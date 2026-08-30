Трясет кокосом в одних плавках: Галкина* уличили в измене Пугачевой

Максим Галкин* все чаще уезжает от Аллы Пугачевой.

Иноагент Максим Галкин* поделился своей радостью: последние выходные лета он встретил, купаясь в теплом море. Вот только пользователей Сети эта новость не обрадовала. Эмигрант нежился на пляже явно без своей жены Аллы Пугачевой, которой медики запретили загорать.

Этот год выдался для 77-летней Аллы крайне тяжелым. Певица перенесла страшную травму: она упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Восстановление заняло долгих четыре месяца, все это время она была обездвижена. Артистка переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом и будет прикована к креслу-каталке.

Недуги пожилой жены Галкина* явно не тревожат. Иноагент оставил Аллу дома и отправился на отдых. В своем блоге комик опубликовал видео, в котором он красуется на пляже в одних плавках.

Шоумен решил похвастаться накачанной фигурой и принялся трясти кокосом, который держал в руках. Вместо того, чтобы выпить его содержимое через трубочку, артист начал поднимать и опускать кокос, словно гирю. Затем Максим* приблизился к человеку, который снимал его на телефон, и заигрывающе улыбнулся.

«Последние дни лета. Море», - кокетливо написал комик.

Максим Галкин* снялся на пляже в одних плавках с кокосом. Фото: кадр видео.

По мнению зрителей, Галкин* явно флиртовал со своим спутником. Белорусская телеведущая Анна Бондарчук обратила внимание на выражение лица юморист. Она предположила, что шоумен изменяет Пугачевой.

«Кому Максим посылает сигналы? Где там эта зазноба?» - спросила Анна в комментариях. «В очереди за пенсией», - язвительно ответили ей несколько пользователей.

Подписчики высмеяли Галкина* и его желание покрасоваться перед камерой.

«Ноги короткие», «Да, я тоже заметила. Всегда думала, что у него длинные ноги», «Все хорошо, кроме плавок», «Девочки, Максим в отчаянии, скоро и плавки снимет», «Мне одной кажется, что он что-то потерял?..», «Ни стыда, ни совести, ни геолокации...» — пишут фолловеры.

По мнению зрителей, муж Пугачевой флиртовал с человеком, снимавшим его на видео. Фото: кадр видео.

В Сети давно обсуждают странный брак Пугачевой и Галкина*. После эмиграции из России артистка сильно сдала: очень похудела, с трудом передвигается из-за больных ног и постоянно ходит с палочкой.

Максим*, напротив, за последние годы расцвел. Комик-иноагент регулярно посещает тренажерный зал, где накачал себе впечатляющие мышцы, загорел, сменил прическу и стал модно одеваться. Юморист пышет здоровьем и составляет разительный контраст со своей женой.

Подписчики уверены: Максим* давно наплевал на чувства пожилой избранницы и живет в свое удовольствие. Пока Алла сидит дома на Кипре, ее муж ездит по Европе и развлекается с тайной зазнобой.

Обратила на это внимание и звездный психолог, известный блогер Вероника Степанова. В своем видеоблоге она высказалась об интимной жизни Пугачевой и Галкина*. Психолог объяснила, почему, по ее мнению, у Аллы Борисовны нет сексуальных отношений с мужем.

Вероника назвала Максима* «крепким мужиком»: он не пьет, не курит, не употребляет запрещенные вещества. То есть во всех отношениях здоровый и молодой мужчина.

«Максиму хочется хорошего, полноценного секса. Но как же так? Пугачевой же противопоказан этот секс. Она же вся больная насквозь, дряхленькая», - заявила Вероника.

*Признан в РФ иностранным агентом.