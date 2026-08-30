Как живется русским в Средней Азии и кого у нас там больше - союзников или недругов

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
- Даша, а окрошку ты какую ешь? На квасе или кефире?
Дарья - журналистка. Родилась и выросла в Бишкеке. Там мы с ней и познакомились - в первый раз в жизни воспользовался служебным положением, когда позвонили коллеги: «Валентин, а приезжай к нам в Кыргызстан, мы тебе страну покажем, как живем расскажем. И фотографа не забудь». Нас с Иваном Макеевым долго уговаривать не надо - собрали вещи и рванули в страну гор и горячего озера.
Оказалось, что русская девушка Дарья Веселая, которая родилась и выросла в Бишкеке, никогда не пробовала окрошку на квасе. Только кефир с минералкой.
- Как-то не могу представить, что окрошку можно заправлять квасом, - огорошила Даша. А вместе с ней и все русские, с кем удалось пообщаться за эти несколько дней.
В Киргизии при разговоре все время режет ухо буква «ы» - «кыргыз», «кыргызский», «Кыргызстан». У нас-то оно помягче - через «и». А там на это обижаются. Даже знакомая журналистка после небольшого интервью говорит коллеге: «Там проскочила «Киргизия», но ничего страшного, подрежем».
Так что и мы в этом материале в знак признательности соседскому гостеприимству и со всем уважением, будем писать через «ы». Хотя по-русски, конечно, правильно Киргизия.
Дарья - корреспондент совсем молодого кыргызского телеканала Номад. Он появился меньше года назад, но сразу же громко заявил о себе - чуть ли не первое интервью, которое появилось в эфире - было интервью Владимира Путина. Он пообщался с главным редактором Натальей Кролевич в прошлом году сразу после саммита ОДКБ, который проходил в Бишкеке.
В это воскресенье российский лидер снова прилетел в столицу Кыргызстана. На этот раз на саммит Шанхайской организации сотрудничества - он стартует 31 августа.
- Мы его всегда ждем, - объяснила Наталья.
Русский язык в Кыргызстане носит статус официального. Поэтому многие каналы вещают сразу на двух языках - часть эфира на русском, часть на кыргызском. Как, например, национальная телерадиокомпания - у них сразу 6 телеканалов (и новости, и музыка, и детские), и часть эфира идет на русском, а часть - на кыргызском. А Номад - на обоих одновременно. Канал транслирует российское НТВ, и уже в его эфир врезается со своими новостями и шоу. И все программы они дублируют. Для этого здесь работают несколько переводчиков, которые в прямом эфире перекладывают все программы с русского на кыргызский.
Но стоит отметить, что с русским языком здесь вообще все в порядке. Его преподают в школах, на нем можно учиться в университетах. И хотя по данным Нацстаткома 90% жителей страны владеют русским, я эти 10 процентов не встречал. Это, кстати, еще одна особенность - здесь на тебя не смотрят, как на туриста. Здесь ты свой, как и четыреста тысяч других русских, которые уже поколениями живут в Кыргызстане. И уезжать не собираются.
- У меня вся Кубань в родственниках. И на Урале родня. Я к ним постоянно езжу, - рассказывает Дарья.
- А в Россию переехать не хочешь?
- А зачем? Мне здесь все нравится. - недоуменно смотрит она и задумавшись продолжает, - Знаешь, ни разу нигде я не сталкивалась с таким, что «говори по-кыргызски».
А в 2023 году в республике вышел закон, обязывающий всех госслужащих знать государственный язык.
- Поехали в горы? - предложили коллеги.
А кто мы такие, чтобы отказываться? Тем более, что горы от Бишкека буквально в часе езды - национальный парк Ала-Арча.
- А правда, что тут Путин живет, когда прилетает в Бишкек? - интересовался я.
Оказалось, почти. Чуть не доезжая до парка расположена резиденция президента Садыра Жапарова. В ней-то и останавливается российский лидер во время своих визитов - как почетный гость.
Ала-Арча уже не та, могли бы ворчать старожилы. И правда, год назад за парк плотно взялись: запретили въезд на машинах (теперь можно только на электрических), открыли несколько гостиниц (можно снять домик на склоне горы и наблюдать, как солнце гладит горы по утрам и вечерам), ресторанов, запустили автобусы для всех посетителей (они ходят каждые 5 минут и очень выручают, если нет сил идти пешком), построили подъемник. В общем, красота, тишина.
Кстати, про «год назад плотно взялись». Это касается не только Ала-Арчи. Даже местные говорят: год назад Бишкек был совсем другой - все ремонтируют, перестраивают, обновляют. И дело тут не только в саммите ШОС, на который приедут 21 (!) мировой лидер, а вообще.
Дело в том, что страна сейчас на очень серьезном экономическом подъеме. ВВП растет чуть ли не двузначными цифрами! Кроме новых дорог и домов, растут и зарплаты (отдельным категориям оклады подняли до 100%). На такой рост идет и бизнес: вот только-только в августе прошел Кыргызской-Российский форум. На него съехались представителя бизнеса, регионов, и заключили контактов на 850 миллионов долларов, рассказал председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артём Новиков. А за 10 лет реализовано более 3800 проектов практически во всех секторах экономики.
Российский бизнес здесь и в энергетике, и в сельской хозяйстве, в туризме… да практически везде.
Открывают для себя страну и российские туристы. Как и мы с Макеевым.
- Вы знаете что такое Салбуурун? Нет? Поехали!
В часе езды от курортной Чолпон-Аты на Иссык-куле урочище Кырчын. Просторная долина, зажатая между высоченных горных рядов, разрезана узким полотном дороги. С одной стороны пасутся лошади, рядом с ними щиплют травку овечки, где-то вдалеке несколько домов. По легенде именно здесь появились первые кочевники и зародилась кыргызская нация. Это было очень давно.
А сейчас…
- Тетиву двумя пальцами натягивают! Плечом работай! Долго держишь! - немолодой кочевник с прищуром удивляется беспомощности москвича.
А я-то подошел с лицом бывалого охотника: «Что там у вас? Лук? Ну давайте щас всем покажу» - насмотрелся фильмов про индейцев.
Стрела предательски выпадает, тетива режет пальцы, а сам лук ходит из стороны в сторону, будто у меня паркинсон в тяжелой стадии. Я, конечно, выстрелил, но попал бы в лучшем случае в слона, да и то, если бы он стоял в метре от меня. А так, стрела лягушкой поскакала по полю.
Короче, номад, то есть кочевник, из меня никакой. Местные, вон, в яблочко кладут. Да еще и с лошади. На полном скаку.
Нас встречали тут со всеми почестями: всадники на лошадях, беркутчи со своими птицами, собаки. Ритмичный бой от огромного традиционного барабана вместе со звуками горна из рога горного архара пробирает до мурашек.
Через несколько минут здесь начнут показательные выступления для нас и тренировку для себя настоящие потомки кочевников. 31 августа у них стартует своеобразная «олимпиада» - Всемирные игры кочевников. Огромнейшие соревнования или даже фестиваль традиционных дисциплин.
Открытие игр пройдет в Бишкеке на специально построенном для этого стадионе. В церемонии примут участие и лидеры стран ШОС, которые как раз приедут в Кыргызстан. А непосредственно соревнования пройдут в Чолпон-Ате и том самом урочище Кырчын, где я уже опозорился с луком, и где рядом уже разбивают городок кочевников - сотни юрт, где можно будет перекусить или познакомиться с ремеслами.
Раньше этот городок был временный - закончились игры и юрты сворачивают. Теперь решили: сделаем постоянным - отличное место притяжения для туристов. И построили замок. Даже два.
Жаль, что мы не видели результата (все-таки были за неделю до открытия), зато теперь знаем: это не новодел какой-то, а все по-настоящему, по реальным старинным технологиям. Замок из глины и сена - пару десятков парней руками обваливали комки глины в сене и укладывали между деревянными направляющими.
Делегация из Москвы у строителей вызвала неподдельный интерес. Больше всех, конечно, наш фотограф Иван Макеев. Как только измазанные в глине мужики увидели камеру, сразу бросились позировать. А потом наказали: «Приедешь в город - скинь фотки по-братски». Ваня, конечно, скинул.
Так вот одна из дисциплин всемирных игр кочевников - как раз салбуурун.
Это не просто какое-то занятие или вид спорта. Это целый комплекс - охота с ловчими птицами, с собаками и стрельба из лука. Тот, кто овладел хотя бы одной дисциплиной - уже молодец. А если все три - это мастер.
Это все, конечно, традиционные занятия для кыргызов. Но на дворе 21-й век. Ну какие беркуты? Зачем лук, если все в супермаркете за углом продается? Так бы все это и осталось в старинных эпосах, если бы не Алмазбек Акунов. Он несколько лет назад основал федерацию салбуурун и добился включения этого вида во всемирные игры кочевников.
- Еще совсем недавно было всего 25 беркутчи (те, кто занимается приручением беркутов и соколов для охоты, - авт.). Теперь уже 50 человек освоили это искусство, - рассказывает он.
На руке Алмазбека огромный беркут с острейшими когтями - Батыр, что в переводе означает герой, богатырь, храбрец, смельчак. Только загвоздка в том, что это девочка. Беркутица. Алмаз объясняет:
- Она работу мужскую выполняет - охотится. Поэтому и имя мужское.
Логично.
По полю разгоняется всадник с чучелом лисы на веревке, с головы Батыра снимают кожаный колпак, она устремляется за добычей и через несколько секунд впивается в нее когтями. Если бы я был судьей, непременно поставил бы ей оценку 6.0 - так это было эффектно.
Беру Батыр на руку (надо же сделать эффектное фото с беркутом). Тяжелая, сильная. Мимо проносятся три всадника и прямо на полном ходу всаживают по стреле в три мишени. Потом пролетают еще раз, и еще раз. Почти без промаха. Мастера.
Горы - это прекрасно, но пора и на пляже полежать. Возвращаемся в Чолпон-Ату.
И вот парадокс: в Кыргызстане моря нет, но как бы и есть. Жемчужина страны - озеро Иссык-куль, кыргызское взморье. Оно и правда похоже на море. Даже соленое. Правда, чуть-чуть.
Накануне мы отмокали в термах на берегу и один из работников, гордо показывая на леденющий бассейн, вода в котором не сильно отличается от хорошей русской проруби на Крещение, заявил: «Вода в этот бассейн наливается прямо из Иссык-куля!» Поэтому уже нарядившись в плавки на лодке посреди, подчеркну, горного озера, я смотрел на воду холодно-бирюзового цвета и сомневался: «Не ударю ли я в Иссык-куль лицом? Не посрамлю ли Русь-матушку, где даже дети малые зимой лезут в прорубь? Не придется ли мне с визгом карабкаться на лодку, как кошка, упавшая в ванную?»
- А тут точно можно купаться? - я все сомневался.
- А ты попробуй, - в один голос отвечали местные, которые почему-то не раздевались и тем самым сеяли все больше сомнения.
«Ну. Была - не была». Я собрался с силами, вдохнул поглубже и прыгнул подальше (чтобы не было шансов на быстрое возвращение).
Вы когда-нибудь ложились на прохладную перину в жаркий летний вечер? Или в глубоком детстве врезались со всего разбега в маму - такую мягкую и родную? Вот так меня принял Иссык-куль. Я плескался в нем, как нерпа, растягивался, как ленивый кот на хозяйской постели.
«Нет, одного раза мало!» Я залез обратно на корабль. В лицо мне уткнулся микрофон и камера:
- Как, вам наш Иссык-куль? - коллеги снимали репортаж о восторгах россиян.
- Кто не купается, тот дурак! - выкрикнул я первое, что пришло в голову, и снова прыгнул в бирюзовую гладь.
- Валь, отплыви подальше, - кричал мне вслед фотограф Макеев и расчехлял квадрокоптер. И я ему за это благодарен - теперь у меня было редакционное задание: не вылезать из озера подольше.
Теперь понятно, почему именно здесь расположена вторая Госрезиденция президента. Был бы я президентом, я бы сделал ее резиденцией номер 1. Кстати, попасть в нее может любой желающий - путевки продаются.
Иссык-куль (местные произносят «Иссык-кёль») дословно переводится, как горячее озеро. Оно, конечно, не горячее, но дядя Коля (наш, так сказать, провожатый по стране) удивил: «Мы тут даже 31 декабря купались». Это, конечно, исключение, но август и начало сентября здесь точно бархатный сезон: вода цвета аквамарин, солнце ласково напитывает бронзой кожу, а ветер треплет медленно выгорающие волосы.
***
«Это было в июл-ле, на Иссык-кул-ле, где ласковый прибой…» - навязчивая песня не выходила из головы. Эх, что ж так мало?
- Даша! Не забудь! Окрошка на квасе! - я кричал уже через двери чистой зоны аэропорта.
- Обязательно! - пообещала она. - Но только в России. Приеду и попробую - чтобы уж не сомневаться, что и квас нужный и рецепт правильный.
Чемодан гремит подарками, а в телефоне перелистываются фотографии: вот мы на теплоходе, вот в расслабляющих термах, вот в горах…
Да тут все есть. Как в Турции. Ну точно не хуже.
КСТАТИ
На Иссык-куле есть свой аэропорт. И туда тоже летают самолеты из России. Если в ваших планах только этот регион, то можно смело лететь прямо сюда. Так не придется тратить 4 часа на дорогу из Бишкека.
Для поездки в Кыргызстан не обязателен загранпаспорт. Это одна из тех стран, где действует внутренний российский паспорт.
Курс кыргызского сома к рублю - почти 1 к 1 (очень удобно при подсчете)
Самолет Москва - Бишкек - Москва - от 50 тысяч рублей
Двухместный номер в одном из лучших отелей Чолпон-Аты - 14 тысяч рублей.
Такси Бишкек - Иссык-куль - от 4 тысяч рублей (за 250 км и 4 часа дороги).
Хорошая новость - цены в ресторанах и кафе в 2-3 раза ниже московских.
Карты российских банков почти не принимают. Но в некоторых терминалах можно расплатиться картами сбера. И почти всегда провести оплату по QR-коду из личного кабинета Сбера.
Сразу несколько российских банков дают возможность переводить деньги на кыргызские карты по номеру телефона. Зачисление происходит моментально.
Курут - это традиционный кисломолочный продукт. Концентрированный спрессованный творог с добавлением большого количества соли. Обычно он выглядит как белые шарики (иногда приплюснутые) диаметром 2–5 см. Но на самом деле бывает совершенно разных видов.
Войлок. Изделия из него - национальная гордость. Здесь он один из лучших в мире. Все что угодно - от тапочек до ковров и даже картин из войлока можно найти на базарах, в магазинах, сувенирных лавках.
Керамика и глина - кружки, пиалы, тарелки глубокие и плоские, чашки с национальными узорами отлично смотрятся.
Украшения. Бижутерия от местных мастеров выглядит оригинально. Да и цены радуют - достаточно массивная подвеска может стоить и 300 рублей.
Орехи и сухофрукты. Они тут дешевле, чем в России, и выбор очень широкий.
Мед - это уже настоящий бренд Кыргызстана. Бывает совершенно разных видов и сортов. Да и стоит не дорого.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ