Германия и Польша собирались вместе напасть на СССР: раскрыты подробности секретных переговоров

Россия, последней из всех европейских стран, в августе 1939 заключила свой пакт о ненападении с Германией. И это оттянуло войну с ней почти на два года Фото: EAST NEWS.

1 сентября исполнится 85 лет со дня начала Второй мировой войны, разразившейся после нападения нацистской Германии на Польшу. Однако в нынешней Варшаве об этом предпочитают не вспоминать — там теперь твердят, что главным врагом Польши всегда была и останется Россия.

Законченный русофоб и по совместительству польский премьер-министр Дональд Туск в последнее время вообще не устает заявлять, что Россия вот-вот нападет на Европу. В минувшую пятницу даже назвал возможные сроки — ближайшие семь-восемь месяцев. Именно такой срок, считает он, решит исход войны на Украине, и если верх одержит Россия, то обязательно нападет на кого-то еще. А в апреле он предсказывал неминуемое вторжение России в Эстонию.

Но вот о чем никогда не говорят польские лидеры, это о том, как сама Польша в 30-х годах прошлого века пять лет обсуждала с гитлеровской Германией, как напасть на СССР.

Законченный русофоб и по совместительству польский премьер-министр Дональд Туск Фото: REUTERS.

ПОЛЯКИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Напомним, что первой страной, подписавшей с нацистами декларацию о ненападении, была Польша. В январе 1934 года был заключен «пакт Пилсудского-Гитлера», после чего отношения двух стран стали стремительно развиваться. На следующий год в Германии даже издали четырехтомник воспоминаний умершего к тому времени генерал-инспектора Польши, фактически ее вождя Пилсудского с вступительным словом самого Германа Геринга. «Адольф Гитлер вернул нас, немцев, в лоно героизма и железной поступи мировой истории, — написал второй человек в рейхе. — Вот почему мы чтим великих мира сего. Вот почему в Германии были приспущены знамена в час, когда польская армия в окружении скорбящего народа в последний раз прошла парадом у гроба Первого маршала Польши».

В конце января 1935 года Геринг прибыл в Польшу для консультаций. «Нет сомнений в том, что возможное преобразование оборонительного союза в наступательный антисоветский являлось предметом обсуждений», — пишет немецкий историк Рольф-Дитер Мюллер в своей книге «Враг стоит на востоке. Гитлеровские планы войны против СССР в 1939 году».

«ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ РУКАМИ ПОЛЬШИ»

Знакомство с немецкими источниками, утверждает Мюллер, формирует впечатление о том, что Варшава вела себя достаточно открыто по отношению к идее антисоветского альянса. И на уровне генштабов шла проработка набросков совместного нападения на Советский Союз.

Однако в конечном счете Польша 26 марта 1939 года отказалась от этих планов и предложений Германии, прежде всего из-за немецких территориальных притязаний на Данциг (Гданьск). Решающую роль в отказе от союза с Берлином для Варшавы сыграли британские гарантии безопасности Польше, которые официально были озвучены 31 марта 1939 премьер-министром Черчиллем.

Еще в начале марта 1939 года Гитлер делал ставку на Польшу в своих планах нападения на Советский Союз Фото: EAST NEWS.

Но незадолго до этого в Берлине все еще лелеяли планы, как объяснял сотрудник министерства иностранных дел Германии Петер Клейст журналистам, что «наступит благоприятный момент для того, чтобы начать войну против России с помощью Польши и руками Польши».

МОГЛИ НАПАСТЬ НА СССР 1 МАЯ

Еще в начале марта 1939 года Гитлер делал ставку на Польшу в своих планах нападения на Советский Союз. Вот как описывает возможный сценарий войны с СССР Мюллер в своей книге:

«В мае 1939 года складывалась удачная возможность рискнуть и начать военный конфликт с СССР, о чем на протяжении пяти лет проводились секретные переговоры и вокруг чего велись постоянные спекуляции. Наличие германо-польского военного союза — при нейтралитете западных держав — давало определенные шансы на успех. Вермахт был защищен с тыла недавно возведенным Западным валом и в случае военного конфликта на Востоке мог располагать как минимумом 50 боеспособными дивизиями и всей массой танковых войск и люфтваффе. Эту группировку должны были поддерживать союзные польские войска примерно такого же состава.

В этом случае Германия могла бы располагать такими вооруженными силами, которые количественно и качественно превосходили бы Красную Армию в западных районах Советского Союза. В германском генштабе боеспособность советских вооруженных сил на начальный период войны оценивали не более чем в 80–100 „добротных“ дивизий. К тому же Советский Союз был связан на Дальнем Востоке (…).

Выступление объединенной германо-польской армии в соответствии с метеоусловиями могло начаться 1 мая 1939 года и существенно облегчило бы вынужденное присоединение к ней прибалтийских государств и достижения соглашения с Румынией и Финляндией. Наступление началось бы, таким образом, у ворот Ленинграда и Минска с массированным вводом в бой германских танковых соединений на севере и на юге, в то время как польская армия с ее 50 пехотными дивизиями образовывала Группу армий „Центр“, в задачу которой входило связывания советского противника в лесистых и болотистых районах Белоруссии.

Со стратегической точки зрения эта исходная позиция была намного выгодней, чем 22 июня 1941 г.! Но этим надеждам после выхода Польши из игры не суждено было сбыться.»

«АНГЛИЧАНКА» НАГАДИЛА И ВАРШАВЕ

А почему же Польша вышла из игры против России? В книге Мюллера есть ответ и на это. В мае 1939 года Александр Кадоган, заместитель шефа британского Форин-офис объяснил: «В настоящее время Германия не в состоянии начать войну на два фронта. Но если у нее будут развязаны руки, чтобы начать экспансию на Востоке и взять под свой контроль ресурсы Центральной и Восточной Европы, то она станет достаточно крепкой, чтобы затем превосходящими силами выступить против Запада».

То есть Польша понадобилась Британии как блок для доступа Гитлера к ресурсам Востока. Вот Варшаву и отговорили выступать вместе с Германией против СССР, дав ей ложные гарантии безопасности. Но Гитлер перевернул шахматную доску и для похода на Восток решил сначала заручиться ресурсами Центральной и Западной Европы, начав с Польши. И Британия никак не смогла (или не хотела?) этому помешать.

А Россия, последней из всех европейских стран, в августе 1939 заключила свой пакт о ненападении с Германией. И это оттянуло войну с ней почти на два года.

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