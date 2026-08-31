Хотела танцевать, но болезнь сковала тело

После лечения Лиза пришла в норму и наконец осуществила мечту - она танцует и побеждает. Фото: Личный архив героев публикации

Лизе Калашниковой из Тюменской области еще не было и четырех, когда мама обратила внимание: движения дочки будто что-то сдерживает.

- Это случилось «вдруг». Дочка вернулась из детского сада, и я вдруг увидела опухоль у нее на шее. Врачи направили в Москву. И там поставили страшный диагноз - фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП), - рассказывает мама Анастасия.

Когда Лиза только родилась, большие пальцы на ножках были будто подвернуты. Это первый признак ФОП, но врачи тогда не обратили на это внимания. И неудивительно - такой диагноз встречается в 1 - 2 случаях на миллион. При нем мышцы, связки и сухожилия постепенно замещаются костной тканью.

- Лиза буквально каменела. Сначала не смогла двигать шеей, затем стала неподвижной спина. Поднялась температура, начались боли. Врачи спасали ее гормонами, - вспоминает мама.

Анастасии пришлось уйти с работы, чтобы все время быть с дочерью, и оформить ей инвалидность. С раннего детства Лиза так хотела танцевать, воспитатели отмечали ее способности, но диагноз поставил крест на ее мечтах - девочка не могла поднять руки, повернуть шею...

- Нам рассказали о фонде «Круг добра». Там изучили документы и предоставили препарат, который не дает появиться «лишней» костной ткани, а та, что уже есть, стала уменьшаться, - поясняет мама.

Лиза принимает лечение чуть больше года, воспаления и боли - в прошлом. Девочка увлекается шахматами, даже получила 1-й разряд.

СПРАВКА

Фонду «Круг добра», который был создан Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 116 тяжелыми и редкими заболеваниями.