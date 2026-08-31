Охотник на Камчатке, спасаясь от медведя, спрыгнул со скалы

После нападения медведица не стала преследовать мужчин и вернулась к своим медвежатам. Фото: Matthias Beindpa/Global Look Press

Двое охотников спаслись от разъяренной медведицы на границе Камчатки с Чукоткой. Мужчины охотились в районе села Хатырка, где и встретили хищницу. Медведица была с медвежатами. Заметив незваных гостей, она стала защищать потомство и набросилась на подошедших близко людей.

- Одному из охотников медведица прокусила ногу. Второй, убегая от нее, спрыгнул со скалы и получил перелом, - рассказали подробности нападения в местном Минлесхозе.

К счастью, обоим охотникам удалось избежать серьезных травм. После нападения медведица не стала преследовать мужчин и вернулась к своим медвежатам. Охотники были с друзьями, которые оказали им помощь и обратились в службу 112. Однако в день ЧП вертолет не смог их эвакуировать из-за непогоды. Борт прилетел лишь на следующий день.

Сейчас охотники находятся в больнице в селе Тиличики. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

К слову, в последнее время нападения медведей заметно участились. По последним подсчетам, этот случай стали минимум 17-й. Так, в минувшие выходные от медведя отбилась 68-летняя женщина на Кузбассе. Все произошло в садовом товариществе под Новокузнецком. Пенсионерка кормила собак, когда и заметила хищника. Женщина стала кричать и звать на помощь. Она смогла отбиться от медведя, ее госпитализировали с травмами руки. На место происшествия выехал участковый, который нашел хищника в 200 метрах от СНТ и застрелил его.

До этого в ночь на 19 августа на турбазе «Исток» на берегу Бии медведь напал на палатку, разорвал ее и унес оттуда девушку. Хищник насмерть загрыз ее в лесу. Погибшая была со своим женихом, но он испугался и не смог ее защитить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Совсем страх потеряли»: дачников под Красноярском продолжают «кошмарить» медведи