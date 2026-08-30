Германия и Польша собирались вместе напасть на СССР: раскрыты подробности секретных переговоров

Фото: EAST NEWS.
1 сентября исполнится 85 лет со дня начала Второй мировой войны, разразившейся после нападения нацистской Германии на Польшу. Однако в нынешней Варшаве об этом предпочитают не вспоминать — там теперь твердят, что главным врагом Польши всегда была и останется Россия.
Законченный русофоб и по совместительству польский премьер-министр Дональд Туск в последнее время вообще не устает заявлять, что Россия вот-вот нападет на Европу. В минувшую пятницу даже назвал возможные сроки — ближайшие семь-восемь месяцев. Именно такой срок, считает он, решит исход войны на Украине, и если верх одержит Россия, то обязательно нападет на кого-то еще. А в апреле он предсказывал неминуемое вторжение России в Эстонию.
Но вот о чем никогда не говорят польские лидеры, это о том, как сама Польша в 30-х годах прошлого века пять лет обсуждала с гитлеровской Германией, как напасть на СССР.
Фото: REUTERS.
Напомним, что первой страной, подписавшей с нацистами декларацию о ненападении, была Польша. В январе 1934 года был заключен «пакт Пилсудского-Гитлера», после чего отношения двух стран стали стремительно развиваться. На следующий год в Германии даже издали четырехтомник воспоминаний умершего к тому времени генерал-инспектора Польши, фактически ее вождя Пилсудского с вступительным словом самого Германа Геринга. «Адольф Гитлер вернул нас, немцев, в лоно героизма и железной поступи мировой истории, — написал второй человек в рейхе. — Вот почему мы чтим великих мира сего. Вот почему в Германии были приспущены знамена в час, когда польская армия в окружении скорбящего народа в последний раз прошла парадом у гроба Первого маршала Польши».
В конце января 1935 года Геринг прибыл в Польшу для консультаций. «Нет сомнений в том, что возможное преобразование оборонительного союза в наступательный антисоветский являлось предметом обсуждений», — пишет немецкий историк Рольф-Дитер Мюллер в своей книге «Враг стоит на востоке. Гитлеровские планы войны против СССР в 1939 году».
Знакомство с немецкими источниками, утверждает Мюллер, формирует впечатление о том, что Варшава вела себя достаточно открыто по отношению к идее антисоветского альянса. И на уровне генштабов шла проработка набросков совместного нападения на Советский Союз.
Однако в конечном счете Польша 26 марта 1939 года отказалась от этих планов и предложений Германии, прежде всего из-за немецких территориальных притязаний на Данциг (Гданьск). Решающую роль в отказе от союза с Берлином для Варшавы сыграли британские гарантии безопасности Польше, которые официально были озвучены 31 марта 1939 премьер-министром Черчиллем.
Фото: EAST NEWS.
Но незадолго до этого в Берлине все еще лелеяли планы, как объяснял сотрудник министерства иностранных дел Германии Петер Клейст журналистам, что «наступит благоприятный момент для того, чтобы начать войну против России с помощью Польши и руками Польши».
Еще в начале марта 1939 года Гитлер делал ставку на Польшу в своих планах нападения на Советский Союз. Вот как описывает возможный сценарий войны с СССР Мюллер в своей книге:
«В мае 1939 года складывалась удачная возможность рискнуть и начать военный конфликт с СССР, о чем на протяжении пяти лет проводились секретные переговоры и вокруг чего велись постоянные спекуляции. Наличие германо-польского военного союза — при нейтралитете западных держав — давало определенные шансы на успех. Вермахт был защищен с тыла недавно возведенным Западным валом и в случае военного конфликта на Востоке мог располагать как минимумом 50 боеспособными дивизиями и всей массой танковых войск и люфтваффе. Эту группировку должны были поддерживать союзные польские войска примерно такого же состава.
В этом случае Германия могла бы располагать такими вооруженными силами, которые количественно и качественно превосходили бы Красную Армию в западных районах Советского Союза. В германском генштабе боеспособность советских вооруженных сил на начальный период войны оценивали не более чем в 80–100 „добротных“ дивизий. К тому же Советский Союз был связан на Дальнем Востоке (…).
Выступление объединенной германо-польской армии в соответствии с метеоусловиями могло начаться 1 мая 1939 года и существенно облегчило бы вынужденное присоединение к ней прибалтийских государств и достижения соглашения с Румынией и Финляндией. Наступление началось бы, таким образом, у ворот Ленинграда и Минска с массированным вводом в бой германских танковых соединений на севере и на юге, в то время как польская армия с ее 50 пехотными дивизиями образовывала Группу армий „Центр“, в задачу которой входило связывания советского противника в лесистых и болотистых районах Белоруссии.
Со стратегической точки зрения эта исходная позиция была намного выгодней, чем 22 июня 1941 г.! Но этим надеждам после выхода Польши из игры не суждено было сбыться.»
А почему же Польша вышла из игры против России? В книге Мюллера есть ответ и на это. В мае 1939 года Александр Кадоган, заместитель шефа британского Форин-офис объяснил: «В настоящее время Германия не в состоянии начать войну на два фронта. Но если у нее будут развязаны руки, чтобы начать экспансию на Востоке и взять под свой контроль ресурсы Центральной и Восточной Европы, то она станет достаточно крепкой, чтобы затем превосходящими силами выступить против Запада».
То есть Польша понадобилась Британии как блок для доступа Гитлера к ресурсам Востока. Вот Варшаву и отговорили выступать вместе с Германией против СССР, дав ей ложные гарантии безопасности. Но Гитлер перевернул шахматную доску и для похода на Восток решил сначала заручиться ресурсами Центральной и Западной Европы, начав с Польши. И Британия никак не смогла (или не хотела?) этому помешать.
А Россия, последней из всех европейских стран, в августе 1939 заключила свой пакт о ненападении с Германией. И это оттянуло войну с ней почти на два года.
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