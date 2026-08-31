«Семьям будет не до оценок»: в Воронежской области появились слухи о сокращении трети учителей

Накануне нового учебного года в соцсетях появилось видеосообщение от губернатора Воронежской области о сокращении штата учителей на 30%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Накануне нового учебного года в соцсетях появилось видеосообщение от губернатора Воронежской области о сокращении штата учителей на 30%. В пронзительной речи говорится, что бюджет в регионе пустой и все переходит на рельсы военной экономике, скоро семьям будет не до оценок, все будут думать лишь о том, как найти деньги на еду и необходимые вещи. Такая речь от Александра Гусева сразу вызвала сомнения, не только странным содержанием, но и полной необоснованностью. «Комсомольская правда» выяснила, как был сделан ролик и какие изменения на самом деле планируются в Воронежской области.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. Ролик появился в различных соцсетях, как вирусный, то есть от анонимных источников с непонятным первоисточником. В коротком сюжете на фоне карты Воронежской области губернатор Александр Гусев грустным голосом якобы объявляет о грянувших массовых сокращениях учителей в школах региона из-за нехватки средств в бюджете.

Но голос отличается от реального голоса губернатора, мимика и речь не соответствуют друг другу, а содержанием изобилует эмоциональными фразами, призванными вызвать реакцию у зрителей. Перед нами 100-процентный дипфейк, созданный с помощью нейросетей. Никаких официальных заявлений о сокращении учителей в каналах Александра Гусева не публиковалось.

За основу дипфейка создатели взяли реальное архивное видеообращение Александра Гусева, записанное по итогам выездного заседания областного правительства в Борисоглебске. В оригинальном ролике речь шла об итогах реализации госпрограмм за 2025 год и выполнении «майских» указов президента в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Авторы фейка просто стерли оригинальный звук и наложили сгенерированную нейросетью аудиодорожку.

Никаких решений или даже обсуждений по сокращению педагогов в Воронежской области не велось и не планируется. 21 августа 2026 года министр образования региона Наталья Салогубова провела традиционное августовское педагогическое совещание, где озвучила официальные данные о плановом росте доходов учителей.

- С 1 сентября в Воронежской области официально увеличивается базовый оклад для учителей и воспитателей. Правительство региона и губернатор Александр Гусев утвердили новые меры финансовой поддержки, которые включают дополнительные региональные стимулирующие выплаты, ориентированные в том числе на закрепление в профессии молодых специалистов. Также в полном объеме будут обеспечены все новые выплаты, установленные указом Президента РФ, - сообщила министр.

Воронежская область не просто сохраняет педагогические кадры, а активно привлекает новых специалистов со всей страны. Регион с 2020 года успешно участвует в федеральной программе «Земский учитель». За это время 31 педагог уже получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей и трудоустроился в сельских школах области.

По данным регионального министерства образования, в 2025 году в Воронежскую область по этой программе приехали работать учителя из Амурской, Волгоградской, Саратовской, Тверской, Курской областей и Карачаево-Черкесии. А для участия в конкурсе 2026 года в регионе было открыто 32 новые вакансии, что полностью опровергает фейк о «сокращениях». Главная цель подделки – посеять панику и испортить настроение учителям и родителям перед Днем знаний.