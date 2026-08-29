Надо ли посылать на Украину наследников Судоплатова? Ответил полковник СВР

ВСУ не гнушаются террористических методов Фото: REUTERS.

В пятницу, 28 августа, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла очередная программа из цикла «Русский дозор Бута и Гамова».

Наши уважаемые эксперты - Виктор Бут и Михаил Любимов - всесторонне обсудили очень важные и актуальные темы… Первая: зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву. Вторая: почему в Британии потеряли страх перед войной и на какие ответные меры готова пойти Россия.

На этот раз мы подробно говорили и о прогнозах. Да и не только…

Александр Гамов, ведущий Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

-…Ой, какой у нас сегодня интересный разговор. И я очень благодарен участникам нашей сегодняшней программы.

Михаил Петрович, вот между строк ваших великолепных книг есть зашифрованные прогнозы… Что дальше нас ждет? Через полгода, месяц, может быть, завтра? Можете расшифровать? Пока нас - кроме слушателей Радио «КП», никто не слышит?

Михаил Любимов, легендарный ветеран СВР, полковник, знаменитый писатель. (В числе его самых популярных книг - «Как убивали Бандеру», «Декамерон шпионов», «С бомбой в постели» и другие.):

- Вы меня в Нострадамуса хотите превратить?

А.Гамов:

- Не-не! Я же знаю, кому задаю этот вопрос…

М.Любимов:

- Вы знаете, Александр, я вообще по натуре своей оптимист. Вот, видите, весел в свои 92 года. (сменится)

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- Я восхищен вами.

А. Гамов:

- Я тоже.

М.Любимов:

- Так вот - о прогнозах… Мы, бесспорно, победим. Но это будет непростая победа.

И не надо думать, что как после Второй мировой - состоится Нюрнбергский процесс и так далее.

Это будет что-то другое.

Вот Лавров сейчас сказал - он так образно выразился - что мы «по-пацански»… Благородно относимся к международным отношениям и к переговорам. А те же англичане (и не только) их нарушают.

Англичане - это профессиональные лицемеры…. А вы вспомните как во Вторую мировую шла борьба за второй фронт. Хотя, конечно, их вклад был достаточно хороший, поскольку они тоже помогали.

А вообще, понимаете, я надеюсь - мы сейчас учли период нашей всей перестройки, все эти «повороты на Запад». В девяностые его эксперты так у нас расхозяйничались. И как следствие этого - практически держали в руках всю нашу оборонную промышленность.

ЗВОНОК В СТУДИЮ

Здравствуйте, вам звонит Вадим из Подмосковья. Я думаю, мой вопрос будет интересен всем. Где наш современный Судоплатов? (Павел Судоплатов - советский разведчик, руководящий работник спецслужб. Организатор ликвидации деятеля украинского националистического движения Евгения Коновальца в 1938 году - А.Г.) Украинские неонацисты - террористы на нашей территории устраивают теракты. Может быть, и нам пора им ответить точно таким же образом?

А.Гамов:

- Мы вас поняли… Кто хочет ответить Вадиму?

М.Любимов:

- Я могу ответить, поскольку это касается того, должны ли мы последовать действиям украинских террористов и организовать там теракты - такие, какие устраивают они у нас. То есть, не пора ли и нам последовать примеру Судоплатова?..

(связь неожиданно прерывается.)

А.Гамов:

- Виктор, пока Михаила Петровича нет на связи, давайте с вами продолжим его мысль. А отвечал он на вопрос: а не должны ли и мы действовать так, как действуют наши враги?

В.Бут:

- Я уверен - да, у нас есть такие возможности. Как только появиться такая необходимость, наверное, эти возможности начнут реализовывать.

Но пока на этот счет нет политического решения. Видимо, есть определенные обстоятельства, из-за которых мы пока еще не идем на такие шаги. Но, судя по тому, как развиваются события, мне думается, такой приказ уже не за горами…

А.Гамов:

- И снова на связи - Михаил Любимов. Давайте - пусть он закончит свою мысль. А то подумают, что мы специально выключили микрофон.

М.Любимов:

- Я не подумаю.

А.Гамов:

- Не, не вы, а слушатели…

М.Любимов:

- А по поводу Судоплатова у меня мысль такая… Вопрос о создании террористических групп. которые были при Судоплатове, при Сталине и которые были запрещены ЦК КПСС в 1961 году. После убийства Бандеры - все, был закрыт этот отдел.

Я не уверен, что это самый эффективный способ в нынешних условиях. С точки зрения эффективности гораздо действеннее бомбардировки.

Да, убийства, покушения производят сильное впечатление на народ, это бесспорно. Но они никогда не решат проблемы…

Нам нужны не теракты. Нам нужна настоящая победа.

В.Бут, А.Гамов:

- Спасибо огромное, Михаил Петрович, вам - от нашего «Русского дозора».

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