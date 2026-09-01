Учебные принадлежности, которые могут навредить: Чем опасны ластики с запахом, часы с наворотами и многоцветные ручки

Детям нравится, но на уроках эти вещицы если не под строгим запретом, то в статусе “не рекомендовано”. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Такого добра у школяров - полные рюкзаки. “Прикольно!” - скажут дети. “И учебу упрощают” - добавят родители.

Однако на уроках эти вещицы если не под строгим запретом, то в статусе “не рекомендовано”. Что с ними так?

Сайт KP.RU собрал топ сомнительных учебных принадлежностей и попросил прокомментировать их Марину Енжевскую, учителя начальных классов московской общеобразовательной школы с 34-летним стажем, доцента МГППУ.

Ручки пиши-стирай

Ошибся или что-то не то написал - перевернул ручку другим концом со специальным ластиком и стер. В тетрадке - чистота и красота. И никто не нервничает.

- В начальной школе эти ручки скорее помеха, - говорит эксперт. - С психолого-педагогической точки зрения, процесс письма - это сложный навык, и ошибка - важнейшая его часть. Стирая ошибку бесследно, ребенок лишается возможности проанализировать свой промах, понять его причину, а главное - увидеть зону своего роста. Формируется иллюзия «идеальности», которая убивает рефлексию. Важно учить детей аккуратности, но аккуратность - это результат, а не самоцель. Гораздо ценнее, чтобы ребенок научился видеть и исправлять свои ошибки осознанно (например, зачеркивая одной чертой и надписывая сверху правильный вариант). Так он тренирует внимание и самооценку.

Ручки пиши-стирай не научат ребенка исправлять ошибки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Линейки и тетради с подсказками

Очень удобно - таблица умножения, простейшие формулы, единицы измерения всегда перед глазами. Можно даже не учить.

- Однозначно не помощники. Главная задача начальной школы - заложить базу, которая должна оставаться в голове. Эти «шпаргалки» - инструмент для «быстрого решения» здесь и сейчас, но они полностью нивелируют работу памяти. У многих детей сейчас клиповая память: они ничего не помнят без телефона или подсказки, потому что знают, что можно обратиться за информацией, при этом в голове ничего не остается. Если на контрольной «подсказка» недоступна, ребенок оказывается беспомощным, что вызывает сильный стресс и подрывает веру в свои силы. Навык должен быть автоматизирован, а для этого нужна тренировка памяти.

Огромные пеналы с множеством кармашков

Они яркие и красивые. И в них много всего помещается: ручки, карандаши, линейка, циркуль… 10 или даже 20 в одном - удобно!

- Это скорее организационная помеха. С психологической точки зрения, главная проблема таких пеналов - это дезорганизация пространства и времени. Ребенок тратит силы и время на поиск нужной ручки среди десятка других. Это снижает концентрацию, создает нервозность и ощущение хаоса. Для младших школьников, у которых волевая регуляция только формируется, порядок на рабочем месте - это один из ключевых факторов успеха. Лучше приучать к минимализму: 2-3 ручки, карандаш, ластик, линейка. Это учит ребенка собираться, организовывать себя и экономить время.

Пенал должен быть небольшим Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Умные часы с лишними функциями

Незаменимая вещь в началке для связи с родителями. Телефон покупать - рановато, да и ребенок может его забыть где-то, разбить, потерять. А часики надеты на руку. Современные модели еще и с кучей наворотов: камера, Маруся, мессенджеры, игры, полезные приложения вроде “учим английский”.

- С точки зрения психологии внимания, это абсолютный враг учебного процесса. Даже один отвлекающий сигнал выбивает ребенка из состояния концентрации. Чтобы вернуться в него, требуется до 10-15 минут. Это подтверждают и эксперты, которые говорят о необходимости убирать с уроков все устройства, включая смарт-часы, чтобы помочь ребенку сосредоточиться. Помимо отвлечения, «лишние функции» (колонки, мессенджеры) создают соблазн постоянного контроля и быстрого получения информации, что мешает развитию навыка самостоятельного мышления. Да, безопасность важна, но на уроке телефон или часы должны быть отключены и убраны в рюкзак.

Умные часы - полезны вне школы. В школе они - враг учебного процесса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Электрические точилки и ластики

Вжик - и карандаш аккуратно заточен. Вжик - стер лишнее в тетрадке. А еще есть электрометелка, чтобы со стола собрать мелкий мусор. С такими-то помощниками легко быть чистюлей.

- Это чистая помеха. Да, они удобны, но для ребенка в школе этот предмет - прежде всего объект для игры: звук, процесс, возможность покрутить в руках. Это не просто отвлекает его самого, но и становится «раздражителем» для всего класса, нарушая дисциплину. Учебный процесс требует тишины и сосредоточенности. Нет никакой педагогической или психологической необходимости в «электрическом» помощнике. Механические точилка и ластик прекрасно справляются с задачей и не создают игрового поля.

Ортопедические рюкзаки

Главная польза, уверяют нас производители, - рюкзак помогает держать осанку.

- Родители покупают «умные» каркасные ранцы, которые сами по себе весят полтора кг. Набитый учебниками рюкзак давит на ребенка и физически, и психологически, вызывая утомление еще по дороге в школу.

Рюкзак должен быть легким Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Многоцветные ручки

В нашем детстве тоже такие были - три-пять разноцветных стержней в одной ручке. А сейчас есть даже десять в одном.

- Толстый корпус неудобен для несформированной кисти руки, а щелканье кнопками, как уже говорилось выше, главный раздражитель для учителя и класса.

Ароматизированная канцелярия

Ластик, который пахнет клубникой, наборы маркеров с запахами фруктов… Такая ароматерапия навеет приятные воспоминания о лете и поднимет настроение прямо на уроке, если ребенок устал или заскучал.

- Сильные запахи перегружают обонятельную систему, отвлекают от сути задания и могут провоцировать аллергические реакции или головную боль к концу дня.

Ароматизированная канцелярия перегружает обонятельную систему, отвлекает от сути задания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОС РЕБРОМ

Стоит ли упрощать жизнь детям?

- Нет, не стоит, - уверена Марина Енжевская. - И это не просто мое мнение, а вывод, к которому приходит современная психология. Психолог Джеффри Бернштейн подчеркивает: постоянное «спасение» ребенка от трудностей и исправление его ошибок на самом деле лишает его самостоятельности и внушает ощущение, что он ни на что не способен. Простые бытовые задачи, учебные сложности, конфликты с одноклассниками - все это «тренажеры», на которых ребенок учится жить. Упростив ему жизнь сейчас, мы, по сути, делаем его «бытовым инвалидом» в будущем, неспособным справляться с реальностью, решать сложные задачи и принимать решения.

- Опыт ошибок - это стресс. Вот родители и не хотят лишний раз нервировать ребенка, особенно если есть варианты. Что важнее?

- Важен баланс, который смещен в сторону опыта. Мыслительная установка на то, что ошибка - это не провал, а опыт, - основа здоровой самооценки. Именно ошибки (безопасные) помогают ребенку стать увереннее, научиться справляться с задачами, не бояться пробовать новое. А «беречь нервы» не значит «не замечать промахи». Задача не в том, чтобы создать «стерильную» среду без неудач, а в том, чтобы научить ребенка с ними справляться. Как советует Бернштейн, часто ребенку нужна не «скорая помощь», а эмпатия и поддержка. Фраза «Я понимаю, как это обидно, давай подумаем, что можно сделать» намного ценнее, чем готовое решение «Не расстраивайся, я все исправлю». И еще важен акцент на успехах. Хвалите ребенка за усилие и процесс, а не только за идеальный результат. Вместо «Ты молодец, что не сделал ошибок» лучше сказать «Я вижу, как ты старался и искал правильное решение». Это учит ребенка ценить свой труд и не бояться трудностей. Ошибки при этом нужно разбирать, но без критики, а с исследовательским интересом: «Почему так получилось? Как мы можем это исправить?»

Таким образом, главная задача взрослого - не «беречь нервы», создавая иллюзию простоты, а быть надежной опорой, которая позволит ребенку ошибаться, учиться на этих ошибках и идти дальше. Именно так формируется стрессоустойчивость, самостоятельность и вера в себя.

КСТАТИ

Черновики: за и против

Казалось бы, какие могут сомнения в их полезности? Однако и тут не все однозначно.

- С одной стороны, черновик - это «безопасное поле», «место сомнений», «кухня», «тренировочное пространство», где разрешено ошибаться. Он учит ребенка планировать свою работу (сначала прикинуть, потом написать), пробовать разные варианты, не боясь испортить тетрадь. Это снижает тревожность и развивает рефлексию, - объясняет Марина Владимировна. - С другой, переписывание из черновика в чистовик для многих детей (особенно с быстрой утомляемостью, слабой нервной системой) - это двойная нагрузка, которая может вызвать стресс. Они тратят все силы на черновик, а потом механически, уже устав, переписывают текст, совершая новые ошибки.

Использование черновика должно быть осознанным и дифференцированным. Для некоторых детей это необходимая опора (например, для отработки вычислений), для других - лишний и изматывающий этап. Важно учить ребенка использовать черновик как инструмент мысли, а не как обязательный ритуал: можно делать на нем только сложные вычисления, схемы или план сочинения, не переписывая полностью весь текст.

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