один из самых примечательных фрагментов…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

… - Виктор, я сейчас озвучу, может быть, уже знакомое вам заявление Марии Захаровой. Она сказала буквально следующее: «Россия может ответить на применение британских крылатых ракет Storm Shadow ударом по любым военным объектам Британии на Украине и за ее пределами». «Все шаги британского правительства подчинены решению единственной задачи, как они говорят, - нанесению нашей стране стратегического поражения. Это обречено на провал». И еще: «Россия призывает Британию отказаться от враждебной линии, которая способна создать риски перевода конфликта на принципиально новый уровень». Как бы вы, Виктор, прокомментировали и это заявление, и то, что за ним стоит?

Виктор Бут, российский предприниматель и общественный деятель:

- За ним стоит, прежде всего, стремление Британии чужими руками воевать с нами. И это уже перешло видимые пределы.

Плюс мы видим, что происходило за последних несколько дней, за последнюю неделю, особенно когда на «парад независимости» в Киев приехал очередной британский премьер-министр, который подписал с Зеленским документы или договор о передаче якобы технологий на производство ракеты Storm Shadow.

А. Гамов:

- Чертежи он привез, чертежи пока что.

В. Бут:

- Да, передал чертежи. Вопрос такой: а что, на Украине осталось, где можно было бы производить ракеты Storm Shadow?

Видимо, это просто операция прикрытия, когда на Storm Shadow попытаются повесить украинский «шильдик» и отправить эту ракету по нам.

На что, естественно, и была такая реакция. И это каким-то удивительным образом тоже совпало с визитом в Москву директора ЦРУ Джона Ретклиффа.

И, видимо, англичане, понимая, что американцы пытаются все-таки договориться о неком процессе деэскалации, решили в очередной раз испортить весь этот процесс.

Будем наблюдать, посмотрим. Полностью своевременное заявление Марии Захаровой - предупреждение уже официальное. Я думаю, что это впервые, когда именно через официального представителя МИДа было сделано такое заявление.

Теперь, я полагаю, что в Лондоне должны серьезно задуматься. Если до этого звучали мнения в журналистском сообществе, различных комментаторов, наших общественных деятелей…. То сейчас это уже официальная позиция, которая озвучена и доведена до Лондона.

А.Гамов:

- Пока что в британских верхах об этом серьезно не задумываются… Хотя в соцсетях простые рядовые британцы уже обсуждают эту тему. Вот - смотрите, один из примеров…

«- Если Путин все же ударит по Великобритании ракетами, очень надеюсь, что он не попадет по оружейным заводам в Брэдфорде, Бирмингеме, Тауэр-Хамлетс и Ньюхэме!

- Они штампуют украинские дроны в Уайтчепеле.

- Зачем ты сливаешь русским инфу о наших военных заводах?

- О «наших»?»

А.Гамов:

- Кстати, к нашему разговору присоединился давний-давний читатель «Комсомольской правды», ветеран Службы внешней разведки, полковник Михаил Любимов. Он очень хорошо знает предмет нашего исследования сегодня. Михаил Петрович, мы обсуждаем тему, почему, за что англичане так ненавидят русских? Можете нас просветить? Что с ними не так? Что у них в головах?

Михаил Любимов:

- Я бы не сказал, что все англичане ненавидят русских.

Англичане, английская правящая верхушка действительно к нам плохо относится по простой причине. Потому что мы большое государство. Они не любят большие государства, особенно после того, как потеряли Британскую империю. Понимаете?

А. Гамов:

- Понимаю. Это своего рода синдром малой страны. Это традиционно.

В. Бут:

- Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, понятно, что исторически мы видим - британская элита не то, что люто нас ненавидит, но пытается сделать все, чтобы нас уничтожить. В этой связи - неужели, особенно за последние пять лет, эти элиты не могут понять, что конфликт с Россией приведет к полному фиаско…

А. Гамов:

- Михаил Петрович, а как вы думаете, зачем директор ЦРУ приезжал к нам? Сколько времени он у нас провел, какие вопросы обсуждал и что нам с этого?

М. Любимов:

- Во-первых, конечно, обсуждал большой круг вопросов.

Во-вторых, нужно исходить из ситуации с Трампом…

(Связь с Любимовым - с большими помехами. Затем и вовсе прерывается.)

А. Гамов:

- Любимову сейчас перезвонят, а пока Виктор Бут продолжает нашу с Михаилом Петровичем мысль.

В. Бут:

- Я думаю, самое важное замечание, по информации, встреча длилось всего 40 минут. Опять же, как мы уже обсуждали и рассказывали нашим слушателям и читателям, что сложно сейчас предполагать.

Все, что мы слышим, это или специальные вбросы от украинской стороны, которая пытается как-то устроить некую панику… Что якобы России был предъявлен некий ультиматум. были сообщены те данные, которые якобы Россия не может собрать - о реальном положении дел на фронте.

Опять же, это (речь о домыслах. - А.Г.) - просто вариант спецоперации, проведение такой подрывной деятельности, ряд вбросов.

Я думаю, что в этой ситуации нам нужно дождаться реальных результатов, и потом, как настанет определенное время, естественно, будет все это прокомментировано.

Также не забываем, что серьезные переговоры по такой линии, как правило, требуют тишины и должны проводиться без всяких утечек. Как только начинается утечка, значит, одна сторона изначально не планировала какие-то серьезные контакты. Поэтому отсутствие утечек и отсутствие комментариев и с нашей стороны, и со стороны Америки – это тоже для меня очень хороший признак того, что это был серьезный контакт.

А. Гамов:

- В любом случае такие контакты каким-то образом смягчают обстановку, взаимоотношения между нашими странами. И все понимают - и у нас, и в Штатах, что двери напрочь и очень плотно не захлопнуты, что есть какие-то каналы, по которым потихонечку эти темы обсуждаются…

(обращаюсь к звукооператору, который находится за пультом прямого эфира.)

- Катя, а у нас не появился снова на связи Михаил Петрович? А, связь есть? Хорошо! Продолжайте, пожалуйста, свою мысль, Михаил Петрович. Мы говорили по поводу приезда директора ЦРУ в Москву. Зачем, почему, для чего,что он привозил, что увез?

М.Любимов:

- Я думаю, что он обсуждал технические вопросы, конечно, с Бортниковым (директор ФСБ России) - обмены и прочее.

Но главное не это. Мне кажется, сейчас такой момент, когда мы наступаем, и у Зеленского не лучшее положение, идет эскалация. И Трампу, перед выборами, где у него очень сложное положение, потому что он может потерять голоса республиканцев в Конгрессе, - ему нужна какая-то карта.

Он уже об этом сказал, что «Путин обещал не нападать на НАТО». Сейчас обострилась ситуация.

Вы знаете эту историю, что англичане стали активно участвовать, (В украинском конфликте. - А.Г.) Зеленский говорит о том, что он собирается увеличить наступление дронами. И тут Трампу хочется получить какой-то козырь, чтобы сказать, что он остановил эскалацию, спас Европу от войны, и так далее.

Думаю, у него это вряд ли получится. Но, тем не менее, думаю, что директор ЦРУ именно эту главную задачу довел до сведения нашего руководства. Вот такое у меня мнение.

А. Гамов:

- И еще к вам, знаете, Михаил Петрович, какой вопрос. Вы все-таки долго жили в Лондоне, очень хорошо знаете англичан. Почему простой народ, может быть, у меня наивный вопрос, не надавит на всех этих премьеров, которых меняют как перчатки, и не потребует быть более здравомыслящими?

М. Любимов:

- Мне очень приятно, что вы, Александр, идеалист. Я тоже всегда думал и думаю о простом народе.

Но, к сожалению, сейчас такое время, когда народ очень хорошо управляется средствами массовой информации и страхом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктор Бут объяснил визит главы ЦРУ проигрышем США на двух направлениях

И на Украине, конечно, все в руках всей этой группы Зеленского, и они держат страну в руках. То же самое и в Европе.

Простой народ кушать хочет, жить спокойно, мира хочет…