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Политика30 августа 2026 1:00

Обойма на 2030 год: Как Молдавию заряжают против России - «пока никто не против»

Европейский союз одобрил для молдавской армии €317 миллионов
Юлия АЛЕХИНА
Молдавию не готовят побеждать Россию - самостоятельно она на это не способна. Страну без танков, боевой авиации и серьёзной армии готовят к роли куда более реалистичной: стать удобным участком чужого фронта. Фото: Alexander Gustav/Shutterstock/Fotodom.

Молдавию не готовят побеждать Россию - самостоятельно она на это не способна. Страну без танков, боевой авиации и серьёзной армии готовят к роли куда более реалистичной: стать удобным участком чужого фронта. Фото: Alexander Gustav/Shutterstock/Fotodom.

Посол России Олег Озеров предупредил: из Молдавии делают «вторую Украину». Это означает - €317 миллионов из оружейной кассы Евросоюза, натовский калибр вместо «калашникова» уже к 2027-му, всеобщие сборы для мужчин до пятидесяти пяти - как в Киеве накануне 2022-го - и Приднестровье, где любая провокация упирается в российских миротворцев - а значит, в Россию. Брюссель торопится «пока никто не против».

Молдавию не готовят побеждать Россию - самостоятельно она на это не способна. Страну без танков, боевой авиации и серьёзной армии готовят к роли куда более реалистичной: стать удобным участком чужого фронта. Радаром, который смотрит в сторону Одессы. Тыловым коридором для НАТО. Площадкой под беспилотные технологии. Территорией, где западное оружие упирается прямо в российских военных на Днестре.

Именно об этом предупредил посол России в Кишинёве Олег Озеров. По его словам, Запад «по примеру Украины» превращает Молдавию в очередной расходный материал будущего столкновения с Россией. Кишинёв взял курс на «форсированную милитаризацию» - и курс этот продиктован «исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих стратегического поражения России и заявляющих о подготовке к вооружённому столкновению с ней к 2030 году.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Озеров. Фото: Вадим Денисов/ТАСС.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Озеров. Фото: Вадим Денисов/ТАСС.

Запад не раз «беспринципно бросал в топку» чужих войн собственных сателлитов - последней в этой топке оказалась Украина, которую годами готовили к роли «расходного материала». И теперь «схожая модель прослеживается в Молдавии»: маленькую нейтральную страну между Румынией и Украиной, где за Днестром стоят российские миротворцы и лежит крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов, вооружают «по примеру Украины».

Но главная сенсация в том, что Европейский союз одобрил для молдавской армии €317 миллионов - втрое больше её нынешнего годового оборонного бюджета. Только на ПВО средней дальности в июле выделено €120 миллионов. А государственная программа на 2026–2030 годы прямо состыкована с европейской «Готовностью-2030», планом партнёрства НАТО и украинским опытом территориальной обороны и «национального сопротивления».

Молдавию не просто вооружают. Её методично пересобирают под чужую военную систему - на чужие деньги, под чужой калибр и к сроку, назначенному не в Кишинёве.

Европейский союз одобрил для молдавской армии €120 миллионов на ПВО средней дальности. Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press.

Европейский союз одобрил для молдавской армии €120 миллионов на ПВО средней дальности. Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press.

Кишинёв ответил молчанием. Между тем за сорок часов до интервью по главной площади молдавской столицы впервые за тридцать пять лет независимости прошла техника, в которой не было ни одной машины с советской родословной: германские «Пираньи», американские «Хамви», противотанковые «Спайки», винтовки под патрон 5,56 НАТО. Следом - знамённые группы девяти иностранных армий, от Литвы до США.

Принимали парад президенты Молдавии и Румынии в компании с Зеленским. За два дня до того в Кишинёве впервые побывал Политический комитет НАТО. За восемь дней до того молдавская спецслужба объявила, что «Хиросимы» в Колбасне не будет. И ровно в ту же ночь заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сказал «В случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений».

Нейтралитет, отлитый в натовском калибре

У Молдавии самый маленький военный бюджет в Европе - меньше, чем у Косово. Шесть с половиной тысяч штыков, ни одного танка, ни одного истребителя, сто тридцать шестое место из ста сорока пяти в мировом рейтинге. Именно это скажут в Кишинёве, едва процитируют посла: какая милитаризация, у нас и армии-то нет.

В том и дело, что нет. Страну, у которой нет армии, не вооружают. Ей не создают самостоятельную армию для большой войны. Ей выдают конкретные функции внутри более крупного механизма: наблюдение за небом, связь, логистику, беспилотные системы, киберзащиту, совместимость с союзниками - и только затем ракеты.

За три года военные расходы Молдавии удвоились: пятьдесят один миллион долларов в 2021-м, сто одиннадцать - в 2024-м. Европейский фонд мира начал в 2021-м с семи миллионов евро на бинты и сапёрные наборы, а 13 июля этого года выделил сто двадцать миллионов одним решением: на ПВО средней дальности, тип которой не называют. Всего - триста семнадцать миллионов, и Молдавия стала вторым получателем этого фонда после Украины. Вторым. Не Грузия, не Босния, не Армения. Страна без единого танка.

Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас.

Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас.

Фото: REUTERS.

Логику потока объяснила Кая Каллас, приехав в Кишинёв 8 мая. Она предложит удвоить помощь до ста двадцати миллионов в год - потому что, дословно, «мы должны двигаться, пока никто не против Молдовы: никогда не знаешь, когда придёт правительство с двусторонней проблемой». В фразе нет ни слова об угрозе с востока. В ней страх, что кто-нибудь в Будапеште или Братиславе успеет спросить, зачем нейтральной стране натовская ПВО. Так торопятся не те, кто защищается. Так торопятся те, кто боится вопроса.

Министр обороны Носатый объявил: к концу 2027 года армия полностью перейдёт на «западное вооружение калибра НАТО, что даст доступ к логистическим базам, боеприпасам и запчастям». Автоматы Калашникова уже сдают. Программа обороны до 2030 года - десять с половиной миллиардов леев, полмиллиарда с лишним евро для страны со средней зарплатой в восемьсот. К 2028-му две трети армии - «совместимы с НАТО». Индивидуальная программа партнёрства с альянсом, офис НАТО в Кишинёве, переговоры о соглашении с НАТО по секретной информации. Это и есть «украинская модель» в её техническом смысле: сначала калибр, потом логистика, потом ты уже не можешь выстрелить ни из чего, что не куплено, не обслужено и не разрешено на Западе.

Обратный отсчёт уже включён

Белая книга по европейской обороне - план перевооружения на восемьсот миллиардов евро, стыдливо переименованный из ReArm Europe в «Готовность-2030», - пишет прямо: «Россия останется фундаментальной угрозой безопасности Европы в обозримом будущем», а Европа «должна иметь сильную и достаточную оборонную позицию к 2030 году самое позднее». Генсек НАТО Рютте: «Мы не готовы к тому, что идёт нам навстречу через четыре-пять лет». Министр обороны Германии Писториус с трибуны Бундестага: «мы должны быть способны к войне к 2029 году». Генерал-инспектор Бундесвера Бройер: «Различные индикаторы сходятся в одной точке: 2029».

А молдавская программа обороны называется «2026–2030». Один процент ВВП - к 2030-му. Семьдесят процентов подразделений «по западным стандартам» - к 2030-му. Три календаря - брюссельский, натовский и кишинёвский, - составленные разными людьми под разные, как нас уверяют, задачи, упираются в один и тот же год. Плана войны, конечно, нет. Есть хуже: срок готовности. План можно отменить. Срок - только выполнить. И когда Галузин в ту же ночь называет молдавский один процент «контрпродуктивным», он говорит не о деньгах. Он говорит о том, что Кишинёв синхронизировал часы.

Шестьдесят процентов против

Статья одиннадцатая Конституции Молдавии - постоянный нейтралитет, никаких иностранных войск. Её никто не трогает. Больше того, программа обороны называет нейтралитет «фундаментальной опорой», а НАТО «полностью уважает конституционный нейтралитет Молдовы» - это написано в коммюнике того самого визита, во время которого делегация альянса осматривала в Минобороны подаренную технику. Против вступления в НАТО - от половины до шестидесяти процентов молдаван. Их никто и не спрашивает: в альянс не зовут, в альянс встраивают.

Нейтралитет не отменяют, потому что его не нужно отменять. Его вымывают, как берег, - по миллиметру, каждым решением, каждое из которых по отдельности «в полном соответствии». Калибр в полном соответствии. Стандарты в полном соответствии. Секретная информация в полном соответствии. Слово стоит на месте, вокруг него всё двигается.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой. Фото: EPA.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой. Фото: EPA.

Глава МИД Попшой на это отвечает заученно: «Единственная страна в мире, которая последовательно нарушает статус нейтралитета Молдовы, - это Российская Федерация». Но нейтралитет - не то, что нарушает сосед. Это то, что держит хозяин. Хозяин, который красит дом в чужой цвет, а потом жалуется, что его перестали узнавать, - не жертва. Двенадцатого августа министр обороны той же страны отказался отвечать журналисту на вопрос по-русски: «Я вас не понимаю». Русский - язык каждого четвёртого жителя Кишинёва. Министр обороны их не понимает и это не оговорка

Ключ от Колбасны

За Днестром - Оперативная группа российских войск: тысяча двести человек по счёту МИД России, полторы тысячи по счёту молдавской спецслужбы. Ротацию Кишинёв заблокировал ещё в 2022-м, а в апреле объявил командующего и весь штаб группы нежелательными лицами: пересечёшь пост - депортация. Кишинёв ссылается на Стамбульскую декларацию 1999 года, Москва - на соглашение Ельцина и Снегура 1992-го, по которому сроки вывода определяются «в ходе переговоров». Переговоров не было двадцать лет - и не Москва их избегала. Вадим Красносельский накануне сказал в Тирасполе: «Миротворцы появились после того, как Молдова совершила вероломное нападение на Бендеры. Это было 19 июня 1992 года. Убито более 800 человек - и ноль. Нет возбуждённых уголовных дел». Тридцать четыре года - ни одного приговора. На этом стоит тираспольское «нет», и странно ждать, что оно рассыплется от абзаца в декларации ОБСЕ.

19 июня 1992 года в городе Бендеры начались масштабные и кровопролитные бои, вошедшие в историю как Бендерская трагедия. Фото: ITAR-TASS.

19 июня 1992 года в городе Бендеры начались масштабные и кровопролитные бои, вошедшие в историю как Бендерская трагедия. Фото: ITAR-TASS.

Сам Кишинёв в первом с 2003 года плане реинтеграции признал: заставить российские войска уйти он не может. И Санду в июне предложила вписать их вывод в переговоры по Украине - попросить Вашингтон и Москву решить то, чего не решить ей самой.

Дальше - склад. Колбасна: сорок два хранилища, два километра до ближайшего села, два - до Украины. В 2005 году Академия наук Молдавии написала закрытый доклад: взрыв эквивалентен десяти килотоннам, кратер в полтора километра. Двадцать лет этой «Хиросимой на Днестре» Кишинёв пугал Европу, требуя вывода российских войск. Двадцать первого августа та же молдавская государственная машина объявила: Хиросимы нет - четырнадцать тысяч тонн, из них взрывчатки две тысячи восемьсот, цепная детонация невозможна, худший случай - пожар и локальные взрывы в радиусе двух километров. И директор спецслужбы подытожил, зачем всё это: «Российская армия должна уйти домой».

Тирасполь понял это мгновенно: «нас явно к чему-то готовят». Красносельский - без всякой Хиросимы: «Взрыв даже одного хранилища - катастрофа, может быть, для города Рыбницы». И - главное, что должен запомнить каждый, кто рисует стрелки на карте: «Россия - собственник».

Об «украинском сценарии», о котором предупредил посол, теперь можно говорить не догадками, а цитатами. Брюссельская Международная кризисная группа ещё в 2024-м написала: после начала конфликта «украинские офицеры в частном порядке обсуждали возможность вторжения в Приднестровье, чтобы захватить склад в Колбасне». Варшавский центр OSW - институт при польском правительстве - этой весной сформулировал жёстче: «С 2022 года Киев неформально и неоднократно давал понять Кишинёву о готовности провести военную интервенцию для нейтрализации российских сил». Арестович обещал справиться «за трое суток» - «только по решению молдавских властей». Так что сценарий существовал. Его предлагали. И единственное, что до сих пор отделяло его от исполнения, - отказ маленького правительства, которое боится собственной страны больше, чем России. Брюссель ничего не запрещал. Предохранитель держится не на институтах, а на людях. А людей в Кишинёве меняют.

Поэтому Москва провела черту заранее и вслух. Галузин, 10 августа: вооружённые провокации против Приднестровья Россия «будет рассматривать как нападение на Российскую Федерацию». В ночь на 29-е - повтор: «отреагируем решительно и без промедлений». Это цена, названная до сделки, - чтобы никто в Кишинёве, Бухаресте или Брюсселе потом не говорил, что не знал.

Что это значит

Всё это происходит не в вакууме, рядом война, которая никуда не делась. Переговоры замерли в марте, перемирия не пережили и недели, а география ударов сдвинулась к Пруту. Дунай пережимают у самого молдавского локтя - и нейтральная Молдавия в это самое время везёт по своей железной дороге шестьсот тысяч тонн украинского зерна, а её единственный порт на Дунае с февраля принадлежит румынской Констанце. Осколки летят и в неё: около семидесяти нарушений неба с 2022 года, испанский F-18, сбивший над Румынией дрон, «вошедший со стороны Молдавии». Ни по одному эпизоду не было независимой экспертизы - и не будет: сомнение не конвертируется в сто двадцать миллионов на ПВО, а уверенность конвертируется. Осколки чужого фронта стали молдавской внутренней политикой, и работают они на тех, кто под них закупает.

Осколки чужого фронта стали молдавской внутренней политикой, и работают они на тех, кто под них закупает. Фото: Mircea Moira/Shutterstock/Fotodom.

Осколки чужого фронта стали молдавской внутренней политикой, и работают они на тех, кто под них закупает. Фото: Mircea Moira/Shutterstock/Fotodom.

На чём стоит эта политика? Из Брюсселя власть в Кишинёве выглядит монолитом, изнутри - иначе. Партия Санду взяла на выборах 50,2 процента, но внутри страны - сорок четыре: большинство ей привезла диаспора. Референдум о вступлении в ЕС внутри страны и вовсе проиграл. Партию Ирины Влах сняли за два дня до голосования - даже наблюдатели ОБСЕ признали, что это «вразрез с международными стандартами». Избранный башкан Гагаузии Евгения Гуцул получила семь лет, приговор подтвердили за две минуты чтения, а саму автономию Конституционный суд лишил права на собственный избирком. У партии власти в опросах тридцать процентов, в президентской гонке 2028 года, куда Санду уже не пустит Конституция, первым идёт Додон. Это не страна, которая готовится к войне. Это страна, которую готовят - против воли большинства, живущего в ней. Разница - в залоге.

«Украинский сценарий» был не страшилкой, а предложением, и предохранителем от него оказалось не международное право, а правительство с тридцатью процентами, которое сменится в 2028-м. 29 августа человек, чьи верительные грамоты в Кишинёве два года не принимают, сказал стране, которая его не слушает, о войне, которой все клянутся избежать. Он единственный, кто произнёс это вслух. Остальные - планируют.

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