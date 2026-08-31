«Комсомолка» опубликовала спецвыпуск «Дальневосточный прорыв» к ВЭФ-2026

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«Комсомольская правда» опубликовала специальный выпуск журнала «Дальневосточный прорыв. Стратегия-2036», посвященный Восточному экономическому форуму (ВЭФ) 2026 года, который традиционно проходит во Владивостоке и станет главной площадкой для обсуждения будущего Дальнего Востока.

Журнал затрагивает ключевые темы в международной повестке, российской политике, внутренних делах страны, развитии экономики макрорегиона и многом другом. Так, начинается он с колонки министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, который рассказывает о главном результате — расширении возможностей для каждого: от строительства новых социальных объектов и городов до запуска масштабных инвестиционных проектов. Отдельный блок посвящен сотрудничеству России и Китая, которое выходит на новый уровень — от взаимных поставок и технологического партнерства до гуманитарных обменов и «зеленых» инвестиций.

Есть и более житейские темы — рост улова и доступность рыбы для россиян, новые выплаты и программы поддержки многодетных семей в округе, которые должны помочь в решении демографического кризиса, а также привлечение и удержание молодых специалистов на Дальнем Востоке. «Стратегия-2036» рассматривает и будущее — какие современные транспортные и логистические коридоры появятся в ближайшие годы, какие энергетические проекты сделают регион самодостаточным, и в каких городах будет комфортно жить.

Традиционно журнал освещает и другие важные сферы жизни. Есть большой раздел о здоровье — от нехватки врачей и строительства современных больниц до внедрения искусственного интеллекта в фармакологию. Не остались без внимания и уникальные путешествия по России: мамонты в Якутии, тайны Марианской впадины и уникальная природа Камчатки. Учитывая, что Дальний Восток все больше привлекает туристов и инвесторов — приехавшим в регион участникам форума наверняка захочется узнать, как строятся новые города и какие перспективы развития ждут территорию в ближайшее десятилетие.

Смотрите спецвыпуск «Дальневосточный прорыв» (pdf).