Цитаты, форшмак и первый вокал актера Руденко: как в Москве почтили память Фаины Раневской

Фото: пресс-служба АРТ РАУТ

В Москве в ресторане «Сенполия» прошел первый вечер нового культурного проекта «АРТ РАУТ», который организовала журналист и медиаэксперт Александра Науменко. Мероприятие приурочили ко Дню российского кино и 130-летию великой актрисы Фаины Раневской.

Главным событием вечера стало выступление актёра Анатолия Руденко, который впервые попробовал себя в роли певца и презентовал собственную песню «Эпизоды». Он признался, что с радостью согласился на участие, чтобы выйти за рамки привычного амплуа. Также гости вспоминали остроты Раневской и делились байками о ней, а ресторан удивил всех необычным угощением - «солёным» тортом с начинкой из форшмака и настойкой из хрена. Как отметила ресторатор Ксения Караулова, в их ресторане проходит много мероприятий, но это стало особенным по теплоте и атмосфере.

- Сегодня вечер посвящён знаменитой актрисе Фаине Георгиевне Раневской. Я с радостью откликнулся на приглашение, потому что АРТ РАУТ замечательная площадка, чтобы попробовать себя в новом качестве. Я актёр, а сегодня буду певцом. Это интересно. Приходите и все подключайтесь, чтобы обмениваться этой творческой энергией, – прокомментировал Анатолий Руденко.

Фото: пресс-служба АРТ РАУТ

Как он вспомнил, в актёрской среде ходит байка о том, что когда Раневскую спрашивали как вы входите в образ, она отвечала: «Душечка моя, если бы я входила в образ, я уже давно шлёпнулась в оркестровую яму».

- Очень интересное мероприятие. Узнал даже несколько новых фактов о Фаине Раневской, которой я восхищаюсь как работник сцены. Очень здорово, что мы говорим об этих людях. Надо прийти ещё, – отметил известный актёр и необард Василий Уриевский.

- Это был потрясающий новый опыт в моей жизни. С нетерпением жду новых встреч. Узнал много новых шуток от Раневской и познакомился с новыми интересными людьми. И впервые узнал на вечере, что такое торт из форшмака, – сказал генеральный директор ООО «Регнум» Андрей Осийчук.

- Пусть этот проект знакомит всех с новыми людьми, дарит тепло и любовь. Это был невероятный вечер, который собрал всех нас, спасибо, – сказала директор департамента стратегических коммуникаций медиагруппы «Комсомольская правда» Марина Домова.

Президент Национального фонда правовой поддержки организаций и граждан Элина Дидык добавила, что была московская интеллигентная публика и создалась особенная атмосфера вечера.

Фото: пресс-служба АРТ РАУТ

Основательница проекта «Женский спецназ» Ксения Душанова призналась, что Раневская для нее настоящий пример и она восхищается её личностью.

- В этом водовороте событий хочется замедлиться и остановиться на несколько часов, погрузиться в атмосферу гения. Раневская стала настоящим прорывом своего времени. Для меня она эталон, и это вдохновляет. Если она смогла, и я смогу, – сказала Ксения Душанова.

СПРАВКА «КП»

АРТ РАУТ – проект журналиста, спикера Высшей школы экономики, медиаэксперта, руководителя международных и федеральных проектов Александры Науменко. Званые вечера будут посвящены искусству, культуре, театру, кино, музыке, живописи, балету, моде, архитектуре и мультфильмам. Гостями вечеров станут как эксперты в своей области, так и зрители, которые могут быть вовлечены в дискуссию. Формат встреч будет разным и особенным. Каждый сможет стать частью новой культуры, искусства, интеллекта, юмора и творчества.

Партнёрами проекта выступили: Ресторанный дом Ксении Карауловой, ООО «Регнум», АО «Издательский дом «Комсомольская правда», еженедельная газета «Аргументы недели», АО «АиФ».