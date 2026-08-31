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В мире31 августа 2026 8:21

Северный морской путч: Россия совершила в Арктике мировую торговую революцию

Обозреватель Умеренков: Запад раздражает сотрудничество России и Китая в Арктике
Евгений УМЕРЕНКОВ
В августе Россия открыла коммерческие маршруты по Северному морскому пути. Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

В августе Россия открыла коммерческие маршруты по Северному морскому пути. Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для портала arctic.ru заметил, что НАТО пытается милитаризировать Арктику, создавая угрозы нашей безопасности. При этом Лавров назвал развитие арктической инфраструктуры первоочередной задачей для нашей страны.

Министр напомнил о знаковом событии: 22 августа через российские арктические воды впервые отправился контейнеровоз из Южной Кореи PanStar Acro - он привезет грузы в британский, голландский и польский порты, затем вернется обратно в Пусан.

А 15 августа первый регулярный маршрут по Севморпути открыла китайская компания Sea Legend. Судно Dubai Tower вышло из порта Нинбо и доберется до Европы, по расчетам, 7 сентября. Вдвое быстрей, чем если бы оно следовало через Суэцкий канал!

«Комсомолка» выяснила, почему это важно для России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что НАТО пытается милитаризировать Арктику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что НАТО пытается милитаризировать Арктику

Фото: REUTERS.

КИТАЙСКИЙ ИНТЕРЕС

Иностранные суда, конечно, использовали Северный морской путь (СМП) и раньше. Но речь шла в основном о перевозке сырья и единичных экспериментах. Теперь же для крупных иностранных игроков маршрут начал работать как полноценная, расписанная по неделям контейнерная линия между Азией и Европой с обычными грузами - от аккумуляторов до автомобильных запчастей.

Международное судоходство стало заложником войн, санкционного безумства и откровенного пиратства. А вот «морская дорога» через нашу Арктику оказалась одной из самых безопасных.

В этом сезоне шесть китайских компаний совершат больше полусотни рейсов по СМП. Это подтверждает намерение китайского лидера Си Цзиньпина создать совместно с Россией «Полярный шелковый путь», о котором глава КНР начал говорить еще в 2017 году. И сейчас пазл сложился.

Интересы Поднебесной понятны: соединяющий Тихий и Индийский океаны Маллакский пролив, через который традиционно шли китайские суда, в случае военного конфликта легко могут заблокировать американцы и их союзники. Китайцам нужна альтернатива.

Кстати, руководство компании Sea Legend заявило о намерении добиться в следующие 10 лет круглогодичной навигации по арктическому маршруту. Для этого модернизируют торговый флот, привлекут новые российские ледоколы. Ну и глобальное потепление никто не отменял.

15 августа первый регулярный маршрут по Севморпути открыла китайская компания. Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

15 августа первый регулярный маршрут по Севморпути открыла китайская компания. Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

КОРЕЙСКОЕ ПРОЗРЕНИЕ

Но Китай – это одно, а недружественная нам Южная Корея почему так интересуется СМП? Ее президент Ли Джэ Мён даже заявил недавно, что его страна намерена «встать во главе открытия эры Северного морского пути».

Просто в Сеуле начинают понимать логику: кто не успел, тот опоздал. Южнокорейские власти рассчитывают запустить регулярные коммерческие перевозки по СМП к 2030 году.

Но, конечно, «возглавить открытие эры» у Сеула не получится. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким объяснил «Комсомолке»: «У Южной Кореи есть лишь один ледокол, способный преодолевать льды толщиной в метр. Строится другой, который сможет преодолевать полутораметровый лед. А у нас достраивают атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград», которые колют трехметровые льды. И чему корейцы могут нас тут научить?

Когда-то я был на конференции с южнокорейскими учеными. Мы им объяснили, что, коль у вас нет опыта сопровождения судов и исследования Арктики, вкладывайтесь в инфраструктуру. Наши северные порты надо оборудовать, снабжать всем необходимым. Ответ: нет, не будем.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме выступал южнокорейский представитель. Опять то же самое: они придут на все готовое и будут использовать возможности СМП. Может, они и хотели бы вкладываться, но как только американцы говорят «Цыц!», на этом все и кончается».

22 августа через российские арктические воды впервые отправился контейнеровоз из Южной Кореи PanStar Acro

22 августа через российские арктические воды впервые отправился контейнеровоз из Южной Кореи PanStar Acro

Фото: REUTERS.

ЗАПАДНЫЕ СТРАХИ

Для Запада Севморпуть – большая кость в горле. Чем больше стран станут использовать предоставленные Россией возможности - порты, услуги наших ледоколов, системы арктической навигации - тем сложнее будет оспаривать наш фактический суверенитет в Арктике. И, естественно, тем более крупными суммами прирастет наша казна, ведь проходящие по СМП иностранные суда платят солидные сборы.

Северный морской путь сейчас позволяет нам экспортировать нефть и газ в дружественные государства в обход любых запретов США и Европы. Например, маршрут от порта, связанного с находящимся под санкциями Штатов завода по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» до Камчатки (откуда сырье забирают иностранные газовозы) проходит вдоль арктического побережья России и недоступен для желающих бороться с российским «теневым флотом».

Особо Запад раздражает арктическое сотрудничество Москвы и Пекина. Генсек НАТО Марк Рютте называет это «огромным риском» и призывает альянс ему противостоять. А главная дипломатка Европы Кая Каллас пугает: мол, Китай сделает северные маршруты и новые цепочки поставок своим оружием.

Европейцы снова стреляют себе в ногу: крупнейшие контейнерные перевозчики из Франции, Швейцарии и Германии пообещали, что не будут направлять свои суда по Севморпути, поскольку это «навредит экологии Арктики». Инициатором этой кампании, кстати, стала американская «зеленая» организация Ocean Conservancy. К ней присоединились известные бренды типа Nike или H&M.

Эксперт по арктическим проблемам, доктор исторических наук Лев Воронков в разговоре с «КП» иронизирует: «В Арктике живут 5 миллионов человек, на каждого приходится 5 квадратных километров территории. Как при таких условиях можно нанести экологический ущерб? И почему он не волнует в связи, например, Ла-Маншем?»

РАСКЛАД

Баланс сил - явно в нашу пользу. В январе американский сенатор Дэн Салливан бил тревогу: «У нас два ледокола. Один сломан. А у русских их десятки. Пора сократить отставание!»

Администрация Трампа объявила о планах заказать 48 новых ледоколов. Уже подписали контракты на строительство за $6,8 млрд 11 таких судов в Штатах, Канаде и Финляндии. Но ввод всего это флота в строй ожидается в лучшем случае только к 2038 году - а пока не доделаны даже американские верфи.

Авторы американского издания Responsible Statecraft напомнили своим читателям объективный расклад: арктическое побережье России простирается на тысячи километров, с ним связаны примерно 6% ВВП страны и 10% ее экспорта. В российской Арктике живут 2,5 миллиона человек, а в американской — 50 000. Ледоколы нужны русским России для коммерческой деятельности и обслуживания северных регионов, а вовсе не для того, чтобы угрожать США.

Разумеется, военные проблемы, связанные с Арктикой тоже существуют. Но не следует на них зацикливаться. «Бдительность не требует враждебности», - пишет издание. И приоткрывает секрет: «В прошлом году американские чиновники втайне рассматривали возможность аренды российских атомных ледоколов для поддержки энергетических проектов на Аляске. Это было признанием того, что американским интересам лучше служит взаимодействие, а не конфронтация».

Администрация Трампа объявила о планах заказать 48 новых ледоколов.

Администрация Трампа объявила о планах заказать 48 новых ледоколов.

Фото: REUTERS.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- В августе 2022 года правительство РФ по поручению президента Путина приняло План развития Севморпути до 2035 года. Объем инвестиций - 2 триллиона рублей.

- За десять лет объем перевозки грузов по Северному морскому пути вырос почти в 7 раз.

- С 2020 года введены в строй 5 крупных линейных ледоколов, последний из них - атомный, проекта «Якутия» - спустили на воду в декабре 2024-го.

На Дальнем Востоке строится самый мощный в мире атомный ледокол «Россия», который будет готов в 2028 году. Всего в процессе строительства 5 ледокольных судов.

- С 2023 года в РФ развивается Единая платформа цифровых сервисов Северного морского пути, которую называют «ледовым навигатором». Собирая данные со спутников, беспилотников и установок на судах, используя ИИ, она позволяет прокладывать безопасные маршруты во льдах в реальном времени.

- Россия и Китай создали совместное предприятие по строительству контейнеровозов для круглогодичной работы в Арктике. Первый будет готов через два года.

- Китайская сторона инвестирует в модернизацию российских портов под прием крупных контейнеровозов - речь, например, о Мурманске, Архангельске и о строительстве нового хаба в бухте Провидения на Чукотке.

СКОЛЬКО У КОГО ЛЕДОКОЛОВ?

Россия - 43

Канада - 17

Финляндия - 8

Швеция - 5

Китай - 3

США - 1