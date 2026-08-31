80% «легковушек» в России будут отечественными: правительство обновило стратегию развития автопрома

На совещании у премьера обсуждали обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

80% автомобилей в России будут отечественными. Сейчас доля иномарок в нашей стране - 70%. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у Михаила Мишустина в понедельник.

На совещании у премьера обсуждали обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. В нее был внесен ряд изменений, чтобы сделать документ более актуальным. Как рассказал Мантуров, в перезапуск автомобильных заводов, оставленных после 2022 года иностранными компаниями на территории России, было инвестировано около 100 млрд. рублей.

Первый вице-премьер Денис Мантуров. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

- Мы перезапустили площадки ушедших иностранных компаний, и наряду с постановкой на конвейер новых моделей это обеспечило воссоздание производства автомобилей практически во всех востребованных сегментах, - сообщил Мантуров.

Власти рассчитывают, что к 2025 году в стране будет производиться около 2,8 млн. транспортных средств в год. Это втрое больше, чем сейчас. При этом четверть выпускаемых авто будут гибриды и электромобили. При этом, по словам Мантурова, правительство параллельно ориентирует предприятия на широкое внедрение систем помощи водителю, цифрового автомобиля и беспилотного транспорта.

Упор правительство делает на технологическую независимость. В документе говорится, что к 2030 году ее уровень необходимо довести до 80% по легковым машинам и до 90% – по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам.

- Остальное оставляем за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах, - сказал Мантуров.

Чтобы поддерживать технологическую независимость, российские компании должны будут создавать свои инжиниринговые центры и иметь возможность самостоятельно менять платформу и компонентные решения.

В ближайшие три месяца Минпромторг должен представить «дорожную карту» реализации стратегии.

Михаил Мишустин отметил, что решения, принятые кабмином после 2022 года, когда были введены беспрецедентные санкции, позволили удержать российский автопром на плаву и сейчас предприятия «стабильно функционируют».

Михаил Мишустин отметил, что решения, принятые кабмином после 2022 года, когда были введены беспрецедентные санкции, позволили удержать российский автопром на плаву. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

- За прошлый год совокупные объемы выпуска достигли 830 тысяч машин, что более чем в два раза превысило уровень 2022 года, когда были введены беспрецедентные санкции. Наша основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям, при этом они должны быть доступны широкому кругу наших граждан, - отметил премьер.

КСТАТИ

На совещании с вице-премьерами также обсудили подготовку школ и колледжей к началу учебного года. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в этом году в России сядут за парты почти 18 млн. школьников, из них 1,5 миллиона первоклашек. Чернышенко отметил, что около 15 млн. детей будут обучаться в первую смену.

В колледжи в этом году пойдет на 700 тысяч ребят больше, чем в 2020 году. В общей сложности - 4 миллиона студентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обновление - мать учения: Президент России принял участие в мероприятиях в преддверии Дня знаний