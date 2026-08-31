Дальневосточный арендный бум: ДОМ.РФ заселил более 5 тыс. квартир по президентской программе

Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ подвёл промежуточные итоги президентской программы доступного арендного жилья в ДФО и АЗРФ: на сегодняшний день заселено свыше пяти тысяч квартир. Строительство ведётся при поддержке института развития в рамках поручения главы государства, охватывающего Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону.

Программа нацелена на закрепление в макрорегионе востребованных кадров — медиков, педагогов, инженеров.

«Стоимость аренды такой квартиры составляет четверть от рыночной арендной ставки, квартиры обустроены, передаются с мебелью и бытовой техникой. Это существенная помощь для людей. И такого жилья на Дальнем Востоке появится ещё больше», — отметил заместитель Председателя Правительства — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.

31 августа сразу в трёх городах состоялись ключевые передачи квартир новосёлам. В Хабаровске 69 квартир в ЖК комфорт-класса «Южный квартал» (застройщик — ГК DARS) введены в эксплуатацию на участке 4,4 га, полученном благодаря механизму комплексного развития территорий. В Благовещенске в микрорайоне «Зея парк» (ГК ПИК) заселили 157 квартир — восемь корпусов уже построены, еще пять домов строятся. В Чите (Черновский район, 4-й микрорайон) на условиях льготной аренды получены 72 квартиры в новостройке. Финансирование всех трёх объектов обеспечил Банк ДОМ.РФ.

«На сегодняшний день в рамках дальневосточной аренды мы заселили уже 32 проекта. Это готовая инфраструктура для жизни, благодаря которой инженеры, врачи, учителя и молодые семьи выбирают жить и работать на Дальнем Востоке. Кроме того, строительство арендного жилья ещё даёт мощный мультипликативный эффект для региональной экономики», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Программа рассчитана до 2043 года. На данный момент профинансировано возведение почти 12 тыс. квартир, из них более 5 тыс. уже заселены. Арендные дома открыты в Амурской области, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Республике Саха (Якутия), Чукотке, Сахалинской и Магаданской областях.