На Украине продолжается внутренняя война с ТЦК Фото: REUTERS.

Украина, хроника необъявленной войны с ТЦК. Август.

На Украине продолжается внутренняя война. Несмотря на реформы ТЦК, которые обещает Киев, людоловы по-прежнему ежедневно выходят на охоту за пушечным мясом для фронта - чтобы было кем затыкать дыры в обороне. Добровольцы в стране закончились уже давно, а большинство оставшихся мужиков не горят желанием воевать за Зеленского. Гражданские все чаще дают полицаям отпор. Видео из тыловых районов незалежной все больше напоминают фронтовые сводки. Подборка за август.

Ковель. Группа военкомов в балаклавах повалила на землю мужчину и начала его увлеченно пинать. На помощь бедолаге пришел водитель грузовика – он сдал задом и протаранил микроавтобус людоловов. Это, впрочем, не помогло - парня увезли. Сообщают, что позже его отпустили – захиснику еще не исполнилось 25 лет.

Водитель грузовика сдал задом и протаранил микроавтобус людоловов Фото: СОЦСЕТИ.

Тернополь. Местные жители разносят кулаками, ботинками и дубьем ТЦК-шный «Ниссан». Так тернопольцы отреагировали на попытку людоловов силой увезти мужчину. От неминуемой расправы людоловов спас прибывший на место полицейский патруль. Позже в городе прошел марш против мобилизации. Участвовала в основном молодежь.

Львов. Попытка ТЦК-шника проверить документы у потенциального захисника закончилась поножовщиной и стрельбой. Мужчина без затей всадил людолову нож в шею. Полицейский, сопровождавший патруль военкомов, открыл огонь на поражение, ранил и задержал нападавшего. ТЦК-шник скончался на месте до прибытия скорой.

Мужчина зарезал сотрудника ТЦК Фото: СОЦСЕТИ.

Луцк. Очередная акция гражданского неповиновения. Толпа из 30 гражданских осадила бусик людоловов и за несколько минут отправила машину «в тотал». ТЦК-шникам пришлось спасаться бегством. А победители поживились ценными трофеями – радиостанцией, бодикамерой и ключами. Украинцы! Чем не пример для годного стартапа?

Винница. Группа людоловов, по классике, попыталась затащить местного парня в автомобиль. Но на выручку пришли местные пенсионеры – мужчина и женщина. Они бросились на военкомов с тем, что было под рукой – метлой и лопатой. Такого напора ТЦК-шники не выдержали и ретировались. Народных мстителей словами активно поддерживали очевидцы.

Мерефа. ТЦК-шники попытались задержать местного мужика, однако он неожиданно дал отпор. Потенциальный мехвод «Леопарда» в одиночку размотал двух людоловов в рукопашном бою и стремительно убежал. Военкомы даже не стали его преследовать. А ну как снова огребут?

Одесса. Военком пытается задушить 13-летнего пацана, который бросил в ТЦК-шный бусик камень, и отвешивает ему пощечины. Надо отдать должное юному одесситу – перед взрослым он не тушуется. Кроет людолова матом и даже пробивает ему разок в челюсть. Украинские власти сами провоцируют создание новой Молодой Гвардии.

Военком пытался задушить 13-летнего мальчика, который бросил камень в машину ТЦК Фото: СОЦСЕТИ.

Киев. Людоловы затащили мужчину в бусик, после чего подверглись нападению женщины. Украинка, не щадя костяшек кулаков, бросилась лупцевать военкомов, что позволило задержанному убежать. В отместку ТЦК-шники задули женщину газом из перцового баллончика. Такова одвична природа украинского лыцарства.

Львовская область. Загонная охота на ухилянта. Патруль ТЦК на автомобиле преследует мужчину в поле. Тот петляет, как заяц, пытаясь уйти от погони, но преследователи не отстают. Наконец, бегунку удается уйти в перелесок. Очевидцы сообщают, что военкомы после этого открыли огонь. Удалось ли парню спастись – неизвестно.

Одесская область. Не менее пяти людоловов попытались задержать мужчину у подъезда жилого дома. Тот в ответ не растерялся, выхватил пистолет (травматический или боевой – неизвестно) и открыл беглый огонь. Военкомы были вынуждены разбежаться. Что стало со стрелком в дальнейшем – не сообщается.

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