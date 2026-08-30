Как живется русским в Средней Азии и кого у нас там больше - союзников или недругов

Журналист КП побывал в Кыргызстане в преддверии саммита ШОС Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Даша, а окрошку ты какую ешь? На квасе или кефире?

Дарья - журналистка. Родилась и выросла в Бишкеке. Там мы с ней и познакомились - в первый раз в жизни воспользовался служебным положением, когда позвонили коллеги: «Валентин, а приезжай к нам в Кыргызстан, мы тебе страну покажем, как живем расскажем. И фотографа не забудь». Нас с Иваном Макеевым долго уговаривать не надо - собрали вещи и рванули в страну гор и горячего озера.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Оказалось, что русская девушка Дарья Веселая, которая родилась и выросла в Бишкеке, никогда не пробовала окрошку на квасе. Только кефир с минералкой.

- Как-то не могу представить, что окрошку можно заправлять квасом, - огорошила Даша. А вместе с ней и все русские, с кем удалось пообщаться за эти несколько дней.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В Киргизии при разговоре все время режет ухо буква «ы» - «кыргыз», «кыргызский», «Кыргызстан». У нас-то оно помягче - через «и». А там на это обижаются. Даже знакомая журналистка после небольшого интервью говорит коллеге: «Там проскочила «Киргизия», но ничего страшного, подрежем».

Так что и мы в этом материале в знак признательности соседскому гостеприимству и со всем уважением, будем писать через «ы». Хотя по-русски, конечно, правильно Киргизия.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЗДЕСЬ ТЫ СВОЙ

Дарья - корреспондент совсем молодого кыргызского телеканала Номад. Он появился меньше года назад, но сразу же громко заявил о себе - чуть ли не первое интервью, которое появилось в эфире - было интервью Владимира Путина. Он пообщался с главным редактором Натальей Кролевич в прошлом году сразу после саммита ОДКБ, который проходил в Бишкеке.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В это воскресенье российский лидер снова прилетел в столицу Кыргызстана. На этот раз на саммит Шанхайской организации сотрудничества - он стартует 31 августа.

- Мы его всегда ждем, - объяснила Наталья.

Русский язык в Кыргызстане носит статус официального. Поэтому многие каналы вещают сразу на двух языках - часть эфира на русском, часть на кыргызском. Как, например, национальная телерадиокомпания - у них сразу 6 телеканалов (и новости, и музыка, и детские), и часть эфира идет на русском, а часть - на кыргызском. А Номад - на обоих одновременно. Канал транслирует российское НТВ, и уже в его эфир врезается со своими новостями и шоу. И все программы они дублируют. Для этого здесь работают несколько переводчиков, которые в прямом эфире перекладывают все программы с русского на кыргызский.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Но стоит отметить, что с русским языком здесь вообще все в порядке. Его преподают в школах, на нем можно учиться в университетах. И хотя по данным Нацстаткома 90% жителей страны владеют русским, я эти 10 процентов не встречал. Это, кстати, еще одна особенность - здесь на тебя не смотрят, как на туриста. Здесь ты свой, как и четыреста тысяч других русских, которые уже поколениями живут в Кыргызстане. И уезжать не собираются.

- У меня вся Кубань в родственниках. И на Урале родня. Я к ним постоянно езжу, - рассказывает Дарья.

- А в Россию переехать не хочешь?

- А зачем? Мне здесь все нравится. - недоуменно смотрит она и задумавшись продолжает, - Знаешь, ни разу нигде я не сталкивалась с таким, что «говори по-кыргызски».

А в 2023 году в республике вышел закон, обязывающий всех госслужащих знать государственный язык.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

И ДРУГ И ПАРТНЕР

- Поехали в горы? - предложили коллеги.

А кто мы такие, чтобы отказываться? Тем более, что горы от Бишкека буквально в часе езды - национальный парк Ала-Арча.

- А правда, что тут Путин живет, когда прилетает в Бишкек? - интересовался я.

Оказалось, почти. Чуть не доезжая до парка расположена резиденция президента Садыра Жапарова. В ней-то и останавливается российский лидер во время своих визитов - как почетный гость.

Ала-Арча уже не та, могли бы ворчать старожилы. И правда, год назад за парк плотно взялись: запретили въезд на машинах (теперь можно только на электрических), открыли несколько гостиниц (можно снять домик на склоне горы и наблюдать, как солнце гладит горы по утрам и вечерам), ресторанов, запустили автобусы для всех посетителей (они ходят каждые 5 минут и очень выручают, если нет сил идти пешком), построили подъемник. В общем, красота, тишина.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, про «год назад плотно взялись». Это касается не только Ала-Арчи. Даже местные говорят: год назад Бишкек был совсем другой - все ремонтируют, перестраивают, обновляют. И дело тут не только в саммите ШОС, на который приедут 21 (!) мировой лидер, а вообще.

Дело в том, что страна сейчас на очень серьезном экономическом подъеме. ВВП растет чуть ли не двузначными цифрами! Кроме новых дорог и домов, растут и зарплаты (отдельным категориям оклады подняли до 100%). На такой рост идет и бизнес: вот только-только в августе прошел Кыргызской-Российский форум. На него съехались представителя бизнеса, регионов, и заключили контактов на 850 миллионов долларов, рассказал председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артём Новиков. А за 10 лет реализовано более 3800 проектов практически во всех секторах экономики.

Российский бизнес здесь и в энергетике, и в сельской хозяйстве, в туризме… да практически везде.

Открывают для себя страну и российские туристы. Как и мы с Макеевым.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

НАСТОЯЩИЙ ЗАМОК

- Вы знаете что такое Салбуурун? Нет? Поехали!

В часе езды от курортной Чолпон-Аты на Иссык-куле урочище Кырчын. Просторная долина, зажатая между высоченных горных рядов, разрезана узким полотном дороги. С одной стороны пасутся лошади, рядом с ними щиплют травку овечки, где-то вдалеке несколько домов. По легенде именно здесь появились первые кочевники и зародилась кыргызская нация. Это было очень давно.

А сейчас…

- Тетиву двумя пальцами натягивают! Плечом работай! Долго держишь! - немолодой кочевник с прищуром удивляется беспомощности москвича.

А я-то подошел с лицом бывалого охотника: «Что там у вас? Лук? Ну давайте щас всем покажу» - насмотрелся фильмов про индейцев.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стрела предательски выпадает, тетива режет пальцы, а сам лук ходит из стороны в сторону, будто у меня паркинсон в тяжелой стадии. Я, конечно, выстрелил, но попал бы в лучшем случае в слона, да и то, если бы он стоял в метре от меня. А так, стрела лягушкой поскакала по полю.

Короче, номад, то есть кочевник, из меня никакой. Местные, вон, в яблочко кладут. Да еще и с лошади. На полном скаку.

Нас встречали тут со всеми почестями: всадники на лошадях, беркутчи со своими птицами, собаки. Ритмичный бой от огромного традиционного барабана вместе со звуками горна из рога горного архара пробирает до мурашек.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Через несколько минут здесь начнут показательные выступления для нас и тренировку для себя настоящие потомки кочевников. 31 августа у них стартует своеобразная «олимпиада» - Всемирные игры кочевников. Огромнейшие соревнования или даже фестиваль традиционных дисциплин.

Открытие игр пройдет в Бишкеке на специально построенном для этого стадионе. В церемонии примут участие и лидеры стран ШОС, которые как раз приедут в Кыргызстан. А непосредственно соревнования пройдут в Чолпон-Ате и том самом урочище Кырчын, где я уже опозорился с луком, и где рядом уже разбивают городок кочевников - сотни юрт, где можно будет перекусить или познакомиться с ремеслами.

Раньше этот городок был временный - закончились игры и юрты сворачивают. Теперь решили: сделаем постоянным - отличное место притяжения для туристов. И построили замок. Даже два.

Жаль, что мы не видели результата (все-таки были за неделю до открытия), зато теперь знаем: это не новодел какой-то, а все по-настоящему, по реальным старинным технологиям. Замок из глины и сена - пару десятков парней руками обваливали комки глины в сене и укладывали между деревянными направляющими.

Делегация из Москвы у строителей вызвала неподдельный интерес. Больше всех, конечно, наш фотограф Иван Макеев. Как только измазанные в глине мужики увидели камеру, сразу бросились позировать. А потом наказали: «Приедешь в город - скинь фотки по-братски». Ваня, конечно, скинул.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

БАТЫР - ЭТО ОНА!

Так вот одна из дисциплин всемирных игр кочевников - как раз салбуурун.

Это не просто какое-то занятие или вид спорта. Это целый комплекс - охота с ловчими птицами, с собаками и стрельба из лука. Тот, кто овладел хотя бы одной дисциплиной - уже молодец. А если все три - это мастер.

Это все, конечно, традиционные занятия для кыргызов. Но на дворе 21-й век. Ну какие беркуты? Зачем лук, если все в супермаркете за углом продается? Так бы все это и осталось в старинных эпосах, если бы не Алмазбек Акунов. Он несколько лет назад основал федерацию салбуурун и добился включения этого вида во всемирные игры кочевников.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Еще совсем недавно было всего 25 беркутчи (те, кто занимается приручением беркутов и соколов для охоты, - авт.). Теперь уже 50 человек освоили это искусство, - рассказывает он.

На руке Алмазбека огромный беркут с острейшими когтями - Батыр, что в переводе означает герой, богатырь, храбрец, смельчак. Только загвоздка в том, что это девочка. Беркутица. Алмаз объясняет:

- Она работу мужскую выполняет - охотится. Поэтому и имя мужское.

Логично.

По полю разгоняется всадник с чучелом лисы на веревке, с головы Батыра снимают кожаный колпак, она устремляется за добычей и через несколько секунд впивается в нее когтями. Если бы я был судьей, непременно поставил бы ей оценку 6.0 - так это было эффектно.

Беру Батыр на руку (надо же сделать эффектное фото с беркутом). Тяжелая, сильная. Мимо проносятся три всадника и прямо на полном ходу всаживают по стреле в три мишени. Потом пролетают еще раз, и еще раз. Почти без промаха. Мастера.

КТО НЕ КУПАЕТСЯ - ТОТ ДУРАК!

Горы - это прекрасно, но пора и на пляже полежать. Возвращаемся в Чолпон-Ату.

И вот парадокс: в Кыргызстане моря нет, но как бы и есть. Жемчужина страны - озеро Иссык-куль, кыргызское взморье. Оно и правда похоже на море. Даже соленое. Правда, чуть-чуть.

Накануне мы отмокали в термах на берегу и один из работников, гордо показывая на леденющий бассейн, вода в котором не сильно отличается от хорошей русской проруби на Крещение, заявил: «Вода в этот бассейн наливается прямо из Иссык-куля!» Поэтому уже нарядившись в плавки на лодке посреди, подчеркну, горного озера, я смотрел на воду холодно-бирюзового цвета и сомневался: «Не ударю ли я в Иссык-куль лицом? Не посрамлю ли Русь-матушку, где даже дети малые зимой лезут в прорубь? Не придется ли мне с визгом карабкаться на лодку, как кошка, упавшая в ванную?»

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- А тут точно можно купаться? - я все сомневался.

- А ты попробуй, - в один голос отвечали местные, которые почему-то не раздевались и тем самым сеяли все больше сомнения.

«Ну. Была - не была». Я собрался с силами, вдохнул поглубже и прыгнул подальше (чтобы не было шансов на быстрое возвращение).

Вы когда-нибудь ложились на прохладную перину в жаркий летний вечер? Или в глубоком детстве врезались со всего разбега в маму - такую мягкую и родную? Вот так меня принял Иссык-куль. Я плескался в нем, как нерпа, растягивался, как ленивый кот на хозяйской постели.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Нет, одного раза мало!» Я залез обратно на корабль. В лицо мне уткнулся микрофон и камера:

- Как, вам наш Иссык-куль? - коллеги снимали репортаж о восторгах россиян.

- Кто не купается, тот дурак! - выкрикнул я первое, что пришло в голову, и снова прыгнул в бирюзовую гладь.

- Валь, отплыви подальше, - кричал мне вслед фотограф Макеев и расчехлял квадрокоптер. И я ему за это благодарен - теперь у меня было редакционное задание: не вылезать из озера подольше.

Теперь понятно, почему именно здесь расположена вторая Госрезиденция президента. Был бы я президентом, я бы сделал ее резиденцией номер 1. Кстати, попасть в нее может любой желающий - путевки продаются.

Иссык-куль (местные произносят «Иссык-кёль») дословно переводится, как горячее озеро. Оно, конечно, не горячее, но дядя Коля (наш, так сказать, провожатый по стране) удивил: «Мы тут даже 31 декабря купались». Это, конечно, исключение, но август и начало сентября здесь точно бархатный сезон: вода цвета аквамарин, солнце ласково напитывает бронзой кожу, а ветер треплет медленно выгорающие волосы.

***

«Это было в июл-ле, на Иссык-кул-ле, где ласковый прибой…» - навязчивая песня не выходила из головы. Эх, что ж так мало?

- Даша! Не забудь! Окрошка на квасе! - я кричал уже через двери чистой зоны аэропорта.

- Обязательно! - пообещала она. - Но только в России. Приеду и попробую - чтобы уж не сомневаться, что и квас нужный и рецепт правильный.

Чемодан гремит подарками, а в телефоне перелистываются фотографии: вот мы на теплоходе, вот в расслабляющих термах, вот в горах…

Да тут все есть. Как в Турции. Ну точно не хуже.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

На Иссык-куле есть свой аэропорт. И туда тоже летают самолеты из России. Если в ваших планах только этот регион, то можно смело лететь прямо сюда. Так не придется тратить 4 часа на дорогу из Бишкека.

ЧТО ПОЧЕМ

Для поездки в Кыргызстан не обязателен загранпаспорт. Это одна из тех стран, где действует внутренний российский паспорт.

Курс кыргызского сома к рублю - почти 1 к 1 (очень удобно при подсчете)

Самолет Москва - Бишкек - Москва - от 50 тысяч рублей

Двухместный номер в одном из лучших отелей Чолпон-Аты - 14 тысяч рублей.

Такси Бишкек - Иссык-куль - от 4 тысяч рублей (за 250 км и 4 часа дороги).

Хорошая новость - цены в ресторанах и кафе в 2-3 раза ниже московских.

Карты российских банков почти не принимают. Но в некоторых терминалах можно расплатиться картами сбера. И почти всегда провести оплату по QR-коду из личного кабинета Сбера.

Сразу несколько российских банков дают возможность переводить деньги на кыргызские карты по номеру телефона. Зачисление происходит моментально.

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ВЕЗТИ ДОМОЙ

Курут - это традиционный кисломолочный продукт. Концентрированный спрессованный творог с добавлением большого количества соли. Обычно он выглядит как белые шарики (иногда приплюснутые) диаметром 2–5 см. Но на самом деле бывает совершенно разных видов.

Войлок. Изделия из него - национальная гордость. Здесь он один из лучших в мире. Все что угодно - от тапочек до ковров и даже картин из войлока можно найти на базарах, в магазинах, сувенирных лавках.

Керамика и глина - кружки, пиалы, тарелки глубокие и плоские, чашки с национальными узорами отлично смотрятся.

Украшения. Бижутерия от местных мастеров выглядит оригинально. Да и цены радуют - достаточно массивная подвеска может стоить и 300 рублей.

Орехи и сухофрукты. Они тут дешевле, чем в России, и выбор очень широкий.

Мед - это уже настоящий бренд Кыргызстана. Бывает совершенно разных видов и сортов. Да и стоит не дорого.

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