Общий запрет на вывоз топлива — для стабилизации внутреннего рынка — в России введен по 31 января 2027 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве принято решение о продлении запрета на вывоз ряда видов топлива. Речь о дизельном и судовом топливе, а также газойлях (газовое масло, используется как компонент других видов топлива или сырье).

Общий запрет на вывоз топлива — для стабилизации внутреннего рынка — в России введен по 31 января 2027 года. Но для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение на экспорт действовало до 31 августа 2026 года. Теперь оно продлено до 30 сентября 2026 года.

- Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, - говорится в официальном сообщении на сайте правительства.

Стабильная ситуация с дизелем, в частности, крайне важна, пока идет уборка урожая — аграрии не должны сталкиваться с перебоями.

Вопрос обеспечения аграриев дизелем необходимо держать на контроле. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ПРОИСХОДИТ С БЕНЗИНОМ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ранее на этой неделе, 27 августа, прошло очередное совещание у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке топлива. Особое внимание было уделено формированию запасов бензина, дизельного топлива, авиационного керосина.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доложила о ситуации с ценами на рынке нефтепродуктов и их динамике по регионам. А также о работе, которая ведется для обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты.

Напомним: ФАС анализирует биржевые, оптовые и розничные цены на топливо, а в случае их неоправданного завышения выносит нарушителям предписания. Если те не выполняются, следующий шаг — административное дело, а то и уголовный процесс.

- Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий по поддержанию устойчивого снабжения регионов топливом, контролю за состоянием запасов и бесперебойной работе логистической инфраструктуры, - сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания.

КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

С начала лета правительством принят целый комплекс мер по нормализации ситуации с топливом. Это не только ограничения на экспорт нефтепродуктов и авиационного топлива и работа ФАС. Максимально увеличены мощности действующих НПЗ, сокращены сроки плановых ремонтов. Снижены минимальные квоты обязательных продаж бензина на бирже на ближайшие месяцы — это также сделано для того, чтобы больше бензина сразу шло российским потребителям.

Чтобы насытить топливом внутренний рынок, временно снижены требования к бензину по части его экологического класса. До 1 июля 2027 года разрешено производить, ввозить и выпускать бензин классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 (по российской классификации — К2, К3 и К4 соответственно).

Это временное послабление напугало некоторых автомобилистов, которые опасаются, что у их иномарок из-за перехода на топливо более низкого класса возникнут проблемы с двигателем. (Важный момент: как объясняют эксперты, чувствительны к экологическому классу топлива в основном дорогие новые иномарки с турбодвигателями — и то, если их заправлять «плохим» бензином регулярно, а не в разовом порядке. У большинства же россиян автомобили и вовсе не с такими чувствительными двигателями).

В ответ на переживания владельцев автомобилей в правительстве обязали АЗС четко информировать о классе бензина.

- Информация о классе топлива должна быть отражена в доступной для потребителей форме, чтобы граждане имели возможность сделать осознанный выбор, - заявил на совещании по топливу 21 августа Александр Новак.

Эта информация должна быть указана на информационном табло колонки, в уголке потребителя на заправке и в чеке. Но еще раз напомним: не ищите там надпись «Евро-3» или «Евро-5». По российским стандартам это К3 или К5 — именно такие обозначения чаще всего и указываются.