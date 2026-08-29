Евгения Медведева с шиком вышла замуж: Меню на любой вкус и подарки для сотни гостей

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов познакомились осенью 2024 года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

26-летняя фигуристка Евгения Медведева и 25-летний хореограф и танцор Ильдар Гайнутдинов сегодня гуляют свадьбу в Москве. Пара несколько недель назад зарегистрировала отношения, и выбрала дату для празднования — 29 августа, когда в Москву из отпусков вернутся все их друзья. Невеста оставила свою фамилию, с которой она стала звездой мирового спорта.

Молодожены Медведева и Гайнутдинов. Фото: Социальные сети.

Невеста отказалась от классического букета в пользу бордовой лилии. Фото: Социальные сети.

Гуляют в отеле в центре столицы, дресс-код для гостей — бордовый (один из главных цветов декора зала), бежевый и темно-зеленый. Подружки невесты — в розовых платьях. Приехали первые гости — Яна Рудковская, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова, Дмитрий Борисов, Марк Игнатов и Саша Трусова, Даниил Глейхенгауз, Александр Бойков, Анастасия Скопцева, Елизавета Худайбердиева. Всего гостей около ста человек — родные, близкие и друзья. Невеста сменила за вечер два платья.

Первые гости на свадьбе — Марк Игнатов и Саша Трусова. Фото: Социальные сети.

В меню значатся: филе дорадо со шпинатом и артишоками; жульен с грибами; тартар из лосося с тунцом и авокадо; салат с авокадо; ростбиф с листьями; запеченная цветная капуста с муссом из базилика; говяжьи щечки с морковным пюре. Плюс — десерты и торт. Сначала пара планировала устроить «камерный вечер», но вышел потрясающий шикарный праздник — впечатляющий декор с живыми цветами, для гостей работает парфюмерный бар (создают духи и забирают с собой), завораживающий танец молодых, невероятная развлекательная программа — местами трогательная, чаще веселая. Несмотря на то, что официальная регистрация брака прошла раньше — в этот вечер она была еще раз, но уже с клятвами и другими душещипательными моментами.

Гости делятся меню на праздничный вечер. Фото: Социальные сети.

Напоминаем историю любви пары. Знаменитая фигуристка Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Ильдар Гайнутдинов — ведущий солист шоу-балета Тодес, исполнял сольные танцевальные партии как приглашенный артист в театральных постановках, в балетах, в том числе на сцене Большого театра, победитель многочисленных танцевальных конкурсов, хореограф. Жених — выпускник продюсерского факультета ГИТИСа. Продюсеры телешоу «Звездные танцы» на ТНТ поставили в пару новых участников проекта Евгению Медведеву и Ильдара Гайнутдинова — так и случилось знакомство. Между прочим, Женя и Ильдар окончательно согласились на участие в «Звездных танцах», узнав кто будет парой: вот так уважали заслуги друг друга в профессии. Вместе они два года. После проекта поняли, что хотят продолжить общение. Вскоре Ильдар признался Евгении в любви, а она ответила взаимностью: «Помню, ощутил, что это нужно сделать, потому что уверен в своих чувствах и вижу ответные. Тогда я просто пошел навстречу чему-то большому и и серьезному, то есть до этого мы ходили друг к другу на спектакли, следили, общались, ужинали, поддерживали коммуникацию, переписывались, слали друг другу какие-то смешные смайлики. А тут поняли, что нужно двигаться дальше...»

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