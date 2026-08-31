ADAS - он выручает очень нас: Плюсы и минусы современных систем помощи водителю

Современные системы ADAS используют радары, лидары и камеры. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Со времени создания первого автомобиля в 1886 году инженеры днями и ночами думают, как сделать его лучше и безопаснее. В 1959-м Нильс Бохлин разработал для Volvo первые в мире трехточечные ремни безопасности - их вскоре приняли за стандарт и с 70-х начали массово внедрять в автомобили. В 80-е с подачи Mercedes машины стали оснащать подушками безопасности. Однако все это пассивная защита, способная помочь, если авария уже случилась. А как ее предотвратить? Об этом тоже думали постоянно. И в итоге появилась ADAS (advanced driver-assistance system). Если по-русски - «усовершенствованная система помощи водителю».

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК РАБОТАЕТ

Первым большим прорывом в области предотвращения аварий можно назвать АБС - антиблокировочную систему тормозов. На серийной модели она появилась в 1978 году - у Mercedes S-класса. В 1995 году на тех же «Мерседесах» дебютировала система курсовой устойчивости - ESP. Сейчас АБС и ESP - базовые опции даже для бюджетных моделей.

И, наконец, в 1998 году появилась система, с которой началось развитие ADAS. Что примечательно - опять на Mercedes S-класса. И это адаптивный круиз-контроль (ACC - от английского adaptive cruise control).

Сам круиз-контроль родился в конце 50-х. Уже в 1958 году его ставили на серийные машины Chrysler. Но он мог лишь поддерживать заданную скорость. АСС же предполагает, что машина сама контролирует и дистанцию. Если впереди идущее авто становится ближе - скорость снижается. Если дальше - увеличивается (но в пределах заданных значений).

Тут уже датчиками, как на АБС и ESP, не ограничишься. Машина должна уметь видеть! Чему ее долго учили. «Нарисовать картинку» помогают три вещи. Радары, измеряющие дистанцию до соседних объектов с помощью радиоволн. Лидары - делают тоже самое, но посредством лазерных импульсов. И обычные видеокамеры.

Эксперименты с адаптивным круиз-контролем велись давно. Уже в 1991 году Mitsubishi оснастила седан Debonair лазерным дальномером, который мог оповещать водителя об опасном сближении. Чуть позже, в 1995-м, японцы научили систему саму поддерживать заданную дистанцию, но задействуя исключительно педаль газа. А Mercedes первым смог обучить электронику использовать для этого еще и тормоз. Так появилась система Distronic - по сути, первый в мире полноценный адаптивный круиз-контроль. Именно с этого момента началось активное развитие интеллектуальных электронных помощников, ныне объединенных под термином ADAS.

Все современные системы ADAS так или иначе используют радары, лидары и камеры. По отдельности либо в различных сочетаниях. Радары бьют на большую дистанцию и лучше видят в плохую погоду (дождь, туман, метель). Лидары четче передают форму объектов. А камеры, изображения с которых тоже использует компьютер для своих нужд (например, для распознавания дорожных знаков, разметки), помогают водителю оценивать окружающую обстановку.

Работа ADAS Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ТИПЫ И ВИДЫ ПОМОЩНИКОВ

За последние 15 - 20 лет электронных помощников развелось множество. Как и прочие системы безопасности, их можно разделить на активные и пассивные. Правда, сам принцип разделения тут иной. Пассивные лишь помогают водителю, предоставляя больше нужной информации, но не влияя на сам процесс управления. Это как раз относится к системам кругового обзора, мониторингу слепых зон (с предупреждением о помехах), распознаванию дорожных знаков и даже к системе ночного видения, способной разглядеть опасный объект в темноте на расстоянии до 200 метров.

Особняком стоит система мониторинга состояния водителя (DMS), за которым она следит с помощью камер. И если заподозрит, что он отвлекся от дороги, устал или уснул - издаст звуковой сигнал, добавив вибрацию на руле. Если водитель не очнулся, продвинутая DMS даже сама остановит машину. Так что совсем пассивной ее не назовешь…

Активные - это системы, которые не только следят за обстановкой, но и могут влиять на движение транспорта. Помимо адаптивного круиз-контроля, из числа самых популярных выделяются следующие:

- система экстренного торможения (AEB). В случае опасного сближения снижает скорость вплоть до полной остановки;

- система помощи при парковке (PA). С помощью камер находит подходящее свободное место и самостоятельно паркует автомобиль;

- система предупреждения при движении задним ходом (RCW). Распознает опасность бокового столкновения с движущимся объектом, который может быть не виден водителю;

- автоматическая система управления дальним светом (AHB). Меняет режим работы фар в зависимости от освещенности и ситуации на дороге;

- система контроля за движением в полосе (LDW). Следит, чтобы машина не пересекала разметку без включенного поворотника;

- система автоматического перестроения (ALCA). Активируется включением поворотника и сама меняет полосу движения.

Список неполный. Системы можно выключить или использовать в пассивном режиме (чтобы лишь предупреждали об опасности) или в активном (делегировав им полномочия по торможению и рулению). Но большинство из них сейчас доступны даже в самых бюджетных моделях.

Глас народа Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Почти автопилот»

Автоэксперт Андрей Ломанов - о преимуществах и недостатках ADAS.

Они очевидны - это просто удобно. И повышает безопасность. По сути, ADAS - почти готовый автопилот. В мире принята шестиуровневая градация автономности транспорта. От нулевого - полного отсутствия любых автоматических систем - до пятого, когда машина может ездить вообще без водителя. Технически ADAS вывел автомобили на третий уровень. Когда в большинстве ситуаций участие человека в управлении вовсе не требуется, но он при этом должен следить за дорогой и быть готовым включиться в любой момент.

Как любые электронные системы, ADAS может дать сбой. И это может быть опасно.

Кроме того, эти помощники порой мешают. Скажем, при объезде внезапного препятствия машина может упереться, так как ты не включил поворотник, а значит, надо оставаться в полосе!

РЕЗЮМЕ

Тут как в самолете: если два «пилота» (человек и компьютер) дополняют друг друга, риск аварий заметно снижается. И человеку становится легче. А так уже не за горами эра автопилотов. ADAS наглядно дает это понять.

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