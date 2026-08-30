Лео Бакерия: Иосиф Кобзон был невероятно теплым человеком

Иосиф Кобзон в редакции "Комсомольской правды". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 30 августа, на Востряковском кладбище столицы, где похоронен великий певец и политик Иосиф Кобзон, собрались его близкие, друзья, поклонники… (Иосиф Давыдович скончался в этот августовский день 8 лет назад, в 2018-м.)

Лео Бакерия Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Вдова выдающегося артиста - заслуженный работник культуры России Неля Михайловна и дочь Наталья искренне поблагодарили присутствовавших.

Над могилой, где сооружен величественный памятник (Иосиф Кобзон - в полный рост, с микрофоном), зазвучала запись одной из самых популярных песен исполнителя - «Память».

Память, память за собою позови

В те далекие, промчавшиеся дни

Ты друзей моих ушедших оживи,

А друзьям живущим молодость продли!..

Звучали аплодисменты.

Фото: фотохроника ТАСС..

Привезли венок от Государственной Думы (Кобзон являлся депутатом нижней палаты парламента нескольких созывов). Люди несли и несли букеты…

О Кобзоне - эмоционально и сердечно - говорили певица Вера Берадзе, студенты Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР И.Д.Кобзона…

Иосиф Кабзон поет:«Не расстанусь с «Комсомолкой», буду вечно молодым!» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А вот что сказал в интервью «КП» президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бакерия:

- Иосиф Давыдович - выдающийся деятель культуры. Человек, на которого можно было во всем надеяться. Человек, который до самого высокого уровня поднял свое исполнительское мастерство. Но самое главное - он был невероятно теплым человеком. И - как-то по особому красиво понимал дружбу. Ну и самому ему очень повезло с супругой - Нелей. Я хотел бы сказать членам семьи Иосифа Давыдовича, чтобы они знали - память о нем навсегда останется в мыслях и сердцах людей нашей многомиллионной страны.

Иосиф Кобзон среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, июль 1986 года. ФОТО Владимир Репик/TACC

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Мы тоже возложили гвоздики - от имени академика РАН Геннадия Онищенко. (Когда Иосифа Давыдовича не стало, Геннадий Григорьевич заменил его на посту президента Землячества донбассовцев Москвы.)

Иосиф Кобзон в Донецке Фото: Александр ГАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй букет был от «Комсомольской правды», с которой Кобзон дружил многие десятилетия. Про нас он говорил так: «Я очень люблю «Комсомолку». Будь она трижды… счастлива!»

А в известной песне иногда переиначивал слова и пел так: «Не расстанусь с «Комсомолкой» - буду вечно молодым!»