Главный результат – расширение возможностей для каждого

Каждый Восточный экономический форум – это возможность подвести итоги прошедшего года и посмотреть на динамику в целом. Как идет развитие на Дальнем Востоке и в Арктике? Как реализуются инвестиционные проекты? И как это отражается на жизни дальневосточников? Об этом и многом другом в интервью «КП» в преддверии ВЭФ-2026 рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Проекты для людей

– Алексей Олегович, девиз форума в этом году – «Развитие во благо людей». Как в Минвостокразвития понимают это «благо»? Что оно включает в себя?

– За десять лет Дальний Восток почти на треть превзошел среднероссийские показатели по темпам роста инвестиций, промышленного производства и жилищного строительства. В создание трех тысяч новых предприятий вложено более 6,5 трлн рублей. Более тысячи из них уже введены в эксплуатацию и работают, создавая налоговую базу для развития регионов. Доходы региональных бюджетов за это время выросли в 2,3 раза.

Эти результаты напрямую отражаются на качестве жизни людей. Создано более 185 тысяч новых рабочих мест с зарплатами выше среднероссийского уровня. Появились дополнительные возможности для самореализации, получения образования, профессионального роста. Экономическое развитие позволило приступить к масштабным социальным проектам.

Парк «Маяк», построенный в соответствии с мастер-планом Магадана, уже стал излюбленным местом отдыха горожан. Здесь есть детские площадки и велодорожки, проводятся концерты и мастер-классы.

– То есть теперь на Дальний Восток едут и, что немаловажно, остаются здесь не только из-за относительно больших зарплат, но и по другим причинам?

– У людей появилась возможность жить там, где они хотят, не жертвуя комфортом. Строится больше современного и, что важно, доступного по цене жилья. Благодаря льготной «Дальневосточной ипотеке» под 2% годовых более 185 тысяч семей переехали в новые квартиры. Меняется облик дальневосточных городов – строим школы, больницы, детские сады, поликлиники, новые аэропорты, университетские кампусы. Благоустраиваем общественные пространства и дворы.

Главный результат ускоренного развития экономики – расширение возможностей для каждого человека. Дальний Восток стал территорией, где перспективно строить карьеру, создавать семью, открывать бизнес. Эти возможности привлекают и жителей других регионов. Многие приезжают к нам уже не только путешествовать, но также учиться и работать. Например, спрос на высшее образование в ДФО со стороны абитуриентов из других регионов за год вырос в 4 раза.

Приезжайте и посмотрите

– Мастер-планы городов. Какая здесь динамика? Что уже готово? Есть ли первые видимые результаты?

– Многое еще предстоит сделать. Но сегодня мы уже в такой точке, когда я могу сказать: приезжайте и посмотрите. Прогуляйтесь по новым паркам, набережным, зайдите в новые спорткомплексы. Реализованных проектов уже более двухсот, они есть в каждом регионе.

Например, в Благовещенске создан большой городской центр «Трибуна Холл», в Магадане – парк «Маяк», в Тынде – парк «Багульник» и новый стадион «БАМ», в Комсомольске-на-Амуре – набережная и детский технопарк, в Арсеньеве Приморского края – первая очередь горнолыжного курорта. Введены новые аэропортовые комплексы на Камчатке, в Улан-Удэ, Благовещенске. В семи регионах строятся «Дальневосточные кварталы» – современные жилые комплексы с социальной инфраструктурой.

Парк «Маяк», построенный в соответствии с мастер-планом Магадана, уже стал излюбленным местом отдыха горожан. Здесь есть детские площадки и велодорожки, проводятся концерты и мастер-классы.

– Что запланировано на ближайшее время?

– Еще 384 проекта строятся, 88 – проектируются. Всего мастер-планами предусмотрено более тысячи мероприятий на 3,6 трлн рублей, которые улучшат качество жизни 4 миллионов дальневосточников. Для финансирования проектов задействуем такие механизмы, как национальные про-екты, отраслевые госпрограммы, Единую президентскую субсидию, специальные казначейские кредиты, народные облигации и другие источники – в том числе внебюджетные. Дополнительные средства привлекли по федеральному конкурсу благоустройства территорий. Отобрано 184 проекта на 18 млрд рублей – это новые набережные, скверы, парки.

Мастер-планы – уже реальность наших городов. Они воплощаются не на бумаге, а в реальном времени, на глазах у людей. С помощью социологических инструментов мы анализируем, как меняется отношение людей к тем или иным проблемам. Опросы показывают, что 84% жителей считают программу обновления дальневосточных городов полезной, а 65% уже заметили качественные изменения.

ФАКТ

Мастер-планы дальневосточных городов – это:

• более тысячи мероприятий на 3,6 трлн рублей;

• улучшение качества жизни 4 миллионов дальневосточников.

По данным Минвостокразвития.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов (слева) показал Алексею Чекункову ход реализации мастер-плана Петропавловска-Камчатского.

Новое окно возможностей

– На этом форуме планируется обсудить создание Восточного финансового центра. Что он будет из себя представлять? И как поможет развитию макрорегиона? Как вы это себе видите как экономист?

– Это новое окно возможностей для российских компаний, заинтересованных в привлечении капитала как в новые, так и в уже работающие и доказавшие свою эффективность проекты. Дальний Восток сегодня – один из главных инвестиционных полигонов страны. Здесь создан мощный задел. Новая финансовая инфраструктура призвана обеспечить дополнительные условия для его дальнейшего развития.

Проект реализуется по поручению президента и предполагает создание специального правового механизма. Разработан соответствующий законопроект. Задействуем одно из ключевых конкурентных преимуществ Дальнего Востока – близость к Азии, а также финтех и современные, независимые от внешних ограничений, средства расчетов. Восточный финансовый центр обеспечит международным инвесторам (прежде всего из стран АТР) удобный и прямой доступ к инвестиционным возможностям Дальнего Востока, снизит санкционные риски.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Инвестиции на Дальнем Востоке и в Арктике:

• создается 3000 новых предприятий;

• более тысячи введены в эксплуатацию;

• вложено более 6,5 трлн рублей;

• доходы региональных бюджетов выросли в 2,3 раза;

• создано более 185 тысяч новых рабочих мест (зарплаты выше среднероссийского уровня);

• в Арктическую зону привлечено более 1000 инвестпроектов на 2 трлн рублей.

По данным Минвостокразвития.

Новое здание кампуса «СахалинТех», предназначенное для проживания 1500 студентов, открылось в начале этого года.

– Развитие искусственного интеллекта в очередной раз показало, что главный ресурс для любой страны – это не нефть, газ и металлы, а люди. Люди, которые способны совершать открытия и двигать вперед науку и технологии. Как идет привлечение и взращивание таких кадров на территории Дальнего Востока?

– Дальнему Востоку остро необходимы как отраслевые специалисты, так и люди, способные создавать новые технологии, запускать сложные проекты и работать на глобально конкурентных рынках. Работу ведем сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, создаем современную образовательную инфраструктуру: модернизируем университеты, открываем современные мастерские в техникумах и колледжах. Кампусы мирового уровня строятся в Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Чите, Хабаровске. Реализуем программы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей – в том числе под запросы конкретных предприятий и инвесторов.

Во-вторых, создаем условия, которые помогают людям принимать решение о переезде и долгосрочной жизни на Дальнем Востоке. Современному специалисту недостаточно предложить интересную работу. Для него важны комфортное жилье, качественная городская среда, возможности для семьи и профессионального роста.

– Какие именно инструменты помогают в этом?

– Программы развития городов, строительство арендного жилья и создание современной социальной инфраструктуры напрямую связаны с задачами привлечения кадров. Например, «Дальневосточная ипотека» сегодня доступна врачам, учителям, работникам организаций ОПК. Четыре тысячи семей стали участниками программы «Доступное арендное жилье» – это альтернатива собственному жилью. Всего строится более 12 тысяч арендных квартир, которые доступны востребованным специалистам, по цене, составляющей треть от рыночной стоимости аренды.

Дальнему Востоку нужны не только инженеры и разработчики, но и профессиональные государственные служащие – люди, способные управлять сложными проектами развития территорий. Готовим такой «управленческий спецназ» в рамках программы «Муравьев-Амурский 2030» – ее успешно прошли уже более двухсот человек. Выпускники работают в 11 регионах Дальнего Востока, многие переехали из других регионов. На пятый поток зачислено 63 курсанта. При этом интерес к программе растет – конкурс в этом году составил 160 человек на место.

НАША СПРАВКА

Льготная ипотека и арендное жилье

Более 185 тысяч семей переехали в новые квартиры по «Дальневосточной ипотеке» под 2% годовых.

Более 12 тысяч квартир строится по программе «Доступное арендное жилье» – снять их можно будет за треть от рыночной стоимости аренды.

По данным Минвостокразвития.

В жилом комплексе, строящемся в Чите в рамках программы «Дальневосточный квартал», будет и детский сад, и школа, и благоустроенная набережная.

Сбалансированное развитие

– Развитие Дальнего Востока идет опережающими темпами. Но все понимают, что это марафон, а не спринт. Как правильно распределить силы и средства на всей дистанции, выполняя такую амбициозную задачу?

– Помните, Владимир Высоцкий пел про конькобежца, которого заставили бежать на длинную дистанцию: «Пробежал всего два круга – и упал, а жалко». На длинной дистанции побеждает тот, кто умеет не только максимально быстро стартовать, но и сохранять ресурсы и правильно их распределять.

Проблемы дальневосточных территорий накапливались годами и даже десятилетиями. Поэтому и подход к их решению нужен соответствующий. Нельзя строить только предприятия, забывая о городах, и нельзя заниматься исключительно социальной инфраструктурой, не создавая новых рабочих мест. Мы стараемся все эти составляющие развивать одновременно и сбалансированно – как инь и ян.

– Каким образом?

– Разработан проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока. По поручению президента будет реализована программа развития электроэнергетики – предстоит построить новые объекты генерации суммарной мощностью 12,8 ГВт, повысить уровень газификации с 28% до более 50%. Продолжится работа по расширению провозной способности БАМа и Транссиба до 270 миллионов тонн. Будут созданы 136 млн тонн дополнительных портовых мощностей.

Стратегией предусмотрено наращивание объема добычи и глубины переработки полезных ископаемых, а также развитие новых технологий в таких сферах, как радиоэлектроника, информационные технологии, робототехника, биотехнологии, авиа- и судостроение, фармацевтика, космос. При этом стратегическими задачами остаются создание высокооплачиваемых и одновременно высокопроизводительных рабочих мест, комфортной среды для жизни, условий для повышения рождаемости. На новом этапе концентрируем ресурсы на проектах, которые дают долгосрочный эффект и создают основу для развития на десятилетия вперед, с постоянным вниманием к главной цели – повышению качества жизни людей.

По программе «Муравьев-Амурский 2030» уже подготовлено немало госслужащих, занявших руководящие посты в структурах власти регионов ДФО.

Четыре причины интереса к Арктике

– Глобальная битва за Арктику – в самом разгаре. Точнее, ее подготовительный этап. У России в этом регионе исторически сильные позиции. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, особенно после попыток Трампа присоединить Гренландию (пока неуспешных, но чем закончится – неизвестно). Почему этот регион так притягателен для всех?

– Есть четыре яркие и четкие причины. Первая – безопасность. Исторически сложилось, что с изобретением ядерного оружия и средств доставки ракет кратчайшая траектория полета пролегает через Арктику. Поэтому тот, кто контролирует небо над регионом, создает средства ПВО, получает щит от стратегического оружия. К счастью, у нас есть Северный флот и другие средства присутствия – это мощнейший щит.

Вторая причина – природные ресурсы. Колоссальные запасы, еще даже не разведанные и не поставленные на баланс. Но ученые знают, что они там есть: нефть, газ, разрабатываемые месторождения металлов, в том числе используемых в микроэлектронике, электроэнергетике, производстве удобрений.

Третья причина – логистика. В частности, Северный морской путь (СМП). Меня иногда спрашивают: почему грузооборот СМП растет недостаточно быстро? Отвечу. Когда я впервые занялся этой темой, за 2012 год оборот составлял 1 млн тонн. Сейчас – 38 млн. То есть за 13 лет показатель вырос в 40 раз. СМП уже признан всеми как транспортный маршрут. Китай официально поставил цель перевозить по нему 20 млн тонн к 2030 году. В нашем федеральном проекте целевой диапазон – 70–109 млн тонн.

– Китай, видимо, стремится к диверсификации?

– Безусловно. Они видят, что происходит на Ближнем Востоке, знают о проблемах Суэцкого канала. Итак, третья причина – логистическая. И четвертая – климат. Арктика – кухня мировой погоды. Потепление там происходит вдвое быстрее, чем на остальной планете. Более теплая Арктика ведет к таянию льдов и подъему уровня Мирового океана. Под угрозой находятся сотни миллионов людей по всему миру, причем не через тысячу лет, а при жизни нынешних поколений. Например, Мальдивы, популярное у многих направление для отдыха, через несколько десятилетий могут полностью уйти под воду.

Тает многолетняя мерзлота – это две трети территории нашей страны. Когда она тает, почва под ногами буквально исчезает. Оттаивают древние микроорганизмы, бактерии, вирусы, меняется структура флоры и фауны. Сложив безопасность, ресурсы, логистику и климат, легко понять, почему Арктика так важна и почему Трампу нужна Гренландия.

Инвестиции и перспективы

– Как нам там закрепиться? Понятно, что есть военное присутствие, граница арктического региона, но нужны же еще хозяйственная деятельность и постоянное проживание людей…

– В современном мире территории удерживают не столько людьми, сколько умными проектами мирового уровня. Такие проекты реализуются у нас по всей Арктике – от Мурманской области до Чукотки. Это Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, плавучие заводы по сжижению газа в Мурманске. Это «Ямал СПГ», удобрения на Кольском полуострове, нефть Ненецкого автономного округа (Варандей и Приразломное). Это «Норникель», который занимает значительную долю мировых рынков никеля, платины, палладия, кобальта – важнейших металлов. Это новое Баимское месторождение на Чукотке. Перечисленные арктические проекты влияют на всю мировую экономику.

Кроме того, здесь живут более двух миллионов жителей Заполярья, в том числе в крупнейших арктических городах. В целом мы контролируем половину мировой Арктики и полностью Севморпуть. Обеспечиваем ледокольную проводку и сопровождение, которое порой нужно даже летом: в июне в Восточно-Чукотском море могут быть паковые льды и ходить без ледокола все еще небезопасно. Так что Россия – главная мировая арктическая держава.

К перевозке грузов по Севморпути проявляют интерес все больше стран, а китайские компании уже активно его используют.

КОНКРЕТНО

Использование Севморпути

• Оборот грузов в 2012 году – 1 млн т.

• Ожидаемый оборот в 2026 году – 40 млн т.

• Целевой диапазон – от 70 до 109 млн т в год.

По данным Минвостокразвития.

– Как идет привлечение инвесторов в Арктику? Заработал ли Арктический инвестиционный фонд? Есть результаты?

– В специальный преференциальный режим «Арктическая зона Российской Федерации» уже привлечено более 1000 инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше 2 трлн рублей. Это в том числе крупные, значимые проекты, некоторые из них я называл. В Арктике действуют три территории опережающего развития: Мурманская, Архангельская и Чукотка. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций работаем над привлечением новых инвесторов. Могу сказать, что даже инвесторы из государств, с которыми сейчас взаимодействия меньше, стратегически заинтересованы в развитии этого региона.

ЦИФРА

84% жителей считают программу обновления дальневосточных городов полезной, а 65% уже заметили качественные изменения.

– Каковы перспективы Северного морского пути на ближайшие годы? Прогнозировать сложно, но все же…

– В этом году ожидаем грузооборот около 40 миллионов тонн. Видим растущий интерес китайских компаний. В прошлом году китайцы выполнили 16 рейсов из 24 контейнерных по Севморпути. Это уже статистика: судовладельцы, грузоотправители и страховые компании привыкают, фрахт и ставки дешевеют, что привлекает новых клиентов. Возникает положительная спираль, благодаря которой Китай и планирует свои 20 млн тонн перевозить. Южная Корея также серьезно рассматривает долгосрочное использование СМП, ведь она – одна из крупнейших судостроительных стран. Интерес проявляют Индия, ОАЭ. Думаю, наступила поворотная точка и СМП можно считать состоявшимся международным транспортным коридором.

КСТАТИ

Переходим на следующий этап

– Если говорить о глобальном потеплении, то по климату оно есть. А вот в нашей экономике, наоборот, происходит охлаждение. Это как-то отражается на развитии макрорегиона?

– Я экономист по образованию. Экономика циклична: она не может постоянно мчаться вперед на огромной скорости, нужны периоды передышки – как дыхание или сердцебиение. Мы три года (и притом в сложных геополитических условиях) росли темпами выше среднемировых. Это почти фантастика, но мы достигли этого благодаря денежно-кредитной политике, решениям президента, верным шагам экономического блока и стратегическим ориентирам. Российская промышленность смогла выдержать тысячи санкций, переориентироваться на Восток, перестроиться и успешно развиваться дальше.

Теперь мы переходим к следующему, более важному этапу – структурной перестройке, с новыми экономическими механизмами и повышенной ролью фондового рынка. Есть указ президента о повышении капитализации страны. Это процессы, которые позволят бизнесу и промышленности выйти на новый уровень. Да, наступил период, когда инвестировать стало дороже. Но за ним придет время, когда вкладывать средства снова станет выгоднее. А к этому периоду мы подойдем с новыми силами и новыми проектами. И на Дальнем Востоке, и в Арктике инвестиционный темп практически не снижается.

Дальний Восток стал территорией, где перспективно строить карьеру, создавать семью, открывать бизнес

Материал опубликован специальном выпуске «Комсомольской правды», посвященном ВЭФ-2026