«Начнем культивировать естественный интеллект с помощью искусственного»: Президент РАО Ольга Васильева рассказала о нововведениях этого учебного года в школах

Нынешние первоклассники окончат школу совсем другими, чем сегодняшнее поколение выпускников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Традиционно накануне 1 Сентября в студии Радио «КП» президент Российской академии образования Ольга Васильева задает настрой на новый учебный год для родителей и педагогов. Вот и в этот раз Ольга Юрьевна побывала в программе «Родительский вопрос» у ведущего Александра Милкуса.

ВОСПИТАНИЕ ВЕРНУЛОСЬ В ШКОЛЫ

- Ольга Юрьевна, начинается учебный год 2026/27. Анонсировалось много нововведений. Что ребятам ждать в этом году?

- Произошло значимое изменение по отношению к школе, образовательной траектории и у родителей, и у учителей, и у детей. Первое и, на мой взгляд, самое важное: воспитание окончательно вернулось в школу. Наконец у нас образование пришло к тому, чем оно было изначально: симбиозом обучения и воспитания. И, наверное, те первоклашки, которые придут и проучатся 11 лет, будут уже другими выпускниками, чем, скажем, нынешнее поколение.

Малыши, которые сейчас переступают порог первого класса, придут в школу, где, я уверена, искусственный интеллект не заполнит всю их школьную жизнь. И мы наконец начнем культивировать естественный интеллект. А искусственный станет нам хорошим помощником для педагогов.

Кроме того, как вы знаете, Министерство просвещения регламентировало количество уроков для всех классов. В том числе время, которое проводят за партой малыши (1-й класс начнет с трех уроков в день по 35 минут, нагрузка будет расти постепенно. - Ред.). То есть не будет такого, что с утра до ночи ты сидишь за партой, за домашними заданиями, и ничего тебе уже не хочется, и усталость страшная. Учет физиологических, возрастных особенностей детей - это та база, без которой не выстроить остального, я всегда это говорю, и это подтверждают научные исследования.

ЗА ОШИБКИ СЕМЬИ ПЕДАГОГ НЕ ОТВЕЧАЕТ

- Еще одно новшество: школы будут выставлять оценки за поведение, - продолжает Ольга Васильева. - Меня эта новость радует. Я уверена: когда родители приводят своего ребенка в школу в семь лет, у них есть определенная ответственность за эти первые годы жизни. И школа не должна исправлять ошибки воспитания, которые были допущены в семье. Я много раз говорила и еще раз скажу: необходимо прописать в школьных уставах красные линии, которые ученики не имеют права переступать.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- А вы считаете, оценки за поведение сработают? Вот когда я учился, то знал, что, если у меня будет неуд по поведению, меня не переведут в следующий класс. Сейчас, как я читал, ну, выставят «неудовлетворительное поведение», но санкций-то, по сути, никаких у администрации школы!

- Я думаю, мы вернемся к своему же опыту. Может быть, не все со мной согласятся, но должно быть так, что за плохое поведение, за те самые двойки, нужны реальные меры. С 1943 года у нас практиковались не только отчисления из школы, но были двухнедельные, месячные отстранения от уроков, оставляли на второй год. Возвращаясь к оценкам за поведение. Вспомните, сколько шума и гама было - как мы будем оценивать, где объективность, куда вообще это все приведет? Оценки за поведение в российских школах были и раньше. В том варианте, к которому мы сейчас подошли, и в более жестком варианте - принятые в 1943 году. Поэтому здесь ничего особенного я не вижу. Но что было еще очень важного в нашем опыте? Что каждый отличник помогает отстающим. Я это застала, это было естественно. И так же было естественно для педагогов заниматься дополнительно с отстающими детьми.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДЕЛАТЬ ДОМАШКУ

- Ольга Юрьевна, буквально на днях были опубликованы рекомендации Министерства просвещения о том, сколько времени должно занимать у школьника домашнее задание. Какой смысл в этом? Никто из родителей не будет стоять с секундомером: так, ты сидишь над домашкой час, а надо полтора.

- А сколько времени вы тратили на подготовку домашнего задания?

- Думаю, минут 30 - 40. Я очень хорошо учился, у меня золотая медаль.

- Я тоже больше 1 часа 20 минут на домашнее задание не тратила. Но я встречаюсь с родителями сегодняшних школьников. Они приходят, и у всех один и тот же вопрос: «Ольга Юрьевна, почему он учит параграф по географии два часа?» Я говорю: «По разным причинам. Может, он отвлекается, у него лежит телефон…» Все выключили, все убрали. Опять сидит 40 минут, не может ничего пересказать.

Снова возвращаемся к тому, что было у нас и что сейчас фактически потеряно. Мы хорошо читали. Напомню, что в 1986 году мы занимали первое место в мире не только по количеству читающих в стране, но и по функциональной грамотности. Что такое функциональная грамотность? Мы могли пересказать прочитанное, понимали самое главное из него. Это навык, который надо возвращать. Если я понимаю, что читаю, что делаю, время на изучение параграфа по географии резко сократится.

Сейчас идет год дошкольного образования. У нас лучшая система дошкольного образования по-прежнему. Ее нельзя разрушить.

Мы с коллегами много говорим о перегрузках. Я вспоминаю всегда Александра Владимировича Запорожца, выдающегося нашего психолога, ученика Выготского. Он говорил, что главное завоевание человечества - это продление детства, что не нужна ранняя акселерация, не нужно устраивать эти прыжки и гонки, что ребенок в 6 лет у вас занимается в 10 кружках. Такой замученный, что к школе уже ничего не хочет, мотивации нет, он устал безмерно, ему бы лечь отдохнуть, а вы тащите его на другой конец города, для того чтобы в эту школу попасть.

Вообще нам нужно вернуть еще одну вещь - школу полного дня. Я про школу, которая - дом, в которую хочется прийти завтра. А здесь без понимающих взрослых не получится.

В ТЕМУ

«Если не станем читать книги, ничего хорошего не будет»

- Мы должны ответить на вопрос, что нам делать в условиях трансформации образовательной системы. На этот вопрос должны ответить все живущие, - подчеркнула президент Российской академии образования, говоря о растущей роли искусственного интеллекта, изменениях поведения и мышления людей под влиянием цифровых технологий. - Потому что все с этой проблемой столкнулись. И это обсуждают: хорошо ли это влияет на нас, плохо ли, куда бежать, в какую сторону. Сейчас у многих учителей опускаются руки, потому что домашние задания можно вообще не задавать - их за детей делают нейросети. А как тогда учить? Памятуя, опять же, исследование, которое проводят наши ученые: критическое осмысление плодов ИИ приходит к подросткам только к возрасту 15 лет.

Чтобы жить в этом мире и чувствовать себя человеком прежде всего, нам нужно вернуться к чтению. Если мы не будем читать книги, думаю, хорошего не будет.

И еще: мы должны с детьми разговаривать, это главное. Разговаривать, показывать, что оставляем в наследие, что есть то, чем они могут пользоваться. Что они пришли в этот мир, который очень интересен, который очень многое сделал для того, чтобы им было здорово жить. Ну и они должны трудиться, конечно, чтобы развиваться самим и совершенствовать это.

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