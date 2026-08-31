1 сентября открывается 11-й Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета, что на острове Русский. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

С чего начнется Восточный экономический форум

Есть на экономических форумах понятие - нулевой день. Официально-то он первый, но поскольку все только раскачиваются входят в ритм, на него принято смотреть чуть менее серьезно. Так вот, этот нулевой день - сегодня. Именно 1 сентября открывается 11-й Восточный экономический форум. Который, как и в предыдущие годы, проходит во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета, что на острове Русский.

Поэтому не спешите на бизнес-марш-бросок. Раз уж у нас целый день на раскачку, давайте вкатимся в этот форум неспешно, размеренно. Вот я, например, на парад парусников в нулевой день отправляюсь. Вместе с сотнями яхтсменов и моряков из самых разных стран.

У гостей с Ближнего Востока - своя программа стартового дня. Знаете, где искать их сегодня? Записывайте: как спуститесь к морю от кампуса ДВФУ, поверните направо и вдоль пляжа до упора. Там проходит международный форум «День сокола». С одной стороны - форум в форуме, посвященный защите этих прекрасных птиц. С другой - возможность полюбоваться пернатыми произведениями искусства, которые могут стоить как квартира в Дубае. С видом на море. И с бассейном на балконе.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не спешите уходить с набережной. На форуме ведь как всё устроено. На пригорке над морем - жизнь деловая. Там помещения университета, которые на период с 1 по 4 сентября стали центром экономической жизни Азии. В них проходят сессии, заключаются контракты, снуют деловые люди и роботы всех цветов кожи, а в воздухе сквозь кофейный аромат пробивается настойчивый запах денег (раньше это было долларовое амбре, теперь - рублево-юаневое благоухание). А в паре сотен метров от этого Вавилона, вдоль пляжа, раскинулась улица Дальнего Востока – несомненно, любимое место многих гостей ВЭФ-2026 (и 2025, и 2024, и вообще). На этой улице стоит не только Дом сокола - каждый из 11 регионов востока страны построил тут свой павильон, и все стараются перещеголять соседей.

Калейдоскопом смыслов подмигивает Еврейская автономная область. Букву «е» в аббревиатуре своего региона они загнули, не побоюсь этого слова, настолько изящно по-еврейски, что подойдешь к павильону с одной стороны - на крыше ЕАО, а с другой - ОАЭ. Недалеко от этой арабско-еврейской загадки буряты отплясывают народные танцы и жмут на патриотические клавиши, исполняя гимн России на гармошке. А магаданцам и выдумывать ничего не надо: они привезли копию самого необычного арт-объекта России (это официальный титул) - монумента «Время», украшающего столицу Колымы. Это высоченный и тяжеленный мамонт, изготовленный из металлолома и напоминающий о скоротечности форума. Точнее, бытия. Хотя и форума тоже.

Павильон Еврейской автономной республики Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тот же павильон с другой стороны Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

С корабля на ВЭФ: Гости форума

Восток - он настолько широк и гостеприимен, что и Западу здесь вполне комфортно. За минус первый день (если сегодня нулевой, то как еще назвать вчерашний?) встретились мне и немцы, и итальянцы, и настоящие американские американцы из Америки. Западные страны делегировали сюда не только журналистов, но и бизнесменов, чьи голоса звучат куда бодрее и увереннее, чем три-четыре года назад.

Но для них ВЭФ - это в какой-то степени экзотика. Не только выгодный контракт заключить, но и дальневосточного рафа с лимонником накатить, с красной икрой сфотографироваться, бухту Золотой Рог навестить (Что значит «Золотой Рог в Стамбуле»? А тут что? Еще один Золотой Рог? До чего же загадочный народ эти русские…). А наиболее представительные делегации на Восточный форум, как и должно быть, приехали из стран Востока.

Павильон Якутии Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самое время для важных фактов и цифр:

- 80 стран прислали своих представителей на ВЭФ - 2026.

- Самые большие делегации - из Китая, Индии, Монголии, Японии и Южной Кореи.

- Главная тема ВЭФ в нынешнем году: «Дальний Восток - развитие во благо людей».

- А еще тут богатая культурная и спортивная программа: концерты, выставки, регата, кубок по водному поло, футбольный матч с участием легенд «Спартака», турниры по бегу, шахматам, теннису... Ну и вышеупомянутый парад парусников, на котором я тружусь в поте лица (а может, это просто дождь). Такая уж у нас тут работа.

"Комсомольская правда" будет освещать события Дальневосточного форума Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

И не только такая. Все четыре дня на форуме работает открытая студия "Комсомольской правды". Как всегда, мы готовимся принять десятки гостей: россиян и иностранцев, чиновников и ученых, бизнесменов и топ-менеджеров.

Ждите наших интервью и репортажей в газете и на сайте KP.RU.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

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